Jorge Macri, candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, afirmó que se debe pensar a Buenos Aires como una ciudad para adultos: “El mayor no es alguien que represente un problema que hay que correr”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En Twitter planteaste el debate de que los adultos mayores no existen y que los principales líderes mundiales tienen más de 70 años. ¿Estabas abriendo el paraguas, porque te falta mucho para esa edad?

Uno siempre tiene que abrir un poco el paraguas, pero se trató de una provocación para que entendamos que en los adultos mayores hay mucha capacidad de crear, consumir y de seguir haciendo la ciudad.

Tenemos un concepto que viene de la época de la revolución industrial, donde la fuerza física era casi todo. Hoy es más la inteligencia que la fuerza física. En una ciudad, en la que hay más adultos que niños, incluso en esta ciudad hay más perros que niños, tenemos que pensar en una ciudad para adultos.

Los adultos son los que la viven y la trabajan. Hay muchísimos mayores que siguen trabajando, por decisión propia o por necesidad. Este fenómeno no es sólo de Buenos Aires, pasa en todo el mundo.

La sobrevida es más larga, la calidad también es mejor. Hay ciudades y países que tienen consejos de adultos que le permiten tener un abordaje en ese sentido. Santiago de Chile tiene una estructura muy inteligente y bien armada.

El mayor no es alguien que represente un problema que hay que correr, sino que consumen, producen, son parte de nuestra economía, de nuestra capacidad de seguir creando y desarrollando y de hacer cultura. El otro día estuve con Carlos, un almacenero de Av. Callao, que tiene 90 años y sigue laburando. Dice que le gusta y le hace bien. Además, trabaja con el hijo.

En Estados Unidos hay un boom de la Silver Generation, que se refiere a los hombres con canas, la economía plateada, y es la generación que más consume. ¿Buenos Aires también tiene una oportunidad en esta generación?

Sin dudas. Primero porque representan una reserva moral y de experiencia. Vivieron en una Argentina en la que el mérito, el esfuerzo y el trabajo eran cosa de todos los días.

El otro día hablaba con una cadena de comidas rápidas, que suelen ser los que dan los primeros empleos para los jóvenes, y les planteaba por qué no consideraban en darle trabajo a personas mayores con ganas de seguir trabajando. Es lindo entrar a un local y ver personas más grandes atendiendo.

Hay estudios que demuestran que es cierto que los jóvenes toman decisiones más rápidas, pero también cometen más errores. En las empresas del mundo hay una tendencia a tratar de retener o incorporar parte de esa experiencia. No creo que el único camino a seguir activo sea insertándose en ONGs, en el tercer sector o "dando una mano".

Hay una economía pujante y activa que representa una gran oportunidad para Buenos Aires. Yo lo veo como una fuerza y una energía que, si uno la libera, puede permitirnos estar mejor.

Ayer estuvieron con Patricia Bullrich y los repartidores de las aplicaciones. Se suele simplificar diciendo que el voto a Javier Milei está comprendido por trabajadores cuentapropistas. ¿Hay una relación en el menor voto a Milei en la ciudad de Buenos Aires porque la población es mayor y Milei interpela más a los jóvenes?

No lo había pensado de esa manera. Ayer no había solamente jóvenes, el promedio de edad de los repartidores que se acercaron estaba alrededor de los 40 años. Había un papá que es radiólogo y empezó a trabajar de delivery porque les permite tener la libertad de horario para estar con su hija que tiene autismo.

Había mucha gente que combinaba el hecho de ser repartidor con otro empleo. También hay jóvenes, algunos estudian y otros no. El común denominador es que tienen dos conceptos claros: quieren ser libres respecto a su horario y, por otro lado, quieren que se note en sus ingresos cuando deciden trabajar más.

En este momento les preocupa un proyecto de ley que hay dando vuelta que implica meterlos en el contrato laboral tradicional que te restringe por cantidad de horas y días. No quieren gremios ni sindicatos. Quieren ser emprendedores, dueños de su propio tiempo y trabajar cuando les conviene. Este es un signo de los nuevos tiempos.

¿El radiólogo gana más plata siendo delivery?

No, él tomó la decisión por la libertad de horarios que le permite estar con su hija cuando sale de la escuela. Cuando era radiólogo no tenía esa libertad porque tenía que cumplir con un horario fijo. Gana prácticamente lo mismo porque trabaja un poco más y compensa.

En muchos casos, es habitual el multiempleo. El mensaje es: "no se metan conmigo, denme libertad y, cuando me esfuerzo más que otros, me va a ir mejor". Es un cambio de paradigma que se está dando en el mundo y va en paralelo con el trabajo a distancia, los migrantes digitales y la altísima rotación que hay en muchos trabajos.

El sábado entrevisté a quien probablemente sea el catedrático en economía digital más importante del mundo, Nick Srnicek. Él planteaba que las aplicaciones austeras son un resultado de las crisis económicas del 2007 y 2008, años en los que se crearon una enorme masa de gente disponible y sin trabajo.

Además, hace una asociación directa entre la mano de obra no registrada y los salarios más bajos. En Uber, trabajando 12 horas se pueden juntar 300.000, entiendo que hay una relación con el menor costo laboral.

No pongo en duda cómo arranca el fenómeno. Lo que rescaté ayer, y lo que se ve en el mundo digital, es una decisión de no proyectarse tanto tiempo en el mismo empleo. Hoy en día nadie se imagina trabajando en el mismo lugar durante 30 años y hay mucha rotación en rubros.

Las empresas tecnológicas pagan muy bien pero no retienen porque los jóvenes están en una búsqueda permanente de incorporar nuevos conocimientos. Ayer a la mañana estuve en un encuentro de programadores en la Usina del Arte y había chicos de 16 a 24 años que contaban que entraban a las empresas para incorporar saberes y luego cambian de trabajo para incorporar otros conocimientos.

Ya no es exclusivo el concepto de formarse en ámbitos académicos. Muchos jóvenes aprenden en el trabajo. Son signos de los nuevos tiempos, puede que en algunos casos hayan sido disparados por crisis y, en otros casos, por cambios culturales. Los repartidores no quieren que los sindicalicen o que los metan en un esquema de contrato de trabajo. Ellos son absolutamente conscientes de lo que les rinde el mérito.

Me ha tocado que vengan deliverys a mi casa que eran periodistas y me pidieron laburo y me dijeron que repartían porque no les quedaba otra. Glorificar estas aplicaciones es caer en una ingenuidad. Trabajan sin sindicato y no tienen la seguridad que les da el Estado que es fundamental.

Pero pueden estar mucho peor si los quieren meter en una "cajita" donde aparece la limitación.

¿Cómo va a ser mucho mejor que tengan aguinaldo y vacaciones? Es como glorificar el empleo en negro...

Yo no estoy glorificando esa forma de empleo y está claro que la economía formal es algo fundamental a recuperar para proyectarse en el tiempo, crecer y formarse. También es cierto que en muchas aplicaciones hay una forma de subsistir o de combinar trabajos.

Sin ninguna duda, este tipo de empleo puede reflejar situaciones precarias. Lo que plantean ellos es que, si los metemos en los esquemas tradicionales, su situación personal va a empeorar.

Una cosa es que haya horarios flexibles y otra cosa es que tengan aguinaldo y vacaciones...

El problema es que en el contrato de trabajo habitual no existe esa flexibilidad y no se pueden combinar distintos empleos. Tenemos que ir a esquemas formales y de mayor flexibilidad.

