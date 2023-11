Fraude electoral: el fantasma que agitan desde las redes sociales del entorno de Milei

La idea de fraude electoral comenzó a circular en redes pero pronto saltó el cerco virtual. Se hicieron informes en canales de televisión y en grupos de militantes de Javier Milei comenzaron a coquetear con la posibilidad de salir a la calle. Por estas horas, de hecho, circula fuerte el hashtag “5NTodosALasCalles” con convocatorias en todas las capitales provinciales. Pero sucede algo llamativo: La Libertad Avanza no hizo ninguna presentación ante la Cámara Nacional Electoral para denunciar irregularidades en el escrutinio definitivo en la categoría presidencial. Las autoridades del partido, además, tampoco planean hacerlo. La pregunta es, entonces, quiénes y por qué agitan ese fantasma.

PERFIL consultó a autoridades de LLA, a funcionarios de la Cámara Nacional Electoral, a una ONG que hizo un seguimiento en redes sobre el tema y a un especialista que estudia la explosión de las nuevas derechas. Nadie puso en dudas que la jornada del 22 de octubre haya transcurrido con normalidad. Sin embargo, todos dieron alguna pista de las razones por las que, de repente, el concepto de fraude electoral se metió en la agenda.

La falta de conocimiento en detalle sobre el proceso electoral por parte de la ciudadanía, la desconfianza de un sector de la sociedad que está convencido de que todas las instituciones funcionan mal y la circulación -en apariencia coordinada- de denuncias en redes sociales son algunos de los motivos por los cuales esta idea prendió tan rápido. Y, lejos de ser una anécdota, todas las fuentes consultadas coinciden en que las implicancias de este fogoneo diario pueden ser complejas en un escenario de balotaje en el que los resultados se peleen voto a voto.

La narrativa de fraude electoral no es ningún invento argentino. Desde que Donald Trump denunció en Estados Unidos fallas en el sistema electoral -que desembocó en el asalto al Capitolio-, esta acusación se convirtió en una especie de estrategia de otros partidos de ultraderecha. El país más cercano a la Argentina en el que sucedió fue Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro terminó condenado e inhabilitado a ejercer cargos públicos durante ocho años por haber hecho cuestionamientos infundados a la legitimidad de las elecciones en las que perdió contra Lula Da Silva.

Desde el partido de Milei se defienden: dicen que existieron irregularidades, pero que no se configuró ningún fraude y aseguran que ellos no tienen nada que ver con lo que sucede en las redes. Sin embargo, reconocen que es un tema más que presente de cara al 19 de noviembre y hasta organizaron su propio centro de cómputos paralelo.

Las autoridades observan con atención y cierta preocupación lo que sucede. Por eso, el jueves 2 se realizó una reunión en la Cámara Nacional Electoral con referentes de la sociedad civil. Participaron organizaciones como Meta, Google, TikTok, Fundación Avina, Fopea, Cippec, Transparencia Internacional y Poder Ciudadano, entre otras. El objetivo fue fortalecer la circulación de información de confianza. El viernes 3 se replicó el encuentro con medios de comunicación.

La idea de fraude entre el búnker y las redes

La idea de irregularidades en las elecciones comenzó a circular el mismo día de las PASO. El 13 de agosto Milei usó su cuenta en X para hablar de robo y rotura de boletas. Sin embargo, los resultados fueron muy favorables para el libertario y según pudo saber PERFIL en aquel momento desde el partido se había tomado la decisión de no denunciar las irregularidades. El “batacazo” los había ubicado en una posición cómoda y no había razones para sumar problemas.

Pero la situación del 22 fue diferente. La organización Contextual, una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe (IDDLAC), realizó un seguimiento del tema en redes sociales y canales de stream. En diálogo con PERFIL, Andrés Piazza, director de la organización, explicó que el relevamiento se hizo “con información pública y con algunas herramientas de social media listening que tratan de identificar actores y comportamientos”.

“En la mañana del 22 empezamos a observar, sobre todo en X pero en algunos canales de YouTube que aparecía un componente que parecía coordinado”, contó Piazza. Durante todo el día, el equipo se encargó de monitorear el tema. En el informe final hay una gran cantidad de ejemplos. Uno de los más llamativos sucedió apenas habían cerrado las urnas en un stream del canal Break Point.

Mariano Pérez y Tomás Jurado (dos streamers libertarios que siguieron la campaña de Milei y suelen trabajar desde las oficinas de Ramiro Marra) estaban saliendo en vivo desde el búnker y entrevistaron a Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez (los encargados de manejar las cuentas de TikTok de la fórmula presidencial). “Hagamos tendencia en twitter ‘Fraude’. No importa que no tengamos los resultados todavía, ya hubo fraude”, dice la joven.

Entre ese día y el siguiente dirigentes de la talla de Fernando Cerimedo, Lilia Lemoine, Agustín Romo o Marra hicieron publicaciones sobre robo de boletas, irregularidades y hasta se instaló el hashtag HuboFraude.

Según el relevamiento de Contextual, “las múltiples acusaciones, desplegadas a través de la movilización de influencers y activistas digitales libertarios, fueron respaldadas por numerosos representantes oficiales de LLA, y sembraron dudas sobre la integridad del resultado en múltiples regiones del país. Inclusive, Milei amplificó dicha campaña al republicar posteos en X”.

El tema volvió a instalarse fuerte el miércoles siguiente a las elecciones. “Empezamos a ver que el tema era nuevamente tendencia. Los mismos 10 influencers asociados o cercanos a LLA planteaban de manera sistemática una serie de irregularidades que no tenían consistencia pero que generaban tendencia. Estamos hablando de videos con millones de reproducciones”, agregó Piazza.

Fraude electoral: qué dicen desde La Libertad Avanza

A pesar de las declaraciones de los referentes libertarios, cuando cerraron los comicios el 22, Guillermo Francos -eventual ministro del Interior de LLA si llega a ser gobierno y actual responsable de la campaña nacional- dijo que se habían presentado 4500 denuncias en todo el país por irregularidades pero que la jornada se había desarrollado “con normalidad”.

En efecto, como sucede en todas las elecciones, en algunos distritos los partidos pidieron recuento de votos. Sin embargo, en la categoría presidencial La Libertad Avanza no hizo ninguna presentación ante la Cámara Nacional Electoral. Esto fue confirmado a PERFIL tanto por el organismo como por la persona designada por Milei para el operativo, que prefirió responder en off the récord.

“No contaron de robo de boletas y de lugares donde los datos no están bien. Hubo mañas. Pero no teníamos fiscales y no tenemos pruebas. Por eso no vamos a hacer denuncias”, explicó esta persona y agregó: “De todas formas, en la elección general Sergio Massa sacó más votos, ganó la elección. Ni siquiera cambiaría algo si esas irregularidades que nos contaron sucedieron”.

Sobre la instalación en redes del tema, la misma persona se limitó a responder: “Es una estupidez”. Sin embargo, hay un nombre que llama la atención a los especialistas: Fernando Cerimedo, designado como el responsable tecnológico de la alianza y apoderado para hacer pedidos ante las autoridades electorales locales.

Cerimedo es un consultor político que colaboró en la campaña de Bolsonaro y a quien el Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó que se le suspendieran las cuentas en redes sociales por desinformar y alimentar fakes sobre fraude. En Argentina, en una entrevista con Infobae, reconoció que tiene “50 mil cuentas en redes creadas artificialmente”, aunque luego el espacio le bajó el precio a esa declaración.

En estas elecciones Cerimedo fue una persona clave para Milei. Por estos días su misión es organizar una especie de centro de cómputos paralelo al oficial para el balotaje. “El objetivo es tener un fiscal por mesa y cerca de 300 personas que se van a encargar del monitoreo”, contaron desde LLA.

LLA le dará la orden a cada fiscal de enviar tres fotos cuando termine el escrutinio provisorio: una del telegrama que se transmite, otra de su acta y otra del acta del presidente de mesa. Las casi 300 personas que trabajarán para Cerimedo -que ya fueron convocadas- se encargarán de forma remota de chequear la correspondencia entre todos los documentos y lo que se cargue en el escrutinio provisorio.

Para la segunda vuelta, el partido de Milei contará con los fiscales que le pondrá a disposición el PRO. Sin embargo, en algunas zonas del país todavía no todo está cerrado. El jueves 2 hubo una reunión entre miembros de LLA y representantes de algunas provincias en las que ganó la oposición. “El problema es que algunos nos dicen que nos ponen los fiscales pero que no digamos nada por si gana Massa. Si emezás con esa tibieza sos un idiota o estás equivocado”, se quejó un libertario con peso en el partido.

De manera formal, insistieron desde LLA todos los esfuerzos están concentrados en la fiscalización. En el entorno cercano a Cerimedo se atajan y cuentan que a los suyos él les pidió que no hablaran de fraude, que no está de acuerdo con la estrategia ideada por Steve Bannon en Estados Unidos y que el sistema de Argentina es diferente al de Brasil porque allí se usa voto electrónico.

Frente a las autoridades electorales y en el diálogo con la prensa, los libertarios repiten que ellos no son quienes alimentan la narrativa del fraude aunque dejan la puerta abierta a lo que pueda pasar el 19: “Tenemos que conseguir un fiscal por mesa y supervisar el cómputo. Si hay que denunciar fraude será con evidencia”, lanzaron.

Los casos que circulan: entre la fake y la desinformación

Más allá de la prudencia para hablar de las autoridades libertarias, en redes sociales el tema no para de crecer y es replicado por influencers, dirigentes, periodistas y usuarios. Para sostener la idea de fraude, por estas horas, hay dos ejemplos que se replican hasta el cansancio: las supuestas mesas donde La Libertad Avanza no sacó ningún voto y un video de una urna vacía de La Plata.

Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de actuación judicial de la Cámara Nacional Electoral, explicó a PERFIL que para entender qué sucede en esos casos es necesario conocer el proceso electoral y la diferencia entre el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo.

El escrutinio válido es el definitivo, que se realiza en la Cámara Nacional Electoral con la suma de los resultados que se contabilizan en las distintas Juntas electorales de todo el país. Sin embargo, ese número puede llegar a demorar hasta 10 días. Para eso, en todos los países del mundo existen mecanismos para dar a conocer el ganador de la elección de manera rápida. En Argentina, el escrutinio provisorio está en manos de la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo y se hace a través de una empresa.

Se trata de un mecanismo rápido, pero que puede tener fallas. “Se copian los datos del acta en un telegrama que se envía directamente a la DINE. Esas son las imágenes que vemos circular en redes sociales. Las mesas con cero votos son aquellas que se decide no contabilizar en el escrutinio provisorio porque los telegramas tienen algún defecto. Sucede en todas las elecciones. De hecho, en este 2023 la cantidad de mesas con cero votos fue menor a la cantidad que había en el pasado”, explicó Gonçalves Figueiredo.

El Centro de Investigación para la Calidad Democrática realizó un relevamiento de estas mesas en el escrutinio provisorio y demostró que las tres fuerzas más votadas tuvieron un número similar de mesas con cero votos en el escrutinio provisorio.

Mesas con 0 votos para cada fuerza en el escrutinio provisorio. Fuente: Cicad.

“El escrutinio provisorio sirve para saciar la ansiedad de la ciudadanía y, de alguna forma, otorga otro nivel de control social. Pero no tiene ningún valor jurídico. El escrutinio que vale es el definitivo y el que transmite la Justicia Nacional Electoral”, agregó Gonçalves Figueiredo.

Un ejemplo de esa validez es lo que sucedió en San Juan: cuando se realizó el escrutinio definitivo La Libertad Avanza perdió un senador que se había contabilizado a su favor con el provisorio. Los libertarios no presentaron ninguna queja. En esa instancia, todos los partidos tienen apoderados que observan todo el proceso.

El otro ejemplo es el que más se viralizó en las redes y llegó a la televisión. Un telegrama de una mesa de Mendoza decía que LLA había obtenido 21 votos mientras que el acta de escrutinio decía 121. La reacción fue inmediata: “Le robaron 100 votos a Milei”, se repitió. Sin embargo, cuandos se observa el escrutinio definitivo -disponible para que cualquier ciudadano lo consulte online-, se comprueba que efectivamente se contaron los 121 votos. “Evidentemente hubo un problema con la transcripción del acta al telegrama. Pero eso no significó nada en el resultado final”, subrayó el funcionario.

Diferencia entre escrutinio provisorio y escrutinio definitivo. Fuente: Argentina.gob.ar

Otra de las imágenes que más fuerza tuvo en redes fue el video en el que se ve una urna vacía. Gonçalves Figueiredo explicó la situación: “El escrutinio definitivo se hace con el acta de la mesa. Cuando el acta está defectuosa podés anular la mesa y luego se ve si es necesario hacer una elección complementaria. Sin embargo, para no llegar a ese extremo, el Código Electoral prevé un mecanismo que implica abrir la urna y recontar los votos. ¿Qué pudo pasar con esa urna que es de La Plata? Muchas cosas. Lo más probable es que la autoridad de mesa se haya confundido y que, por ejemplo, haya puesto los votos en el sobre de la devolución de actas. No solo falló esa persona sino también los fiscales, que reciben capacitaciones”.

El funcionario aseguró que, como todos los sistemas, hay margen de error y que en esos casos se anula la mesa en cuestión. Desde LLA reconocieron lo mismo.

La narrativa del fraude

Según Gonçalves Figueiredo, “el riesgo de jugar con estas ideas es que si se pierde la percepción de la confianza en el proceso la gente no va a confiar en que la autoridad que resultó electa fue elegida de manera democrática. Una vez que se instala que hio fraude, por más que expliques y que se pueda probar que el procedimiento fue intachable la elección pierde calidad”.

El conteo de votos en la ciudad de La Plata se mira con atención y aunque el contendiente en juego es de Juntos por el Cambio la situación -que circula sin pruebas- se alinea a la conspiración de fraude y cada vez más dirigentes no necesariamente de Milei se suman. El diputado Ricardo López Murphy, por ejemplo, se mostró indignado por la situación del video.

La diputada electa Patricia Vásquez, una de las mujeres de confianza de Patricia Bullrich -la reciente aliada de Milei, fue más allá todavía. En su cuenta de X publicó una convocatoria a una manifestación callejera contra el fraude.

Ariel Goldstein es doctor en Sociología, investigador de Conicet y autor de “La reconquista autoritaria. Poder Evangélico y Bolsonaro”. En diálogo con PERFIL, hizo un punto de comparación entre estas incipientes denuncias infundadas de fraude en Argentina con lo que sucedió en Estados Unidos, Brasil y Perú.

“En 40 años de democracia nunca se incentivó esta idea de fraude como se está haciendo ahora”, aseguró. “Se puede pensar como una prolongación de la idea de ‘casta’, de que todo funciona mal, de que vivimos en un sistema totalmente viciado y corrupto. Quien adscribe a esa idea obvio va a pensar que hubo fraude si son todos ladrones”, reflexionó Goldstein.

Ese es, en definitiva, el mensaje de las voces aliadas a Milei más potentes en redes. A pesar de que el partido no denuncie el fraude frente a las autoridades, no solo los streamers de Break Point se subieron a las denuncias mediáticas. El politólogo Agustín Laje que tiene una enorme influencia en este sector no solo en Argentina sino en toda la región realizó una trasmisión especial sobre fraude. La idea de que "todos los políticos son chorros" fue una constante entre los comentarios de sus seguidores.

Para el experto, los canales de información de estos sectores llevan años construyendo una narrativa propia. “Hay sitios o plataformas que son muy consumidas. Entonces, desde esos lugares aparece que hubo fraude y las personas lo creen. Siempre aparece de la misma forma la idea de casta, como un enemigo visible pero que también opera en la oscuridad”, agregó.