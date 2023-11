Con reservas en rojo, Massa busca renegociar con el FMI para afrontar los próximos vencimientos

Luego del pago realizado al Fondo Monetario Internacional (FMI) esta semana, Argentina enfrentará entre el último bimestre del año y abril de 2024 vencimientos de deuda por casi US$ 12.000 millones.

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentran en mínimos históricos y el próximo gobierno tendrá que sortear las escasez de dólares hasta que empiecen a ingresar las divisas por exportaciones del agro con la cosecha gruesa.

En este marco, en caso de ganar el balotaje del 19 de noviembre, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, tiene previsto comenzar rápidamente una renegociación de la deuda con el Fondo para aliviar las obligaciones de los próximos meses y evitar mayores tensiones cambiarias.

El Gobierno pagó este martes los vencimientos de octubre por un total de US$ 2.590 millones, lo que levó las reservas brutas del BCRA a US$ 21.861 millones, el menor nivel en casi 18 años.

Argentina pagó un vencimiento por 2.600 millones de dólares al FMI

Según destacó el broker Portfolio Personal Inversiones (PPI), como el stock de Derechos Especiales de Giro (DEGs) en poder del Banco Central era de sólo US$ 1.847 millones, se habrían utilizado yuanes del segundo tramo del swap con China por US$ 743 millones.

Los próximos vencimientos

Además, el próximo lunes, el Gobierno debe afrontar un pago adicional de US$ 830 millones en concepto de intereses.

En tanto, en el último bimestre del año se deben pagar compromisos en moneda extranjera por US$ 2.460 millones, entre capital e intereses, de los cuales US$ 1.600 millones corresponden al FMI y US$ 860 millones restantes a otros organismos. Estas operaciones pueden cancelarse con yuanes remanentes del segundo tramo del swap para que el BCRA no deba desprenderse de reservas al menos hasta fin de año.

En paralelo, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, ya comenzaron las conversaciones con el staff técnico del FMI por la séptima revisión del acuerdo vigente.

De los resultados de esta revisión depende que el país reciba un desembolso de US$ 3.250 millones antes de fin de año. El panorama es poco alentador, dado que las metas de déficit fiscal, acumulación de reservas y emisión monetaria hasta septiembre se incumplieron.

De acuerdo con los cálculos del Centro de Investigación de la consultora Equilibra, los US$ 3.500 millones de yuanes remanentes del swap no alcanzarán para afrontar los compromisos de enero, que totalizan US$ 5.562 millones. Sin embargo, podrán cancelarse los vencimientos del FMI, por US$ 1.945 millones, y abonar a los tenedores privados (Bonares y Globales), por otros US$ 1.579 millones.

Un economista aseguró que la relación entre el FMI y Sergio Massa está rota

En febrero, las obligaciones alcanzan los US$ 851 millones, en marzo, US$ 791 millones y en abril, US$ 2.257 millones. En total, Argentina debe pagar US$ 9.461 millones solo en el primer cuatrimestre de 2024.

“En cualquier caso, un potencial gobierno de Massa tendría algo de oxígeno con la activación del segundo tramo del swap (no creemos que se active/utilice si gana Milei), pero debería cerrar un nuevo acuerdo con el FMI en el verano para no entrar en atrasos”, advirtieron desde Equilibra.

Si bien la expectativa es reducir la brecha cambiaria en caso de que Massa llegue a la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía apuntan a conseguir el desembolso del FMI apenas termine el proceso electoral.

En 2024, el candidato de Unión por la Patria apunta a tener superávit energético, un mayor ingreso de divisas del sector agropecuario, menos importaciones de combustibles y atar el pago de la deuda con el Fondo al nivel de exportaciones. Sin embargo, hasta el momento, el organismo no ha contemplado ese esquema dentro de su programa.

