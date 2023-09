Nick Srnicek: “Las ‘plataformas austeras’ surgen por el desempleo que produjo la crisis de 2008”

—¿Qué es la economía digital? ¿Hay algún área de la economía donde no esté implicada?

—Hoy todo es digital, la idea de una especie de sector tecnológico independiente y separado del resto de la economía ya no se sostiene. Podríamos considerar la manufactura como un ejemplo obvio, pero incluso sectores primarios como la agricultura son ahora cada vez más digitales. La agricultura inteligente es uno de los grandes temas en este campo, y se está integrando con las tecnologías digitales en todas partes. Entonces creo que la economía digital es simplemente la economía de hoy en día, no existe una especie de sector independiente separado.

—En su libro marca la crisis financiera mundial de 2008 como un punto de inflexión, hacia una precarización laboral y el estancamiento de los salarios, ¿cómo relaciona la crisis financiera que comenzó en 2008 con lo que usted llama “plataformas austeras”, el estancamiento de los salarios y la caída del ahorro?

—No es una coincidencia que empresas como Uber y Deliveroo y todos estos tipos de empresas de economía colaborativa comiencen a surgir en las décadas de 2010, después de la crisis financiera mundial, y la razón principal son dos elementos. Uno es que hay enormes cantidades de desempleo en muchos países, así que tienes un ejército de reserva de mano de obra que básicamente busca trabajo siempre que sea posible, independientemente del tipo de salario o condiciones laborales que puedan tener. Así que hay mucha gente que está abierta a la idea de la economía de las plataformas y, para empezar, acepta un trabajo en la economía de las plataformas. El otro aspecto clave es una especie de entorno de tipos de interés cero, que surge después de la crisis financiera. Los bancos centrales, en respuesta a la crisis financiera, reducen las tasas de interés a cero y efectivamente a tasas negativas, en un esfuerzo por hacer que las economías vuelvan a crecer. Esto desencadena esta reacción en cadena en la que, efectivamente, las herramientas de inversión tradicionales que podrían haber generado un rendimiento decente, ya no lo están generando. Por eso los inversores ahora buscan otras posibilidades de inversión más riesgosas. Y creo que muchas empresas de Silicon Valley se convierten en el centro de atención de estos inversores, simplemente porque parecen ofrecer grandes retornos, a pesar de que Uber obtuvo recientemente ganancias por primera vez. Creo que ha perdido algo así como 35 mil millones de dólares en el transcurso de diez años. Se ha invertido una enorme cantidad de dinero en estas empresas, incluso cuando no son rentables. Pero, para los inversores que buscan una especie de juego a corto plazo y no buscan algún tipo de estabilidad o inversión a largo plazo, estas empresas han ofrecido la oportunidad de ganar algo de dinero decente. Entonces está todo este capital, que es, salir de cosas como bonos, tipos de inversiones tradicionales, y pasar a financiar empresas de Silicon Valley. Eso da lugar a todas estas nuevas plataformas de economía colaborativa. Entonces tenemos la combinación de capital que fluye libremente, por un lado, y un grupo de trabajadores que flotan libremente y están buscando trabajo. Las dos cosas combinadas conducen a la economía de las plataformas tal como la conocemos.

“Todavía estamos viviendo las consecuencias de la crisis financiera global. Hay enorme desempleo en muchos países”

—Uno de los puntos centrales del libro es el tema de los datos como la nueva materia prima, que debe ser extraída, y las actividades de los usuarios, la fuente natural de esta materia prima que impulsarían un gran cambio, un capitalismo avanzado del siglo XXI, ¿cómo es ese cambio, qué transformaciones sociales y culturales conlleva?

—Sí. Por un lado, hay un argumento de algunos estudiosos de la economía digital que dicen que los propios usuarios trabajan para empresas como Facebook, que cuando haces cambios en tu perfil, hablas con amigos en plataformas de redes sociales, estás haciendo un trabajo no remunerado para estas empresas al producir datos. Mi argumento va más o menos en contra de eso, no creo que sea una forma significativa de pensar sobre el trabajo o la producción concebir a los usuarios de estas plataformas como trabajadores no remunerados. Creo que una mejor manera de ver este tipo de cosas es decir: “Estas plataformas ofrecen infraestructura para que diferentes grupos de personas se reúnan”. Son intermediarios que conectan a diferentes individuos, empresas, desarrolladores de software, todas estas cosas llegarán a una plataforma como Facebook e interactuarán. Facebook tiene entonces la capacidad de registrar datos sobre qué está pasando, para saber realmente cómo actúa la gente, cómo interactúan con sus amigos, con las noticias, con las páginas de la empresa. Facebook tiene una plataforma que aloja a todos estos usuarios y puede recopilar una gran cantidad de datos. Así que este ha sido el surgimiento de estas plataformas masivas en los últimos 15 o 20 años, que han podido recopilar una cantidad insuperable de datos. Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, Tencent, estas son las empresas que tienen enormes cantidades de datos incomparables. Esto les da una enorme capacidad para hacer otras cosas. Una es que estos datos les permiten realizar publicidad dirigida de maneras que otras empresas simplemente no pueden comparar. Entonces, todos los grandes anunciantes digitales, Facebook y Google, son los dominantes con una gran ventaja, pero también Amazon, Apple, estas otras empresas que recopilan muchos datos personales, pueden orientar anuncios y básicamente tener un monopolio sobre cualquier tipo de publicidad en línea, ese es un aspecto. El otro es la fusión con la IA, incluso antes de cosas como ChatGPT y el surgimiento de la IA generativa. Ya teníamos inteligencia artificial capacitada para reconocimiento de imágenes y de lenguaje, y todo tipo de cosas así, que requirió una gran cantidad de datos. Lo que estamos viendo con la inteligencia artificial generativa es una especie de desarrollo interesante, donde básicamente todos estos datos que se han recopilado ahora se procesan en estos modelos, y se puede producir nuevo contenido a partir de estos modelos de inteligencia artificial, para que el control de todos esos datos les dé control sobre esta nueva tecnología de inteligencia artificial también. Desde 2012 en adelante, una especie de revolución del aprendizaje profundo hacia la IA generativa, hoy en día ha estado dominado por las grandes empresas tecnológicas que, para empezar, tienen una gran cantidad de datos.

“No creo que sea una forma de pensar sobre el trabajo concebir a los usuarios de plataformas como trabajadores no remunerados”

—En el libro dice que las plataformas tienen una tendencia natural a la monopolización, y hace una distinción de los diferentes tipos de plataformas, las de la nube, industriales, digitales y las plataformas austeras, ¿podría distinguir brevemente estos tipos de plataforma?

—Las plataformas tienen una tendencia natural a monopolizar debido a los efectos de la red. Los efectos de red son la idea básica de que cuantas más personas estén en una plataforma en particular, más valiosa será esa plataforma para todos. Un ejemplo simple es Facebook, o incluso Twitter, es un muy buen ejemplo reciente, donde hay una especie de masa concentrada de personas que incluso si no te gustan las políticas de privacidad de Mark Zuckerberg o Facebook, incluso si no te gusta lo que Elon Musk está haciendo con Twitter, el mero hecho de que haya tanta gente en estas plataformas significa que resulta muy difícil salir. Y si vas a unirte a una plataforma de redes sociales, te unirás a una en la que tus amigos, tu familia ya estén, o tus colegas. Entonces, los efectos de red es la razón por la cual estas plataformas tienden a crecer cada vez más y más. Ahora, eso está cambiando un poco con la inteligencia artificial. Más allá de eso, existen diferentes tipos de plataformas, hay plataformas que, por ejemplo, podrían permitir un mayor tipo de interdependencia con otras plataformas. Threads es un ejemplo interesante de esto, donde prometen no ser solo una especie de tienda cerrada donde, si estás en Threads, la red social de Facebook es una especie de competidor de Twitter. Si estás en Threads, la promesa es que podrás hablar con personas en otras plataformas de redes sociales como Mastodon y Blue Sky y cosas así, lo cual es un cambio realmente interesante de una red muy cerrada en términos de Facebook a algo mucho más abierto e interdependiente con otras plataformas de redes sociales.

CAPITALISMO DE PLATAFORMAS. “Las grandes tecnológicas se han convertido en el tipo de actor económico dominante que está acaparando cada vez más”. (FOTO HELENA OBREGÓN)

—¿Qué alternativas ve para luchar contra la tendencia monopolizadora casi inevitable a la que llevan las plataformas, como Amazon, Google, o Meta? ¿Regularlas por los gobiernos es una alternativa o tienen un poder mayor?

—La regulación es un buen primer paso, muchas de las políticas de la Unión Europea son intentos bastante significativos de regular, incluso si no necesariamente solucionan todo. Tendremos que ver. Este año saldrá a la luz una nueva normativa de la Unión Europea, por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, si no recuerdo mal. Estas cosas tendrán un impacto bastante significativo en las plataformas más grandes y tendremos que ver exactamente cómo reaccionan, y si tienen algún tipo de impacto positivo o no. Pero creo que la regulación en su mayor parte pasa por alto cuestiones claves en torno a la concentración de ganancias y poder. No se presta mucha atención, por ejemplo, a cambiar las estructuras de propiedad de este tipo de empresas. Entonces, la idea es básicamente que estas empresas son enormes, son propiedad de un puñado de personas y organismos de inversión, pero no vamos a jugar con eso. En cierto modo pondremos algunas reglas sobre lo que pueden y no pueden hacer, pero efectivamente dejaremos a las grandes tecnologías en su estado actual de existencia. Así que creo que ese es un límite real para muchas de las políticas existentes, ya sea de la Unión Europea, de Estados Unidos o también de China. Estos tres tipos de grandes lugares donde la regulación está empezando a producirse, ninguno de ellos está pensando realmente en cambiar la estructura de propiedad o, por ejemplo, dividir una de estas empresas, lo que creo que es un paso mucho más significativo y probablemente, más apropiado para el tipo de cambios que son necesarios para abordar realmente el poder de las grandes tecnologías. Sin embargo, creo que otra cuestión clave, que en realidad no ha sido abordada por ningún regulador, tiene que ver con la publicidad digital. La publicidad digital es la fuente de ingresos de muchas de estas empresas, también es el motor de la vigilancia y la recopilación de datos para muchas de estas empresas. Entonces, la razón por la que estas empresas están tratando de obtener cada vez más datos sobre las personas, y vigilar cada vez más nuestras vidas es simplemente porque eso permite una publicidad mejor dirigida, permite mejores ingresos, y eso permite mejores resultados, los resultados finales de sus informes trimestrales. Creo que esa es la cuestión fundamental, al menos en el tema tecnológico actual. El mundo tecnológico actual es que estas empresas están impulsadas, por la naturaleza de sus modelos de negocio, a ignorar la privacidad, recopilar cada vez más datos sobre nosotros y crear más y más modelos de vigilancia. Básicamente, esto no ha sido abordado por ningún tipo de regulador hasta el momento, y creo que eso realmente necesita ser más analizado.

“Los efectos de red son la razón por la cual estas plataformas tienden a crecer cada vez más”

—¿Cree que nos estamos dirigiendo hacia un nuevo capitalismo de monopolios, que a mayor cantidad de usuarios, mayor es la extracción de datos y esa información amplía áreas de acción donde puede intervenir?

—Sí, este es el trabajo que estoy considerando en este momento, estoy escribiendo un libro sobre la economía política de la inteligencia artificial, porque pienso fundamentalmente en lo que está pasando. Entonces, si nos fijamos en la inteligencia artificial generativa en este momento, nadie sabe muy bien cómo ganar dinero con ella todavía, lo cual es realmente peculiar porque hay cientos de millones, miles de millones de dólares invertidos, pero nadie que se abre a la inteligencia artificial está bastante seguro de cómo ganar dinero con ella. Sin embargo, la única empresa que sabe cómo ganar dinero hasta ahora es Nvidia. Las personas que fabrican los chips de computadora, que entrenan a todos estos modelos de inteligencia artificial, ganando enormes cantidades de dinero, pero todos los demás todavía están tratando de descubrir si pueden generar dinero o no. Creo que lo que se puede entender es que lo que la IA está haciendo no es necesariamente proporcionar fuentes de ingresos inmediatas para una empresa como Google, Microsoft o Amazon, en cambio es algo que les está permitiendo ganar posiciones de poder dentro de nuevas industrias. Y creo que tres industrias en particular son realmente importantes, una es la educación, esto será algo que se volverá cada vez más significativo a medida que las universidades comiencen a adoptar la IA generativa y comiencen a pensar en cómo podemos entrenar estos modelos en conferencias grabadas existentes, por ejemplo. El otro sector es el de la atención sanitaria, que es múltiple, representa más de 1 billón de dólares a nivel mundial, un mercado enorme. La publicidad digital a nivel mundial ni siquiera se compara con algo como la atención médica. Así que todas estas compañías se están abriendo camino en el sector de la atención médica, asociándose con compañías farmacéuticas, con hospitales, particularmente en Estados Unidos, donde hay mucho dinero dando vueltas. Luego, el tercer sector, del que rara vez se habla, es el militar y las formas en que la IA se está convirtiendo en una herramienta clave de seguridad nacional, particularmente a medida que Estados Unidos y China comienzan a competir de manera más abierta geopolítica y geoeconómicamente. La IA en el ejército se está convirtiendo en un tema cada vez más candente, y las cantidades de dinero que se invierten en el ejército, por supuesto, son inmensas. Todas las grandes empresas de tecnología están trabajando en estos tres sectores, y están utilizando la IA junto con sus unidades de computación en la nube, diría yo, para apalancarse en estas industrias que aparentemente no tienen nada que ver con su negocio principal. Se supone que Google es una empresa de motores de búsqueda, pero, por supuesto, están trabajando con el ejército, con la atención médica, todas esas cosas. Del mismo modo, se supone que Amazon es una empresa de comercio electrónico, pero ahora proporciona potencia informática al Pentágono y cosas así. Entonces, creo que todas estas empresas están utilizando la IA como un instrumento estratégico para ingresar a nuevas industrias y aprovecharse para básicamente crear nuevas dependencias donde puedan posicionarse en lugares de poder.

“De eso se trata el conservadurismo, de una defensa de las jerarquías del statu quo”

—¿Cómo se relaciona esta precarización laboral y el auge de las plataformas con el ascenso de la derecha y la ultraderecha en Europa principalmente, pero que es una tendencia mundial?

—Si nos fijamos en cualquier período importante de perturbación económica mundial, probablemente el más famoso sea algo como la Gran Depresión, después siempre hay un largo período de polarización política, de ascenso tanto de la izquierda como de la derecha. Y realmente creo que todavía estamos viviendo las consecuencias de la crisis financiera global, sobre todo porque muchas de las políticas que se implementaron para responder a la crisis financiera, cosas como la política de tasa de interés cero y la flexibilización cuantitativa, esas cosas continuaron durante un largo período de tiempo y apenas estamos empezando a alejarnos de eso, con el aumento de la inflación en numerosos países. Así que creo que todavía estamos viviendo las consecuencias de esa enorme agitación económica. Significa para mucha gente que no ha visto un aumento en sus salarios, han visto cómo sus niveles de vida se estancaron, o disminuyeron directamente, en muchos países. También se ve una especie de migración creciente, ya sea por diversos conflictos en todo el mundo, pero también cada vez más por el cambio climático, lo que significa que ahora tenemos una especie de grupo externo, lo cual facilita a los políticos de extrema derecha, una especie de demonización, y decir que sus problemas de no poder pagar el alquiler y no poder encontrar un trabajo decente no se deben a cuestiones económicas, sino que se derivan de este otro grupo. Así que creo que existe una combinación de todas estas cosas diferentes: la agitación económica, el tipo de migración masiva de personas a nivel mundial, todo esto está conduciendo a una especie de situación que está madura para que la extrema derecha aproveche. Eso se aplica en numerosos países y ayuda a explicar por qué el ascenso de la extrema derecha no se produce solo en un país, está en muchos lugares diferentes. Yo diría que los factores comunes tienen que ver con estas condiciones materiales de la economía, y con tener varios grupos a los que se les puede echar la culpa.

—En el libro habla de la crisis de valores que ocurrió en los años setenta, que el antídoto a esa crisis fue el neoliberalismo económico y los valores de la meritocracia y el mercado, ¿cree que hay nuevamente una crisis de valores?

—En muchos sentidos no se ha resuelto realmente desde la década de 1970. Creo que en una especie de nivel global agregado, hay una desaceleración del crecimiento en cualquier término que queramos medir, en PIB o algún tipo de métrica alternativa. Pienso fundamentalmente en lo que esto significa, particularmente cuando nos fijamos en las economías más desarrolladas del mundo, donde el crecimiento nunca ha sido el tipo de período de posguerra en el que hubo rápidos niveles de crecimiento, rápidos aumentos de salarios, estándares de vida, y cosas así. Ese período ha ido disminuyendo desde la década de 1970, lo que significa que los países y las empresas ahora tienen que competir no necesariamente por un pastel económico cada vez menor, sino por un pastel que no crece tan rápidamente como antes. Y la crisis financiera mundial fue una especie de expresión de esto. Creo que el tipo de dominio del sector financiero en el período previo a eso, fue en parte un esfuerzo de los intereses financieros para quedarse con una porción cada vez mayor del pastel. Yo diría que eso ha cambiado un poco, desde la crisis financiera global, que las grandes tecnológicas se han convertido en el tipo de actor económico dominante que está acaparando cada vez más parte del pastel económico. Creo que todavía estamos viviendo lo que alguien como Larry Summers llamaría estancamiento secular, y alguien como Robert Brenner llamaría la larga crisis, pero todo esto apunta a una cantidad cada vez menor de dinamismo dentro de la economía. Y creo que estas son una especie de condiciones materiales fundamentales que están dando expresión a muchos otros aspectos de la economía global.

“Hay un verdadero florecimiento de ideas sobre cómo puede ser un futuro mejor”

—¿Cree que las derechas lograron construir un relato sobre lo que sucedió en los últimos cuarenta años, que la izquierda no supo hacerlo como lo hizo la derecha?

—Sí, creo que es particularmente cierto y puede verse en Estados Unidos, también está sucediendo en el Reino Unido. Aquí, donde vivo, hay una especie de discurso en torno a los deseos de despertar de manera efectiva. En la década de 1990 teníamos términos como corrección política, pero es una narrativa tan pequeña, no tiene ningún tipo de base empírica, pero le da una estructura narrativa a la gente, una especie de experiencias vividas de una manera que no creo que la izquierda siempre haya hecho tan bien. Sé, por ejemplo, que aquí en Reino Unido estaba el político de izquierda Jeremy Corbyn, que fue líder del Partido Laborista durante varios años, y una de las cosas que siempre les costó mucho fue articular explícitamente cuarenta años de fracaso. Entonces, ¿por qué el Reino Unido no ha sido tan dinámico como antes? ¿Por qué todas las promesas del neoliberalismo, por ejemplo, y de Margaret Thatcher en realidad no han dado frutos de manera significativa? ¿Por qué la vida de las personas simplemente no mejora? Jeremy Corbyn y yo creemos que muchas de las instituciones de izquierda que eran dominantes en el Reino Unido, pero también lo son en otros lugares, simplemente nunca crearon ese tipo de narrativa, que podría dar sentido a las experiencias vividas por las personas. Creo que las herramientas están ahí, hay elementos de la historia que se pueden contar, y creo que el tipo de argumentos académicos en torno al neoliberalismo son una buena base para mucho de ello, pero simplemente no han sido articulados por los políticos y no se han popularizado en la forma en que creo que lo ha hecho el discurso de derecha.

“La semana laboral de cuatro días tiene un beneficio inmediato para la vida de las personas”

—Dice que hay que generar una nueva hegemonía global de la izquierda que implica recuperar los futuros posibles perdidos, ¿por qué la izquierda es la que puede llevar adelante la idea de recuperar el futuro?

—Fundamentalmente la derecha se basa en una continuación de jerarquías, esto es de lo que se tratan todas las diferentes variedades de conservadurismo: ciertas jerarquías existentes de poder, estatus, reconocimiento y riqueza, que hay que mantenerlos de una forma u otra. De eso se trata el conservadurismo, de una defensa de las jerarquías del statu quo. Fundamentalmente, eso significa que la derecha realmente no puede articular una visión adecuada del futuro, siempre es una defensa de algo del pasado o de algo que ya existe. Los izquierdistas han sido los que han propuesto ideas progresistas, emancipadoras y liberadoras de lo que realmente podría ser el futuro. Esta fue, como saben, la base de los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX con la promesa de un mundo mejor, la promesa de que todos podrían tener más libertad, todos podrían tener mejores niveles de vida, y no solo unos pocos elegidos. Creo que eso se perdió en la izquierda durante un largo período de tiempo, particularmente después del colapso de la URSS y el giro de China hacia las reformas de mercado, el tipo de integración de China y los restos de la URSS, en el capitalismo global básicamente en la década de 1990, los 2000, la idea era que el capitalismo había ganado. La famosa idea de Francis Fukuyama de “el fin de la historia”, que el capitalismo democrático liberal era la etapa final de la sociedad. Incluso si se burlaban de esa idea, creo que para mucha gente no podríamos hacerlo mejor. Podríamos regular las cosas de mejores maneras, pero no había ningún tipo de mundo fundamentalmente mejor que pudiéramos tener. Creo que eso ha cambiado desde la crisis financiera mundial, dio lugar a la sensación de que el capitalismo global sigue teniendo problemas fundamentales, y sigue teniendo crisis fundamentales que causan estragos en la vida de las personas. Y en respuesta a eso, ha habido un florecimiento de ideas sobre cómo podría ser un futuro mejor, ¿cómo podemos proporcionar artículos lujosos necesariamente para todos, sino cómo simplemente asegurarnos de que todos tengan comida en sus platos? ¿Cómo garantizamos que todo el mundo tenga un techo sobre sus cabezas? ¿Cómo garantizamos que la gente reciba educación básica? Y todo este tipo de cosas, creo que la izquierda está empezando a articular historias y formas en las que realmente podemos hacer esto. Y creo que hay un verdadero florecimiento de ideas sobre cómo puede ser un futuro mejor. Así que soy optimista acerca de este tipo de potenciales, pero todavía necesitan institucionalizarse e integrarse dentro de las sociedades para lograr estos mundos mejores.

“No es cierto que la izquierda deba pensar en algún tipo de idea utópica de volver a cero”

—Textualmente dice: “La izquierda tiene que desarrollar una hegemonía tecnosocial tanto en el ámbito de las ideas como en el ámbito de las plataformas materiales, que son la infraestructura de la sociedad globalizada”, ¿qué sucede con el mundo de las ideas y con los pensadores en esta época de hipertecnologización donde la inteligencia artificial redacta textos y el uso de ChatGPT?

—El tipo clásico de lucha en política es sobre ideas y la idea de que las mejores ideas terminan ganando y simplemente se establecen en el mercado. Esa es una idea fundamentalmente errónea de cómo funciona la política. Y creo que, de hecho, gran parte de la política se vive de maneras muy sutiles, se integra en nuestras infraestructuras construidas. Daré un ejemplo sencillo, luego hablaré de tecnologías digitales. Cosas como la vivienda, ¿cómo construimos viviendas, para que vivan colectivos o estamos construyendo viviendas unifamiliares? ¿Estamos construyendo viviendas que requieren que las personas conduzcan distancias extremadamente largas para conseguir sus alimentos, por ejemplo, o estamos construyendo viviendas abiertas a un entorno mucho más transitable? Todas estas cosas tienen que ver con la infraestructura construida, y una vez construidas, tienen una existencia real durante un largo período de tiempo, no se derriban simplemente de la noche a la mañana. Continúan ejerciendo su influencia sobre el comportamiento de las personas durante un período de tiempo muy, muy largo. Entonces creo que la razón por la que pensar en la infraestructura material es tan importante, es porque una vez que se construye la infraestructura material, el tipo de comportamientos y estructuras de incentivos que contienen, pueden continuar durante un largo período de tiempo, más allá de los ciclos electorales, de los ciclos económicos, más allá incluso de las vidas individuales. Simplemente pueden estructurar la sociedad de maneras particulares durante un largo período de tiempo. Creo que eso es doblemente importante cuando empezamos a hablar de tecnologías digitales, simplemente porque sustentan no solo la vida comercial, la economía, sino también nuestras vidas personales en formas que creo que no tienen precedentes. La gente se comunica, viven de las tecnologías digitales y de la propiedad, el diseño y el desarrollo de esas infraestructuras, cómo están diseñadas, cómo se desarrollan, ¿preservan la privacidad? ¿Están orientados a la vigilancia y la publicidad? ¿Están orientados hacia la polarización política o hacia algo más? Todo este tipo de preguntas sobre su diseño son de crucial importancia. Y en este momento están siendo respondidas por ingenieros de software que trabajan para un puñado de grandes empresas tecnológicas que ganan miles de millones de dólares cada año, y tienen un incentivo para diseñar estas tecnologías de maneras muy particulares que sirvan a sus intereses, pero no el interés del público. Por eso creo que es absolutamente crucial que hablemos sobre cómo se están diseñando y desarrollando las infraestructuras digitales de nuestras vidas. Y no veo que muchos políticos discutan eso en este momento.

“La tecnología es fundamentalmente una herramienta, no es necesariamente buena o mala”

—Una de las cosas que propone es que la solución a los monopolios tecnológicos es que la tecnología pueda convertirse en un bien público como el agua y la electricidad, ¿no cree que eso acabaría con la competencia por la tecnología y entonces su evolución no sería tan acelerada?

—La idea de una especie de plataforma pública es bastante interesante. Alguien como Jeff Bezos ya comparará la computación en la nube, por ejemplo, con la electricidad. Y la idea es que, en un momento dado, la electricidad sea controlada por un puñado de empresas y luego delegada a la gente. Lo mismo ocurre con la potencia informática controlada por un puñado de empresas y luego delegada a las personas cuando la necesitan. Creo que lo interesante de ese tipo de metáfora es que se reconoció que las compañías de agua y de electricidad, que tienen un monopolio natural sobre estos recursos, también necesitan ser reguladas, sirviendo al interés del público, y no solo sus propios intereses privados. Y no ha sucedido algo similar con la computación en la nube, a pesar de las similitudes. Sería muy interesante pensar en la computación en la nube, y tomar la metáfora de la electricidad de Jeff Bezos, tomarla muy en serio, y decir, ¿qué significa entonces regularla como algo que deberíamos proporcionar para el interés del público? Ves una especie de pequeños focos de esto. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos y Europa tienen nubes de investigación, por lo que las nubes son sectores de computación donde los investigadores que están trabajando en cosas que se consideran de interés estratégico para estos países, los investigadores pueden obtener acceso gratuito a esta computación en la nube para hacer su trabajo. Cosas similares podrían aplicarse a una variedad mucho más amplia de personas y de grupos, además de los investigadores. Esa es una manera de pensar en este tipo de alternativas públicas a las plataformas. Daré otro ejemplo rápido, que son las plataformas de entrega y de viajes compartidos como Uber y demás. Para mí, tiene mucho más sentido que un municipio sea propietario de esas plataformas, las controle y por la sencilla razón de que, por un lado, puede garantizar leyes laborales básicas a los trabajadores que realizan este trabajo. Pero segundo, pueden volver a pensar en cuál es el interés público. Uno de los problemas que vemos con el auge de empresas como Uber es que están aumentando enormemente la congestión en las ciudades, la contaminación del aire. Y estos son objetivos que los municipios, lugares como Nueva York o Londres, se han esforzado mucho por intentar controlar. Pero en la medida en que una empresa como Uber simplemente tiene sus propios intereses privados en mente no le importan cosas como la congestión, no le importa cómo interactúan estas cosas con la red de autobuses de una ciudad en particular, no le importan cosas como la contaminación del aire. Pero si tuvieras una plataforma de propiedad municipal, una alternativa pública, entonces, de repente, este tipo de valores estratégicos y estos otros intereses podrían desempeñar un papel en cómo se diseñan y luego se ponen en producción estas plataformas.

ACELERACIONISMO “La aceleración es esa idea fundamental de que para llegar a un mundo mejor, necesitamos pasar por el capitalismo en lugar de regresar a algún camino idílico”. (FOTO HELENA OBREGÓN)

—Publicó un manifiesto aceleracionista junto a Alex Williams, ¿cuál es la forma de aceleración que consideran esencial? ¿Qué significa una aceleración navegable?

—Proviene del filósofo francés Gilles Deleuze, quien analizaba el surgimiento del capitalismo con respecto al feudalismo. Y el argumento que estaba planteando era que el capitalismo, de alguna manera, desmanteló ciertos elementos del feudalismo. Entonces, la estructura política feudal fue desmantelada, pero no fue que el capitalismo simplemente dejara que todo fuera libre en lugar de imponer nuevas restricciones a la sociedad, puso a las personas en posiciones en las que tenían que convertirse en trabajadores asalariados para poder sobrevivir. Tuvieron que salir y encontrar un trabajo, y eso puso a otros pueblos en una posición de poder donde poseían fábricas y otras cosas. Pero el tipo de imperativos del capitalismo exigía que siempre obtuvieran ganancias, cada vez mayores. Entonces, hay ciertas estructuras que el capitalismo estableció cuando reemplazó al feudalismo. Y simplemente un perdedor ve esto y dice: “Lo que realmente se necesita no es volver al feudalismo, sino permitir el tipo de libertad que el capitalismo permitió parcialmente en relación con el feudalismo para realmente traer eso, acelerarlo, ir más allá de las estructuras que impuso el capitalismo cuando se apoderó de las sociedades”. De nuevo, cosas como el trabajo asalariado y el imperativo de obtener ganancias. Entonces, la aceleración es esa idea fundamental de que para llegar a un mundo mejor, necesitamos pasar por el capitalismo en lugar de regresar a algún camino idílico de la sociedad, simplemente no es posible. El manifiesto aceleracionista que escribimos con Alex Williams fue un argumento centrado en la izquierda, y luego tomó más fuerza, pero se centró particularmente en movimientos como Occupy Wall Street y el tipo de movimiento antiglobalización del 2000, y cosas así, que siempre fueron muy claras sobre contra qué estaban, la globalización, el libre comercio, la desigualdad, pero nunca quedó del todo claro para qué servían, y cómo podría ser el tipo de visión de un mundo poscapitalista en aquellos que participan en esos movimientos. Así que nuestros argumentos en este manifiesto fueron, en gran medida, que debemos pensar en cómo vamos más allá del capitalismo, qué significa ir más allá y cómo podemos asegurar que todos tengan más libertad en este tipo de mundo más allá.

“La capacidad de hacer cosas nuevas que surge con la tecnología es una extensión de nuestras libertades”

—Dice que “si la izquierda política se quiere asegurar un futuro, tiene que ser uno en el que adopte al máximo esta tendencia aceleracionista reprimida”, ¿quedaron obsoletas las ideas de izquierda y deben renovarse?

—Las ideas fundamentales que presentamos en este manifiesto aceleracionista sobre cómo sería un mundo mejor tienen que ver con la naturaleza del trabajo asalariado y el trabajo tal como lo conoce la gente. El hecho de que sea una institución tan dominante que controle gran parte de nuestro tiempo, que no permita ninguna libertad real en el lugar de trabajo, y cada vez más los empleadores también controlan nuestras vidas fuera del lugar de trabajo. Para nosotros, las ideas aceleracionistas tienen que ver con una especie de desmantelamiento de instituciones, fundamentalmente de dominación y explotación, para liberarnos a un mundo donde tengamos más tiempo libre. No necesariamente es el fin del trabajo per se, porque siempre habrá trabajo que necesita ser hecho, sino un mundo donde todos tengamos mucho más tiempo libre para poder elegir exactamente qué queremos hacer con nuestro tiempo. Ese es el tipo de ideas que la izquierda realmente necesita retomar. Ambos son algo que tiene beneficios inmediatos para la vida de las personas, algo así como el movimiento por una semana laboral de cuatro días, que realmente ha cobrado fuerza en los últimos cinco años. Numerosas empresas aquí en el Reino Unido lo están adoptando, los sindicatos lo están presionando, los políticos lo defienden. El gobierno escocés anunció el otro día que va a realizar una prueba. Entonces, algo como la semana laboral de cuatro días tiene un beneficio inmediato para la vida de las personas, un día extra de tiempo para hacer lo que uno quiere hacer. Pero creo que también tiene beneficios estratégicos a largo plazo, en el sentido de que las personas tienen más tiempo para pensar en lo que quieren hacer con sus vidas, en lo que está mal en la sociedad, para comprender también que esa semana laboral de cinco días, que hemos tenido básicamente durante un siglo en gran parte del mundo, que no es inevitable que, de hecho, la semana laboral sea un lugar de lucha política, y el sitio donde podemos mejorar nuestras vidas y podemos tener un mundo mejor. Cosas así son lo que estábamos defendiendo en el manifiesto aceleracionista, y ha sido adoptado por varios grupos diferentes desde entonces.

—Dice textualmente: “Una política aceleracionista busca preservar las conquistas del capitalismo tardío al tiempo que va más allá de lo que permite su sistema de valores, sus estructuras de poder, y sus patologías de masa”, ¿podría ampliar esta idea?

—Algo que se olvidó un poco acerca de Marx fue que no era solo un crítico del capitalismo, también era, en cierto modo, un admirador del capitalismo. Observó lo que estaba haciendo el capitalismo, y vio las inmensas fuerzas productivas desencadenantes que estaba proporcionando, y su argumento en muchos puntos fue que algo después del capitalismo, cualquiera que fuera, tendría que construirse sobre las fuerzas productivas que el capitalismo había puesto en marcha. El argumento de Alex Williams es que, sí, necesitamos tomar muchas de las cosas que el capitalismo ha implementado y construir sobre ellas en lugar de pensar en destruirlo todo, lo que en algunos casos en la izquierda sucede. Esto no quiere decir que no necesitemos transformar radicalmente las cosas, porque creo que casi todos los elementos de la infraestructura capitalista en todo el mundo, en los que perdemos, pensamos en cosas como las cadenas de suministro globales o esas cosas. Todos ellos tendrían que transformarse de manera bastante significativa, pero no es cierto que la izquierda deba pensar en algún tipo de idea utópica de volver a cero. Creo que debemos pensar en cómo construir sobre el mundo existente para que podamos hacer posible un mundo mejor. Creo que eso va de la mano de la semana laboral más corta, porque se basa en las fuerzas productivas que ha puesto en marcha el capitalismo, pero también está generando más tiempo libre para las personas, lo que fundamentalmente significa más libertad para las personas. Así que ese es el tipo de proyecto político que me interesa mucho, y creo que también hay más miembros de la izquierda detrás.

“El mejor desarrollo de la tecnología también puede ser un desarrollo de nuestra libertad como especie”

—Si como dice en el manifiesto aceleracionista, “la infraestructura capitalista existente no es un escenario que tenga que ser demolido, sino una plataforma de lanzamiento del poscapitalismo”, ¿cómo se impulsa este poscapitalismo?

—Una de las formas de movilizar a la gente detrás de las ideas del poscapitalismo es la idea de que podemos tener un mundo mejor, que este mundo de desigualdad económica masiva, de disparidades en el poder, destrucción de recursos, del cambio climático, que este no es el único mundo posible, que realmente podemos hacer algo mucho, mucho mejor, y creo que eso es lo que la izquierda puede ofrecer. Lo que he tratado de argumentar en mi propio trabajo es que podemos tener un mundo mucho mejor. Ese es el primer elemento, podemos darle a la gente la esperanza de que el terrible estado del mundo hoy no tiene por qué ser como son las cosas. El otro aspecto es pensar en formas en las que podamos brindar beneficios inmediatos a las personas, ¿cómo puede la gente ver el valor de luchar por un mundo mejor si es solo una especie de utopía lejana? ¿Cómo podemos brindarle beneficios concretos de manera inmediata? Nuevamente, creo que algo como una semana laboral más corta logra eso, un aumento inmediato del tiempo libre de las personas. Muestra a la gente el valor de tener más tiempo libre, el valor de luchar por algo así. Los movimientos son lentos, pero siempre es así. Luego pienso que, de repente, estos movimientos por un mundo mejor pueden ser bastante rápidos. Si nos fijamos en la historia de los movimientos de la clase trabajadora, ha habido largos períodos de trabajo antes de que haya un repentino aumento del movimiento, y se logren avances. Creo que ahora estamos en esa etapa en muchos lugares alrededor del mundo, en la que la izquierda, particularmente después de la crisis financiera global, está realmente pensando en lo que se puede hacer, a qué debemos aspirar, y cómo podemos hacerlo. Creo que las piezas están colocadas para, con suerte, lograr algún tipo de progreso en el futuro cercano.

—Uno de los puntos del “Manifiesto aceleracionista” dice: “Las esferas social y tecnológica van siempre de la mano, y los cambios en una de ellas propician y potencian los cambios en la otra”, ¿ustedes piensan que el desarrollo tecnológico tiene que acelerarse precisamente porque la tecnología es necesaria para ganar los conflictos sociales?

—La tecnología es fundamentalmente una herramienta, no es necesariamente buena o mala, también es una especie de parafraseo de una cita famosa, “la tecnología tampoco es neutral”. Tiene ciertas cosas para las que se puede utilizar y otras para las que no. Daré un ejemplo sencillo, algo como el ChatGPT, que por el momento requiere que se implemente una vigilancia masiva, se requieren enormes cantidades de datos, de hecho, todo Internet para entrenar estos modelos. Por lo tanto, se requiere que exista un sistema de vigilancia antes de que este tipo de IA, la tecnología, incluso pueda funcionar. Sin embargo, creo que necesitamos acelerar la tecnología y debemos pensar en cómo la desarrollamos, simplemente porque la gran promesa, y en muchos casos, el cumplimiento de la tecnología es que al mismo tiempo aumenta nuestros niveles de vida y reduce la cantidad de trabajo necesario para alcanzar esos niveles de vida. Entonces, los enormes aumentos de productividad que hemos visto desde la revolución industrial son de vital importancia para permitir que las personas, por ejemplo, no tengan que pasar toda su vida haciendo trabajos agrícolas o algo así. Crecí en una granja y no creo que el trabajo agrícola sea necesariamente algo a lo que aspirar. Pero es la tecnología que nos ha permitido ser más productivos allí, ser más productivos en la manufactura, y la tecnología también es fuente de muchas libertades. La capacidad de hacer cosas nuevas que surge con la tecnología es una extensión de nuestras libertades en muchos sentidos. Nuestra libertad no es solo una especie de derecho abstracto, no es una idea abstracta. Es algo que se basa fundamentalmente en nuestras capacidades como individuos y como especie, que está muy integrado con los instrumentos tecnológicos. Por eso creo que el mejor desarrollo de la tecnología también puede ser un desarrollo de nuestra libertad como especie. Entonces, sí, creo que es necesario continuar con eso.

—Menciona en el “Manifiesto aceleracionista” al periodismo de investigación, seguir impulsando su desarrollo, ¿por qué le da ese nivel de importancia, qué rol debería cumplir?

—Sí, puede haber sido una especie de análisis peculiarmente británico, creo que en parte porque los medios, al menos en el Reino Unido, son bastante dominantes en términos de los tipos de ideas que pueden tener algún tipo de influencia pública, pero también el tipo de espacio en el que los políticos pueden operar, y lo vimos muy claramente con Jeremy Corbyn. Una vez que se sale de los límites de lo que un puñado de empresas de medios y sus propietarios consideraban respetable, de repente, el falso tipo de poder de los medios, puede caer sobre estos proyectos políticos y con bastante facilidad, demolido de muchas maneras. En el Reino Unido, creo que los periodistas tienen un papel bastante importante, especialmente porque hay un número relativamente pequeño de periodistas y una cantidad relativamente pequeña de instituciones de medios, pero tienen un poder desproporcionado dentro del sistema británico. Así que creo que los medios siempre fueron un foco para nosotros por esa razón.

—¿Cómo imagina el mundo del trabajo sin trabajadores y el futuro poscapitalismo con la reducción de la jornada, de la semana laboral, y cuál es su visión sobre el futuro del trabajo?

—Mi futuro ideal es, en muchos sentidos, la visión del futuro de Keynes. En su famoso ensayo que escribió en 1932, cien años después de ese momento, la tecnología habría aumentado y la productividad había aumentado de tal manera que todos podríamos trabajar semanas laborales de 15 horas en lugar de semanas laborales de cuarenta horas. Eso no se ha hecho realidad, obviamente, pero creo que la idea fundamental todavía se mantiene. Y la promesa de ese tipo de mundo sigue siendo increíblemente atractiva. A veces se ve como una especie de mundo de pereza, como si lo opuesto a ir a un lugar de trabajo y que un jefe le dijera qué hacer fuera simplemente sentarse en la cama o en el sofá. Pero no creo que ese sea el caso. Creo que muchas personas tienen muchas cosas que disfrutarían haciendo si tuvieran tiempo y no tuvieran que trabajar tanto. Entonces, la promesa de un mundo con ese trabajo es la promesa de más tiempo libre, más capacidad para determinar qué queremos hacer con nuestro tiempo, en lugar de que un jefe o una empresa nos diga cómo empleamos nuestro tiempo. Así es como me imagino un mundo sin trabajo, cómo el tipo de trabajo necesario que siempre permanecerá, cómo será, cómo se distribuirá. Creo que lo ideal sería que estas cosas se distribuyeran equitativamente para que no tengamos la situación que tenemos ahora, en la que algunas personas pueden tener bastante tiempo libre, pueden pagar a otras personas para que hagan todo el trabajo por ellos, y luego muchas otras personas tienen que pasar días y noches juntando una cantidad suficiente de dinero para pagar el alquiler, la comida y todo. Así que queremos evitar ese tipo de desigualdades masivas, queremos tiempo libre para todos. Eso significa distribuir el trabajo necesario de la sociedad de la manera más equitativa posible, pero también tratar de minimizarlo tanto como sea posible. Ese es el tipo de mundo que creo que se puede lograr. Creo que es algo que en realidad se puede lograr no solo en una especie de momento revolucionario sino que es algo que se puede implementar pieza por pieza, a lo largo de los próximos años, las próximas décadas. Es muy posible que lo hayamos hecho en el pasado, hemos pasado de una semana laboral de sesenta horas a una semana laboral de cuarenta horas. De hecho, casi tuvimos una semana laboral de 32 horas durante la Gran Depresión. Ha sido posible en el pasado y creo que podemos volver a hacerlo en el futuro, especialmente con el tipo de tecnologías que están disponibles para brindarnos los niveles de vida que queremos, y también el tiempo libre que merecemos.

—Pero uno de los problemas de la automatización de la industria es la menor demanda de mano de obra, sin embargo la historia de la automatización y la visión de muchos economistas marcan que los avances tecnológicos no han generado menor demanda de puestos de trabajo, ¿por qué en esta cuarta revolución industrial sería diferente, es posible pensar en un mundo sin trabajo?

—No creo que esto suceda de forma natural. Pienso en las tecnologías existentes que han reducido la demanda de ciertos tipos de empleos y, en algunos casos, han eliminado por completo varios empleos, no necesariamente causan desempleo masivo, porque eso no es necesariamente lo que quiere el capitalismo. El capitalismo quiere poner a la gente a trabajar, quiere crecer, generar más ganancias. Los cómplices individuales siempre buscan más y más ganancias. Por estas razones, los aumentos de productividad que obtenemos con la tecnología no se han utilizado para reducir la semana laboral. En cambio, se han utilizado para aumentar la producción lo más posible, y eso también es muy probable con la próxima ola de tecnologías, ChatGPT y todo lo que surja de ello, no creo que cause desempleo masivo, especialmente no de manera inmediata. Creo que es probable que, por ejemplo, los programadores sean mucho más productivos, pero también aumentará la demanda de programación y de programadores que la hagan. Así que creo que eso es lo que nos dice la historia cuando miramos el tipo de integración de las nuevas tecnologías en la economía, es que tienden a hacer que se utilice para aumentar la producción en lugar de reducir el tiempo de trabajo. Lo que significa que entonces es una lucha política tener más tiempo libre. Es posible, pero requiere que los movimientos sociales, los sindicatos, los políticos, los think tanks, los medios de comunicación, todos ellos empiecen a ver esto como una especie de aspecto inevitable del desarrollo tecnológico, que estas tecnologías crean más producción, sino que podría ser algo que aumente el tiempo libre de las personas. Y cuando eso empiece a suceder, veremos un cambio mucho mayor y un giro mucho mayor hacia algo así como un mundo sin trabajo.

Un ejercicio con ChatGPT

Mediante este código QR el lector podrá encontrar en la página web de Perfil.com una versión alternativa a la entrevista de Jorge Fontevecchia al teórico politico Nick Srnicek producida con inteligencia artificial.

Le planteamos a ChatGPT: ¿Qué le preguntarías a Nick Srnicek si pudieras entrevistarlo?

La inteligencia artificial elaboró un modelo de cuestionario de diez preguntas para Srnicek. Se interesó por su trabajo en el campo del aceleracionismo y le pidió una definición para alguien que no está familiarizado con el concepto; su propuesta acerca de la necesidad de elaborar una visión utópica del futuro; sobre cómo abordar la regulación y la ética en la era de las plataformas tecnológicas gigantes; sobre la manera en que la sociedad debería adaptarse a la creciente automatización en el trabajo; cuál debería ser el papel de la política en la construcción de un futuro deseable; sobre la relación entre la globalización y las luchas locales por la justicia social y acerca de qué libros, autores o teorías han influido en su pensamiento, entre otras cuestiones.

Luego le preguntamos a la IA cómo cree que respondería Srnicek a cada una de las preguntas. También lo hizo.

En este enlace QR, el resultado de este ejercicio con inteligencia artificial.

Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.