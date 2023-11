En la cuenta regresiva del balotaje, denunciaron por extorsión a Juan Nápoli, uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA). El hecho desencadenó una serie de denuncias cruzadas entre el excandidato a senador por LLA y Laura Vázquez, con quien tuvo una relación extramatrimonial. Entre las acusaciones expedidas, la joven, que es abogada, afirmó que él la amenazó para no sacar a la luz un viaje que habían compartido semanas atrás, así como que él estuvo detrás de la filtración de los supuestos audios de Carlos Melconian.

Ambos protagonistas de la historia hablaron públicamente en el programa Argenzuela, de C5N. Vázquez fue la primera en dar su versión de los hechos, relatando que su relación con Nápoli comenzó el pasado junio luego de que él la contactara por Instagram, pero que finalizó semanas atrás. "Yo tuve una relación amorosa con Juan", afirmó, además de contar que el titular del Banco de Valores (VALO) le alquiló un departamento frente a su propia casa porque quería "tenerla cerca".

Juan Nápoli, el nexo de Javier Milei con el círculo rojo

Sumado a esto, contó que realizaron viajes juntos a distintos destinos como Cerdeña (Italia) y Miami (Estados Unidos). En ese sentido, precisó que acompañó a Nápoli el pasado septiembre a Nueva York (Estados Unidos), donde se sumaron a la comitiva de Milei en búsqueda de inversiones y dólares para el plan de dolarización.

"La denuncia ya está hecha, Todo va a salir a la luz. Y la gente va a ver que vos me ensucias para salvarte vos a las pruebas me remito como abogada. Es cuestión de esperar", compartió la mujer en Instagram, a la par que advirtió que "de hecho ya con esto estás violando la perimetral más calumnias e injurias hacia mi persona". Asimismo, en Twitter aclaró que realizó una denuncia por violencia de género el 22 de octubre.

La abogada asistió al búnker de LLA el pasado 28 de octubre invitada por Nápoli, a pesar de que en el lugar también estaban su esposa e hijos. En declaraciones televisivas, describió que la esposa del banquero la estaba "mirando mal", y que pasó por su lado y la rozó, ante lo que sospechó que se había enterado de la relación extramatrimonial.

Cuando Vázquez regresó a su casa después de conocerse los resultados electorales, recibió un mensaje del excandidato a senador donde le informaba que su mujer estaba al tanto del romance entre ambos, por lo que la acusó de vender la información de su relación para perjudicarlo. "El 23 de octubre, a las 20 horas, me manda audios diciéndome ‘¿A quién le vendiste esto’”, en referencia a las imágenes que trascendieron juntos agarrados de la mano caminando por las calles de Miami.

Según relató Vázquez, el conflicto inició luego de que él supuestamente la amenazara debido a que su esposa se enteró de la relación entre ellos. La joven mostró al aire mensajes y audios que Nápoli le envió, donde le advertía que pare "a ese forro al que le vendiste o lo agarraste" para que dejen de contactar a su esposa: "Escuchame, pedazo de hija de puta... Le llegan a mandar otra vez más a Laura (la esposa de Nápoli) y te voy a buscar. ¿Entendiste? Mandás otro mensaje a Laura y te voy a buscar". La denuncia también incluye a la esposa, quien manifestó: "Te voy a desfigurar. No vas a poder trabajar más con esa cara... Grasa, te voy a hacer mierda".

Sumado a esto, continuó, Nápoli se habría presentado en la puerta del departamento que alquilaba con insultos y amenazas. Luego del hecho, la presunta víctima realizó la denuncia por agresiones, ante lo que el titular de VALO le habría ofrecido 15 mil dólares o alquilar un departamento en Punta del Este (Uruguay) para que retire la presentación judicial. "Ahora lo veo de afuera y siento que salí con un psicópata", consideró Vázquez.

"Él filtró los audios de Carlos Melconian": las acusaciones de Laura Vázquez contra Juan Nápoli

Además de denunciarlo por amenazas y hostigamiento, Vázquez también aseguró que "fue él el que filtró los audios de Carlos Melconian". "¿Ustedes saben quién lo filtró? Lo filtró Juan Ignacio Nápoli. Es un traidor, ahí tenés. ¿Yo estoy en inteligencia? Yo no manejo eso", comenzó, a la par que aclaró que a ella se lo contó el propio banquero luego de que salieran a la luz los audios.

"Son audios viejos y judicializados. Yo solo sé que se los mandó a un periodista y que ese periodista los filtró. Yo creo que Melconian sospechaba y se está enterando ahora", manifestó. Además, detalló que ambos economistas trabajaron juntos. "Cuando fui a Miami nos cruzamos a Melconian, que iba a ser nombrado como ministro de Economía de Patricia Bullrich en caso de ganar la elección. Entonces, tenía que volver a Argentina porque iba a ser furor. Él me vio en el Coloquio Idea y yo me senté al lado de Melconian. Sé que trabaja para Juan, es asesor externo", detalló.

Por su parte, el presidente de VALO rechazó la acusación sobre el hecho, aclarando que es "muy amigo" de Melconian. "Yo soy muy amigo de Carlos Melconian y nunca haría la estupidez que acaba de decir, que también lo va a tener que probar. ¡Por favor! Yo soy amigo de Carlos", expresó.

La versión de Juan Nápoli: "Yo no la hostigué en ningún momento"

Nápoli también habló al aire en Argenzuela, donde manifestó que Vázquez "es una prostituta" y que "fue amante de un campeón de la copa mundial" y "de un jugador argentino de Copa Davis". "Si tengo un problema marital, lo resuelvo en mi casa. Voy a pagar por haber humillado a mi mujer y a mis hijos. La extorsión no es de ella, sino de quien se metió con mi familia", expresó.

Sumado a esto, el banquero se defendió y aseguró que le ofreció una suma de dinero a Vázquez "porque ella quería hacer desde hace tiempo un viaje a Punta del Este y no tenía plata", pero que no fue por la notificación de "cese de hostigamiento" que aseguró que "cumplió". Asimismo, precisó que las acusaciones por extorsión no son contra su examante: "Yo no la hostigué en ningún momento, yo lo que quise hacer fue que se terminaran las extorsiones contra mi familia, no hacia mí, porque sabía que, claramente, esto tenía una connotación política".

Massa y Milei se cruzaron en las redes: venta de órganos, suba de nafta y acusaciones de "campaña sucia"

"Aclaro que me extraña, porque creo que tiene un gran futuro como abogada, que ella no conozca el delito por falso testimonio, porque ella en la denuncia dice que yo tengo armas de fuego en la caja fuerte del banco, eso también hay que comprobarlo. Esa es una de las cosas que ahora va a tener que comprobar, como varias de las mentiras que está diciendo", manifestó Nápoli.

"Invierto en la Argentina, pudiendo tener el dinero afuera del país. Me acusan de narco y de lavado de dinero y tengo 38 años como agente de bolsa y 7 como presidente del Banco de Valores y no tengo ninguna sanción", destacó sobre su trayectoria profesional tras un cruce con una de las panelistas del programa. Respecto a la situación amorosa con Vázquez, destacó: "Ya no teníamos una relación con ella, y ella se presentó y la hice entrar a una fiscalía. Me llamó ochenta mil veces para conocer gente... Soy muy generoso y no soy ningún violento".

Quién es Juan Nápoli

Nápoli encabezó la boleta de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires de LLA. “Me veo muy bien en ese cargo, la verdad. El Congreso es un lugar fundamental para lo que viene, pero es una posición que antes no había pensado. Creo que es desde donde mejor puedo ayudar a Javier. Siempre me tuve mucha confianza y creo que estoy ante una oportunidad, quizás la más importante de mi vida, y no la voy a desaprovechar”, aseguró en aquel entonces. El empresario, Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, presidente del Banco de Valores, de Valores Afisa (Uruguay), de Napoli Inversiones, miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y vocal titular de Adeba, hizo así su primera incursión en la política partidaria.

“Estoy empezando este camino en cuestiones partidarias y de candidaturas, pero siempre participé en la vida pública y hace tiempo vengo hablando con Javier”, afirmó el banquero en el pasado. Además, en comunicación con Actualidad Política, relató: “Tuve un ofrecimiento y acepté porque creo que Javier Milei es el único candidato que puede llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina. Sabe cómo hacerlo, tiene conocimiento y ganas”. “Hay que involucrarse y tomar riesgos. Cuando se ve todo tan mal hay que apuntalar al que puede dar vuelta la situación y resolver los problemas de los argentinos”, reflexionó.

Tensiones en LLA por el acuerdo con JxC: un comunicado anunció un "portazo" masivo que no existió

Nápoli conoció a Milei en un almuerzo del coloquio de IDEA en el 2022, pero se incorporó a LLA en junio. El ofrecimiento llegó a través de su amigo Ramiro Marra y aunque enseguida se convirtió en un intermediario clave del espacio con ricos y poderosos, su relación con el candidato a presidente no es tan cercana. Se vieron unas pocas veces en persona y siempre con Karina Milei presente. Con "El jefe" el banquero sí conversa de manera permanente.

Además de sus trabajos en el plano financiero, Nápoli también está en el fútbol. Fue vocal de River Plate durante la presidencia de Rodolfo D’Onofrio. No participó en las últimas elecciones, pero Jorge Brito después lo nombró asesor de la Presidencia. El vínculo entre ellos es muy cercano. El actual presidente del club de Núñez había sido también quien lo designó como vocal en Adeba.

MB / Gi