Jaime Durán Barba asegura que lo esencial para ganar una elección no es el programa, porque "no lo lee nadie". "Milei representa un cambio en serio de la Argentina, y Juntos por el Cambio se quedó a medio camino, representa una especie de cambio aburrido", afirmó el analista político en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cambia en algo la aparición de Melconian y su discurso? ¿Es un poco más optimista que el discurso de los economistas que venían trabajando con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? ¿Es más popular Melconian en su manera de comunicarse?

Es menos catastrófico que Ricardo López Murphy o José Luis Espert, sí. Ellos ofrecen una catástrofe, él ofrece una catástrofe ordenada.

Melconian será un gran ministro de finanzas, si alguna vez le toca serlo, pero yo no veo el problema desde las discusiones de los programas. La gente común y corriente no vota por programas, no le interesan.

La semana pasada, viajé a Puerto Madryn a administrar una conferencia, y tengo, felizmente, buena recepción con la gente. Me habré tomado en el aeropuerto unas 100 selfies, otras personas se acercaron a saludarme y decirme que, curiosamente, leen mi columna de Perfil.

Se realizó la reunión de septiembre del Consejo de Asesores del Grupo Perfil

Esa semana, Patricia anunció su gabinete y lanzó su programa de gobierno. Ninguna de esas cientos de personas me preguntó por su programa de gobierno ni por su gabinete. La pregunta de todos fue si Milei ganaba o no en la primera vuelta. El problema está en que un programa, seguramente muy inteligente como será el de Melconian, no lo lee nadie.

Un caso similar de José Antonio Kast, un candidato chileno, que hizo el programa perfecto para un candidato de derecha. Si alguien quiere hacer un programa de ajustes hace un copiar y pegar Kast y tiene un gran programa. Está muy bien escrito. Él perdió. ¿Quién leyó el programa? Lo medimos en Chile y fue el 2% de la población que ya estaba definido su voto, ese es un lío.

Conversé con Bullrich, a quien estimo y me parece que sería una gran presidenta, y le dije que en JxC hay dos hombres hablando en nombre de una mujer y eso es machista.

Quiénes integran el "equipo de nuevos líderes" de Patricia Bullrich

En Brasil, una mujer como Marina Silva, no tenía jefes, ella era la líder de la ecología, entre otras cosas. No había un jefe que le diga lo que hace. Es muy malo eso normalmente, y peor después de la desastrosa experiencia que tuve Argentina con un presidente nominal que hizo el ridículo.

"Milei provoca conversación"

Cuando vos decís que lo más probable es que Bullrich termine en tercer lugar, ¿la posibilidad de que no haya triunfo en primera vuelta de Milei depende esencialmente de que Juntos por el Cambio haga una buena elección, porque lo que perdería JxC iría para Milei?

No necesariamente.

Yo creo que la suma de Juntos por el Cambio y Milei es una suma absurda. Escuché a Mauricio Macri diciendo que el 70% votó por el cambio. Entonces, vamos a ubicarnos en el cambio, hagamos la dolarización, cerremos el Conicet.

No es eso, son cosas totalmente distintas. Milei representa un cambio en serio de la Argentina, y Juntos por el Cambio se quedó a medio camino, representa una especie de cambio aburrido.

Me da mucha pena, porque fui una de las personas que colaboraron para que exista Juntos por el Cambio, pero están envejecidos.

En "El poder de la conversación", de Manuel Mora y Araujo, se dice que un candidato está bien cuando produce conversación.

Si usamos esa regla, es evidente que Milei está bien. Toda persona conversa sobre Milei y es claro que Juntos por el Cambio tiene una campaña que no provoca ninguna conversación.

Domingo Cavallo dijo que Milei comete un error sobre la dolarización

¿Puede ganar Milei en primera vuelta?

Respecto de las chances de que gane Milei en primera, que vos comentabas que era la pregunta que te hacía todo el mundo, ¿qué posibilidades crees que hay de que eso pueda ocurrir?

Si bien todos preguntaban por eso, no lo hacían con entusiasmo.

En la reunión de empresarios de Puerto Madryn había cerca de 200. Todos estaban asustados, me decían "¿cree que puede llegar Milei?", con susto.

Dolarización: los pros y los contras del plan de Javier Milei si tenés una pyme

La dolarización es un tema muy bueno para Milei, en el que él se equivoca al retroceder. Si fuera él, yo habría avanzado totalmente ofreciendo la dolarización, y ahí sí gana en una sola vuelta.

No sé, técnicamente, que tiran los economistas, sé que dicen que es imposible, pero el decreto de dolarización de Ecuador tiene mi firma.

BL FM