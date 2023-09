“El próximo presidente de Argentina podría ser Javier Milei. ¿Quién es él? Viajamos a Buenos Aires para averiguarlo.” La irrupción del libertario despertó el interés del mundo entero. Gran repercusión tuvo la noticia cuando se conoció que el reconocido y, también controvertido periodista estadounidense Tucker Carlson, estaría visitando Argentina, nada menos que para entrevistar al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei. El periodista, que tiene amplio pasado en la cadena Fox News, en exclusiva brindó su adelanto.

Lo cierto es que para anunciar oficialmente la publicación de la entrevista con el libertario, tan polémico como su entrevistador, Carlson difundió un video en su cuenta de la red social X, en que mostró la cruda situación de la economía argentina. “La hiperinflación y una política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global. Viajamos a Argentina, donde esto ya pasó”, fue el posteo.

La entrevista completa

Se hizo esperar, pero la entrevista completa fue publicada en las últimas horas del jueves. Finalmente el periodista conservador estadounidense difundió la entrevista donde tocó variedad de temas: el aborto, la figura del Papa Francisco, la izquierda, la violencia y la candidatura del ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump. “Voy a gobernar con la ley en la mano. El que las hace las paga”, señaló.

-Sobre el socialismo: “Esto se debe a que la Argentina arrancó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años”, señaló Milei respecto de la actual situación económica. “Argentina arrancó en el socialismo mediante una frase atractiva, pero que es terrorífica en términos económicos: ‘Donde hay una necesidad, nace un derecho’. Los socialistas prefieren la garra del Estado y se esconden detrás de la excusa de la Justicia social”, dijo.

-Sobre Francisco: “El Papa juega políticamente. Tiene injerencia política. Ha mostrado afinidad con dictadores como Castro y Maduro. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. No los condena. Es condescendiente con la dictadura venezolana también”.

-Sobre el Ministerio de la Mujer: El libertario dijo: “Supuestamente se dedica a los temas de las mujeres pero no funciona. ¿Por qué no hay uno del hombre? Sostienen que cobran menos. La distribución es pareja y en línea con la población. Todas las restricciones que impulsan son discriminaciones indirectas, las tratan como seres inferiores y generan comportamientos opuestos”.

-Sobre el aborto: “Creemos en que se respete el proyecto de vida del otro. Adhiriendo a las ideas de la libertad, una de ellas es defender el derecho a la vida. Hay una justificación desde el lado de las Ciencias Naturales que determina que la vida comienza en el momento de la fecundación”. Agregó: “La mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero el niño en el vientre no es su cuerpo. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y la diferenciación de fuerzas”, sumó.

-Sobre la Ciudad de Buenos Aires: “Tiene arquitectura liberal que genera fascinación y es deslumbrante. Es la Argentina gloriosa. El teatro Colón es un ejemplo de eso, es el reflejo de esa Argentina admirada por el mundo”. “Todas las edificaciones cuadradas como el ministerio de Acción Social tienen características soviéticas. Antes tenía la estatua que referenciaba las coimas. Tiene que ver con los valores de la izquierda. Son la envidia, el odio, el resentimiento y la violencia”, apuntó.

-Sobre Estados Unidos: “Nunca abracen las ideas del socialismo y nunca se dejen atrapar por la frase nefasta de la ‘necesidad donde nace un derecho’. Hay que dar la batalla cultural día a día”.

-Sobre Trump: “Le diría que continúe con su lucha en contra del socialismo porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra ellos. Entendió que la generación de riqueza viene del sector privado. El Estado no produce y si lo hace, lo hace mal”

-Sobre China y Putin: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente”.

Viaje a la cueva del fin del mundo

Previo a la publicación completa el video adelanto tuvo una duración de poco más de 10 minutos, donde también mostró el registro grabado de una visita a una clásica “cueva” de cambio de divisas en Buenos Aires, donde cambió USD 100 dólares. Al realizar la operación se mostró totalmente sorprendido por la cantidad de fajos de dinero en pesos que recibió. “¡Me siento rico!”, bromeó. Y agrega una frase tan contundente y lapidaria como real: “Así es como luce una economía colapsada”.

Al salir de la cueva con los pesos en mano, puede verse a Carlson en su auto donde reflexiona frente a la cámara: “Esto es para lo que usted pasa todo el día trabajando. Y esto es con lo que usted espera alimentar a su familia y enviar a sus hijos a la escuela y comprar ropa. Quiero decir, tú y él han perdido todo valor por culpa de los cerdos codiciosos y deshonestos que dirigen el gobierno y les dan lecciones sobre el transgénero, pero al final ustedes se han empobrecido y ellos se han enriquecido”.

Sobre el odio a Milei

En ese sentido agregó enardecido: “Están contentos con el statu quo corrupto que ellos propagan, así que atacan a cualquiera que desafíe la forma en que se hacen las cosas actualmente. No es de extrañar que odien especialmente a Javier Milei”. “Así es como se ve una sociedad en colapso, todo el mundo retrocede”, afirmó.

La “histeria creciente” de los medios occidentales

También destacó que “las encuestas dicen que va ganando” Milei. “La principal observación de Milei es que las cosas en Argentina no están funcionando. La política monetaria socialista no ha hecho a la gente feliz y segura. Ha destruido casi todo. Ha destruido la economía, las familias y el espíritu nacional para enriquecer a solo unos pocos. Eso no es una interpretación radical de los acontecimientos”.

En apoyo a la postura crítica del libertario dijo: “Es obviamente cierto y todo el mundo lo sabe. Es cierto, pero por atreverse a notarlo es que los estudios de Jeff Bezos, el Washington Post y muchos otros medios de comunicación occidentales han denunciado a Javier Milei con histeria creciente, calificándolo como una especie de cripto nazi".

Y cerró invitando a la audiencia a ver la entrevista: “no se trata solo de Argentina. Se trata de usted y de su futuro también”. “Para los políticos el dinero es poder, ellos siempre quieren más”, es la mirada de quien no se guarda palabras.

