El ex presidente Mauricio Macri tomó distancia del candidato presidencial liberal Javier Milei en una entrevista en la que expresó su respaldo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sobre quien dijo que es el "cambio profundo" que necesita la Argentina.

"Cuando veo a Javier Milei ponerse tan violento cuando alguien piensa distinto, pienso que por ahí no es. Yo siempre trato de marcar una crítica donde he vivido con una crítica feroz. Quizá tuve la suerte de que el fútbol me entrenó porque tuve que convivir con eso", dijo en el canal TN.

"Tenemos que vivir y convivir en un debate permanente porque el mundo está muy complicado", analizó. "Cuando le hablé a Milei le dije por qué tenía que hablar en términos tan despectivos de Horacio y de que no era la forma de conducirse porque teníamos que construir una forma distinta de relacionarnos porque ya el kirchnerismo había generado un sistema de confrontación espantoso. Pero se ve que no he tenido mucho éxito".

"Javier Milei expresa mucho un enojo, más que una idea", reflexionó. Y analizó: "Milei en las PASO no competía contra nadie. Ahora compite contra nosotros"

"Yo insisto, la Argentina necesita un cambio profundo, real y ese es el que puede representar Patricia", insistió Macri al ser consultado sobre los guiños que le dijo el postulante de La Libertad Avanza en las últimas semanas. "La última vez que hablé con él fue el día que ganó por poquitito las PASO", aclaró.

En ese sentido, negó que tuviera algún significado electoral haber llamado a Milei la noche del 13 de agosto para felicitarlo por el triunfo en las PASO. "Solamente lo llamé porque soy una persona de diálogo y siempre lo he sido", justificó el líder del PRO.

Además, el expresidente señaló que debe haber puentes porque ante un eventual gobierno de Bullrich espera que "sus diputados (de Milei) acompañen a Patricia en el Congreso".

ds