Un estudio de opinión pública realizado en la primera semana posterior a las elecciones generales midió cómo sería la transferencia de votos del candidato y las candidatas que perdieron hacia Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) de cara al balotaje. Hasta el corte, ambos retenían su caudal de votos desde un punto de partida muy parejo en cuanto a porcentajes.

El estudio fue realizado por la consultora Escenarios entre el 24 y el 30 de octubre de manera online a partir de 1.202 casos en todo el país. Muestra que tanto Massa como Milei retienen la totalidad de sus votos, pero revela a donde irían los votos de Patricia Bullrich, ex candidata de Juntos por el Cambio.

De acuerdo a eso, un 67,97% de sus votantes se inclinarían por Milei en la segunda vuelta, mientras que un 13,37% iría con Sergio Massa. Resta un 7,80% que votaría en blanco o anulado, un 5,57% que no iría a votar y un 5,29 que todavía no sabe.

El estudio que muestra cómo se reparten los votos.

"Nuestra medición acapara desde el anuncio de Macri (NdR: del apoyo a Milei) a la crisis de la nafta. Las elecciones de balotaje generalmente se ganan por equivocaciones ajenas y es por eso que la instancia de debate va a tener mucha relevancia", dijo Federico Zapata, codirector de la consultora.

El dato de interés en UxP

Un dato de interés para el oficialismo es lo que arroja, en principio, la encuesta sobre votantes de Juan Schiaretti. "El 50% de sus votantes migran hacia Massa", dijo el encuestador durante una entrevista en Radio 10.

En tanto, Milei recibiría una porción menor de esos votantes, del 8,82%, mientras que hay un porcentaje que los equipos de campaña de los candidatos miran con detenimiento: un 26,47% de los votos del ex candidato cordobés no saben a quién votarán el 19 de noviembre.

Según Zapata, "Massa está un poco mejor entre los votantes nulos o blancos, y Milei no mejora entre los que no fueron a votar, que no sabemos si van a ir. Prácticamente, arrancan empatados, muy pero muy parejos".

Por otra parte, el estudio indagó a votantes que se inclinaron el 22 de octubre por la opción de Myriam Bregman, ex candidata del Frente de Izquierda, que sacó un 2,70% de votos en las generales. Según Escenarios, un 77,08% de ese porcentaje se iría con Massa, un 8,33% con Milei y un 10,42% no ría a votar, mientras que un 4,17% aún no lo sabe.

La ficha técnica del estudio.

Para Zapata, frente al balotaje, los votantes ven con miedo a ambos candidatos.

"Los dos generan miedo, pero son miedos diferentes: en el caso de Milei el miedo es más a un proceso anárquico, asociado al cuestionamiento del nucleamiento democrático del 83', mientras que en el caso de Massa hay una especie de miedo a la hegemonía, a una especie de Néstor Kirchner dos", dijo el consultor.

En un escenario tan reñido, ambos candidatos tienen en claro a donde hay que ir a buscar votos. No obstante, recomendó: "Les diría a los dos que no se muevan de su territorio. Milei tiene que fiscalizar su elección. Hay que ir a pescar a donde quedaron votantes sin representación".

