Jorge Macri, candidato a jefe de Gobierno porteño, afirmó que encuentra similitudes con los planteos de Javier Milei pero destacó los años de gestión de Juntos por el Cambio: “Muchas de nuestras ideas coinciden con las de él, pero nosotros venimos gobernando y tenemos más experiencia”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿A qué le atribuís que la inflación haya sido un 20% más baja en la ciudad que a nivel nacional?

Hay que ver la integralidad en el tiempo. El mes anterior, la ciudad dio más alta que la nacional. A veces, algunas mediciones anticipan la inflación, pero cuando uno mira la interanual, no hay tanta diferencia. Me sorprendió la del mes pasado a nivel nacional, fue muy baja y no reflejó lo que uno percibía en la calle.

¿Cómo ves a Patricia Bullrich y a la designación de Carlos Melconian?

El país no se conduce solo, está bueno que Patricia Bullrich muestre sus equipos. Hay que mostrar a los hombres y mujeres que expresan lo que uno quiere hacer. Eso va consolidando el mensaje, pone a cada uno a hablar de lo que sabe en profundidad.

Yo tengo claro hacia dónde quiero llevar la ciudad. Por ejemplo, quiero hacer el viaducto del tren Sarmiento, pero hay un especialista que es el que lo hace. La ventaja de la ciudad es que hay mucha gente nuestra que ya está trabajando y va a dar continuidad.

A nivel nacional, como no somos gobierno, tenemos que mostrar quiénes van a ser esas personas. La definición de Carlos Melconian tiene que ver con eso, es sano y seguramente va a ocurrir lo mismo en otras áreas.

También veo una consolidación interna después de las PASO, que fue muy tensa, pero también es cierto que hemos ganado muchas provincias y estamos en condiciones de ganar algunas provincias más.

Somos la principal alternativa para ganarle a Kicillof, tenemos 55 intendentes y podemos ganar varias intendencias más. Todo eso me da la esperanza de que Juntos por el Cambio pueda gobernar el país.

¿Cómo ves la evolución de Milei? ¿Imaginás que le va a tocar el "carro del triunfador" o puede haber una recuperación del segundo, como sucedió en las elecciones anteriores?

Lo primero que diría es que fue una elección muy ajustada. Hay un ganador, que fue Javier Milei, nosotros salimos segundos, y el oficialismo salió tercero. Todos los números son muy cercanos y se pueden construir hipótesis de cualquier escenario.

Hay un nivel alto de inflación, de desgaste de la cultura del trabajo y de parches permanentes. Hoy estuve toda la mañana tratando de entender cómo van a funcionar todas estas ayudas que el Gobierno plantea.

Tenemos a un ministro de Economía que debería tener el foco en cómo bajar la inflación y, en lugar de eso, lo que hace es repartir más. Son todas medidas muy complejas y difíciles de entender. Frente a esa realidad, nuestro desafío es explicar por qué la Argentina va a estar mejor con nosotros.

A mí me pasa lo mismo con la ciudad, es cierto que Mauricio Macri hizo una gran gestión y Horacio Rodríguez Larreta continuó con las transformaciones, pero nadie me va a votar por el pasado. La gente me votará si siente que puedo mejorar la ciudad, hacerla más segura, más linda, mejor conectada, con más espacios verdes, con mejor educación y salud.

La política no vive de los éxitos del pasado, el desafío es hacia adelante. Ahora terminó la discusión interna y llegó el momento de explicar al país por qué somos la mejor opción. Creo que tenemos chances de lograrlo.

Me llama la atención que Javier Milei haya surgido en la ciudad de Buenos Aires, pero fue el lugar en donde menos votos sacó. ¿Tiene que ver con que acá ya lo conocen?

Creo que las ideas del PRO están más claras y mejor expresadas. Muchas de nuestras ideas coinciden con las de él, pero nosotros venimos gobernando y tenemos más experiencia.

Pero también ganó en Mendoza y en Jujuy, donde gobierna Juntos por el Cambio...

Hago una distinción entre los lugares donde gobierna el PRO.

Está bien, hablás sólo del PRO. Es cierto que en estas provincias gobiernan los radicales...

Nosotros venimos trayendo las ideas que él toma con más estruendo y con un mecanismo que llama más la atención. Pero en Vicente López o en San Isidro no hizo una buena elección. Hay muchos lugares en los que las ideas del PRO están más presentes dentro de lo que es Juntos por el Cambio y él no hizo una elección tan notable.

Mi explicación va en ese sentido. Probablemente haya mucha gente con ideas de libertad y de un Estado eficiente que me votó a mí en la ciudad de Buenos Aires y también lo votó a él a nivel nacional. Prefiero no hablar de los defectos de otro y sí de nuestras virtudes.

Creo que si nosotros marcamos de forma clara nuestras ideas, tenemos la posibilidad de atraer a muchos de esos electores.

