La encuestadora que acertó los resultados de la primera vuelta da ganador a Milei sobre Massa en el balotaje

Uno de los dos, Sergio Massa o Javier Milei, será el próximo presidente de Argentina. De cara al balotaje en el que se enfrentarán el próximo 19 de noviembre, una encuesta muestra al candidato de La Libertad Avanza con cuatro puntos a su favor sobre el ministro de Economía y candidato del oficialismo.

El relevamiento de Atlas Intel, la encuestadora que tuvo el mejor desempeño en anticipar el resultado de las elecciones de 2019, señala ahora que en la segunda vuelta Javier Mieli obtendría un 48,5 por ciento, mientras que Sergio Massa llegaría al 44,7. La diferencia entre ambos sería de 3,8%.

Los votos en blanco suman un 2,9%; los indecisos 2,5, y un 1,4 corresponde a votos nulos.

Escenario de segunda vuelta: los números de Atlas Intel.

El análisis se hizo en base a 3218 encuestados entre el 1 y el 3 de noviembre mediante un reclutamiento digital aleatorio. El margen de error es de +-2 puntos, y los participantes son de las regiones del Gran Buenos Aires (un 23.7%) Centro 20.5%; Norte Grande Argentino 19.8%; Buenos Aires Interior 13.9%; Nuevo Cuyo 8.2%; Patagonia 7.2%; y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6,7%.

Al contabilizar sólo los votos válidos, la proyección de votos queda de la siguiente manera: un 52 por ciento para el candidato libertario, y un 48 para el ex intendente de Tigre: quedando así a 4 puntos de distancia el primero del segundo.

Escenario de segunda vuelta sin votos nulos y con proyección de indecisos. Fuente: Atlas Intel.

Confianza: quién se posiciona mejor en base a los temas a resolver

Atlas Intel consultó a quienes participaron del relevamiento en cuál de los candidatos confían más para hacer frente a los distintos desafíos que enfrenta el país. En todas las categorías se impone Javier Milei, excepto en dos: “defender las instituciones democráticas” y “defender los derechos humanos”, en las que lidera Sergio Massa.

Los temas en que se le atribuye mayor confianza a Milei son el combate de la inseguridad, la reducción de la corrupción, el desarrollo de la economía y lograr que baje la inflación.

Fuente: Atlas Intel.

Si bien en la mayoría de los temas la confianza en ambos tiene niveles similares, en temas como la inseguridad y la corrupción la brecha es mayor –en favor de Milei– y lo mismo pasa en favor de Massa en el caso de la defensa de las instituciones y los derechos humanos.

En ese sentido, cabe destacar que en los últimos días los candidatos tuvieron un cruce en las redes sociales por la posición del libertario a favor de un "mercado de órganos", algo que Massa tomó para posicionarse: "Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más, la vida no tiene precio".

Imagen positiva y negativa: Massa y Milei, casi igualados

¿Tiene una imagen positiva o negativa de los siguientes políticos?, preguntó la consultora. En ese ranking, Javier Milei y Sergio Massa quedan igualados con un 41% de imagen positiva, pero la imagen negativa del ministro de Economía es algo mayor y llega al 52%, mientras que el economista tiene un 49%.

El primer candidato en términos de imagen positiva es el cordobés Juan Schiaretti, que en los debates presidenciales adquirió gran conocimiento y protagonismo a nivel nacional. El gobernador se posiciona con el 55% de imagen positiva y un 19% de negativa.

Fuente: Atlas Intel.

