Eduardo Reina: “Milei está jugando relajado y Juntos por el Cambio no despega”

Entre los cruces de Javier Milei y Sergio Massa, se acrecentó la imagen del libertario y las expectativas comienzan a bajar en torno a Juntos por el Cambio, que según las encuestas, se mantiene tercero y fuera del balotaje. Con el fin de ampliar este panorama, este medio consultó al analista político, Eduardo Reina.

“Javier Milei está acaparando la atención de todos, así que la agenda mediática gira en torno a él. Las fuerzas opositoras no encuentran un tema como para generar agenda y Milei si”, comentó Eduardo Reina. “El presupuesto tiene una fecha límite por ley para entrar en cámara de diputados, como esto es antes de la elección, Milei pidió que esto se postergue hasta después de la primera vuelta ya que se tiene fe que pueda ganar”, agregó.

En el tándem entre Milei y Massa, buscan dejar fuera del balotaje a Juntos por el Cambio

Con respecto al ida y vuelta que mantuvieron Javier Milei y Sergio Massa, Reina expresó: “Es un acuerdo de conveniencia, están jugando primero y segundo”. A su vez, remarcó que, “cuando uno hace una campaña política elige al adversario, por lo cual, hay una perfecta actitud entre los dos de tirar en tándem para dejar afuera a Juntos por el Cambio del balotaje”.

Nada puede condicionar la imagen de Javier Milei

“La instalación de Milei es tan poderosa que me animaría a decir que no hay nada que la pueda voltear”, sostuvo el analista político, que después completó: “También condiciona un escándalo muy grande, porque la gente ya compró el producto Milei”.

Juntos por el Cambio no despega

Según el entrevistado, “Milei está jugando un juego relajado y Juntos por el Cambio no despega, no se despiertan”. Sobre la misma línea, recalcó un error en la táctica de Juntos por el Cambio: “No tiraron tándem entre Larreta y Bullrich, las diferencias eran tan grandes que no se pusieron de acuerdo”.

A modo de cierre, analizó la campaña de Sergio Massa en el contexto actual: “Hacer una campaña con la estructura del Estado hoy y Massa siendo protagonista, lo hace competitivo. Es importante para Massa, porque nadie daba un mango por esto y el tipo va con su historia cuerpeando y va a llegar al balotaje”.