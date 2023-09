El columnista de Perfil, Jaime Durán Barba, aseveró que "la de Patricia Bullrich es una campaña masoquista". Lo que debe hacer Juntos por el Cambio para vencer a Javier Milei y las chances de Sergio Massa, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Estás en México siguiendo la campaña mexicana o en Ecuador?

Llegué hace dos días de Puerto Madryn a Ecuador. Voy a estar unos días para descansar porque tuve una época muy intensa. Aquí tengo una casa de campo con agua y paz, en la que no hay nada y en la que me encierro a descansar cuando estoy fatigado.

En un contacto en los Premios Fortuna, no se quejaba, pero se mostraba perplejo Carlos Melconian respecto del consejo de asesores, como vos, de que no se puede hacer nada con Javier Milei, porque si se lo critica, se lo levanta, y cuanto más se lo crítica, más se lo levanta.

Finalmente, no hay forma de competirle a un candidato outsider cuando entra en el proceso de círculo virtuoso. Todo le viene bien.

Este jueves entrevistaba al decano de la Facultad de Medicina y presidente de la Asociación de Neurología Argentina, que decía que en el cerebro, cuando alguien estaba fanatizado o convencido, enviar informaciones en contra reforzaba su convicción. ¿Qué puede hacer Juntos por el Cambio para competirle a Milei?

Es un fenómeno que se ha vivido reiteradamente en América Latina. La campaña negativa y la pelea normalmente no ayudan.

Ahora que Bergoglio salió a decirle “Adolfito”, los sacerdotes de las villas hicieron una misa para exorcizarlo, pero lo único que hacen es darle votos porque la gente se ríe de esas cosas y siente que Milei es lo que quieren. Es el tipo que rechaza el sistema.

La posibilidad de enfrentar una candidatura así está en el otro extremo. Cuando, en 1996, Abdalá Bucaram le ganó a Jaime Nebot, tuve una gran pelea con Nebot por eso. Nebot sacaba material en donde Bucaram decía que mataría a un periodista, que se hizo millonario como alcalde, todo lo malo.

Le dije que la estrategia no era atacar a Bucaram, sino demostrar que él servía para algo, que era un buen presidente, que daría esperanza y que la gente viviría mejor con él. Por ahí podés combatir.

Si es diciéndole "loco", la gente vota al "loco", y ganó por 12 puntos. Después el Congreso Nacional de Ecuador lo destituyó por loco.

Lo que tendría que hacer JxC es demostrar o decir que con su gobierno la gente vivirá mejor.

¿Cómo ve la campaña de Patricia Bullrich?

Diciendo que la gente vivirá peor. Algunos economistas de su campaña dicen "lo que viene será terrible si ustedes gobiernan. Todos los pobres tendrán que pagar cuatro veces más los servicios", ¿quién vota por eso? La de Bullrich es una campaña masoquista.

En la antigüedad, o sea, hace 10 años, no funcionaba, y menos funcionará ahora que vivimos en una sociedad totalmente lúdica, en la que los viejos valores del ahorro, el sacrificio, el ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, desaparecieron. Estamos en la época en la que ganan las elecciones Donald Trump, Jair Bolsonaro y utopías descabelladas como la de Pedro Castillo en Perú.

Lo que vos decís es que no hay forma de atacar a un outsider marcando, casualmente, su característica de outsider, sino lo que hace es reforzarse y, al mismo tiempo, la única alternativa sería mostrando que se vivirá mejor con JxC, y lo que tienen para ofrecer es, como Winston Churchill decía, "sangre, sudor y lagrimas". ¿Está perdido JxC?

Lo más probable es que lleguen terceros. Toda la vida trabajé y trabajo en esto de pensar la política, y en campañas electorales nunca vi a alguien que ofrezca ajustes y sacrificios y gane las elecciones.

El gran modelo de esto que y quien mentaliza ese tipo de mentalidad es Mario Vargas Llosa. Tomó la decisión de decir la verdad y anunciar ajustes porque ya había ganado las elecciones presidenciales peruanas.

Un japonés que andaba en tractor y era anónimo le ganó porque la gente dijo "entre los ajustes de Vargas Llosa y un japonés que dice que no hará nada, me quedo con el japonés". Ahí Mario fundó ese grupo de gente que pierden las elecciones diciendo la verdad.

La posibilidad de dolarizar la economía

Para compartir con la audiencia, menciono que vos eras jefe de Gabinete en ese momento.

Aquí se llama Secretario General del Gobierno, es la segunda autoridad más poderosa del país.

Fui quien articuló el acuerdo entre Nebot y Jamil Mahuad para que se diera la dolarización. No me meto en temas económicos, pero sí en políticos. Esa fue una herramienta política muy buena del gobierno que en realidad dolarizó, que fue el de Gustavo Noboa Bejarano. La dolarización tiene el apoyo de más del 96% de los ecuatorianos a muerte. Ni Rafael Correa, que detestaba el imperialismo, pudo quitar el dólar.

La dolarización es una política muy fácil de vender, de entusiasmar a la gente. Quienes en vez de retroceder, hicieron eso estuvieron en la presidencia.

El crecimiento del voto libertario

¿Te contactó Milei o alguien de La Libertad Avanza en algún momento?

No. En la reunión de Puerto Madryn estuvo Diana Mondino, que es una mujer inteligente. Conversé largamente, me causó muy buena impresión. Tenía un prejuicio contra ella, me parecía que no era gente preparada, pero lo es.

Es el único contacto que tuve con ellos, más allá de que hablo con todo el mundo y no me hago problema en charlar con personas de cualquier tendencia, aunque claramente mi actitud es democrática e institucional. No me gusta el autoritarismo, unirse con el que parece creerse iluminado por Dios o algo así, prefiero gente normal nomás.

En ese caso, ¿serías asesor de una persona como Milei? O sea, ¿entraría dentro de la categoría de las personas que no asesorarías?

¿En elecciones o gobierno?

En las dos cosas.

En elecciones, hay otra opción que me gusta más y por la que votaría, aunque tampoco la estoy asesorando.

De un gobierno de Milei, de JxC o de Sergio Massa, lo único sensato es ir a un diálogo amplio. Argentina no puede seguir adelante con una masacre permanente entre gente que en el fondo no piensa muy distinto tampoco. Porque no estamos hablando de optar entre el Che Guevara y un mandatario capitalista, todos son capitalistas, con matices.

Necesitan llegar a un diálogo, que debería estar más cerca que el que produjo el Pacto de la Moncloa en España. Allí, hubo un millón de muertos, que fue monstruoso. Un muerto sigue siendo monstruoso, pero en Argentina necesitamos un cierto nivel de diálogo al que se opone la tónica de la sociedad actual.

La sociedad actual, con sus algoritmos, nos hace fanáticos, intolerantes y por eso tenemos un Pedro Castillo o Guillermo Laso, que duran un año, o un Gabriel Boric, que ya debería estar caído si los chilenos lograran ser conservadores. Es una sociedad de inestabilidad. Lo deseable para el país sería que dialoguen todos.

El candidato a presidente y ministro de Economía

Alejandro Gomel (AG): Quería preguntarle por Massa. En términos de estrategia electoral, ¿le parece bien lo que está haciendo? ¿Se está equivocando? Está haciendo anuncios casi todos los días y tratando de no confrontar con Milei desde lo personal, por lo menos.

El no confrontar con Milei, desde lo personal, es de inteligencia, si no le ayudaría más todavía a Milei.

Massa se presenta como un ministro que entrega la ayuda económica y cosas por el estilo, lo cual no me parece que no debería ser la tónica de un candidato, es decir, hacerse cargo plenamente de un gobierno.

Lo otro, no solamente por opción ideológica sino que por estudios que realicé durante toda la vida, es que las mujeres deben tener un papel importante en la campaña. Patricia, si hubiese empleado este elemento, podría haber avanzado mucho.

A Massa siempre se lo ve rodeado de hombres serios, todos ellos millonarios, cuando son dirigentes sindicales son millonarios vestidos con campera, cuando son empresarios millonarios con corbata, pero son hombres millonarios.

Cambiaría la presentación. Si estuviera asesorando a Massa le diría "presentate también con mujeres", pero con mujeres normales, no con mujeres que estén luchando la revolución cubana que ya murió, sino con mujeres normales que comuniquen que es capaz de dialogar también con seres humanos normales. De eso le falta mucho, está demasiado burocratizado.

Él cuenta con la maquinaria más poderosa que hay en América, desde el punto de vista clientelar: el peronismo tiene plata, gobernaciones, sindicatos, entre otras cosas. Tiene medio millón de personas trabajando para campaña como "ñoquis" o como sea, pero los tiene. Si hiciese un cambio estratégico bien armado, podría ganarle a Milei.

AG: Lo ve con chances todavía a Massa...

Si Massa cambia la campaña, va a tener chances. Si sigue siendo una campaña de hombres serios que se reúnen mientras él habla, no.

No sé si notaste, pero así como la estrategia de JxC era que Melconian se peleara o discutiera y fuera el antagonista con Milei y con Massa (porque Milei es economista y Massa ministro de Economía), Massa le respondió peléandose con Macri.

O sea, Massa no antagoniza con Bullrich, sino con Macri directamente. Lo coloca al ex presidente como el primus inter pares de los dos candidatos, de Bullrich y Milei. ¿Esa te parece que es una estrategia acertada de Massa?

No hay que olvidarse que Massa tiene un asesor profesional, que es Antoni Gutiérrez-Rubí, y él debe estar haciendo lo que hacemos los que trabajamos en eso profesionalmente. Si ves las imágenes, el dirigente de JxC con peor imagen, por lejos, es Macri.

Cuando se pregunta si se quiere que Macri gobierne Argentina, la mayoría es abrumadora. Por eso es que él no fue ni siquiera candidato. Es lógico polemizar desde el punto de vista ciertamente técnico a alguien que tiene muy mala imagen, que es hombre y no fue una mujer que tiene menos mala imagen.

Quiero aclararle a la audiencia, en un pacto de lectura, que vos hace dos años venís diciendo que Milei puede ser candidato a presidente y que mínimamente llegaría a la segunda vuelta, y lo venís diciendo cuando parecía absolutamente ridículo.

Lo mismo que hiciste con Trump y que tampoco te creíamos. Nobleza obliga reconocerte tu capacidad de análisis prospectiva de largo plazo.

Muchas gracias.

