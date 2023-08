“Se ha ido debilitando la confianza del ciudadano en el sistema democrático”

-¿Por qué la gente no va a votar?

-La pregunta sería por qué habría de hacerlo. En estos 40 años de democracia hemos visto cómo se ha ido debilitando la confianza que la gente tiene en el sistema democrático y es un fenómeno que se da no sólo en Argentina sino a nivel latinoamericano y eso va decayendo, no sólo en dirigentes y partidos políticos sino en el sistema mismo. En consecuencia, en un contexto donde la política se enfrasca en discusiones bizantinas y en algunos casos pueden dar espectáculos penosos, la ciudadanía va perdiendo interés a algo que lo considera complejo, alejado de sus propios intereses y a veces asociado a cuestiones negativas, como la corrupción.

-Tener cinco elecciones en un año no resulta muy atractivo para el votante

-Y además, en este momento, la que más interrogantes abre en cuanto a la funcionalidad de una elección son estas PASO, ya que puede llegar a tener sentido en aquellas fuerzas que están dirimiendo una interna, como Juntos por el Cambio, donde son definitorias, y de hecho hasta van a reconfigurar el escenario de las elecciones generales.

-El antecedente de las últimas PASO es que fueron traumáticas

-En ese escenario de las PASO 2019 fue forzado porque ninguna de las fuerzas principales dirimía la conformación de su espacio electoral y se planteaba en líneas generales como un anticipo no definitorio. Actuó como un acelerador de expectativas.



-¿La gente vota menos en las PASO?

-Hasta ahora el comportamiento de la gente en las elecciones ha sido contra intuitivo. Cuando se analiza el comportamiento de los electores, siempre se subraya que hay una propensión mayor a las elecciones locales porque lo que se elige es la autoridad que tiene una incidencia directa en los aspectos cotidianos de los ciudadanos. Sin embargo, en Córdoba lo que se vio en Capital y Villa Allende, los porcentajes han sido inferiores incluso a los porcentajes de participación en la provincia de Córdoba, con lo cual esto tal vez tenga que ver con el clima que se genera antes de la elección: el votante natural de Juntos por el Cambio va a tener un incentivo mayor a participar porque la elección es definitoria y difícilmente pase eso para con el votante de Milei y Massa.

-¿Cómo lo ve a Milei?

-A priori parecería que se está desinflando en lo que fue el ecosistema mediático, donde llamó mucho la atención y tal vez hasta haya habido un sobre análisis de su figura.

-¿Se lanzó muy temprano?

-Eso fue una ventaja porque no tenía una interna para dirimir como lo tienen que hacer otros candidatos. A partir de la visibilidad que tuvo en los medios, en el círculo rojo y en la política, logró que mucha gente lo referenciara sin tener que presentar estructura política, ni plataforma, ni dar explicaciones sobre cuál va ser su plan de gobierno y sobre todo en una época en la que no había saturación de la comunicación política. Pero no ha logrado a lo largo del tiempo traducir esa visibilidad, esa centralidad, en el armado de una estructura política.

-¿Por qué no construyó?

-Solamente Milei sabe cuál es su verdadero objetivo en estas elecciones: si es concentrar visibilidad en su figura como una potencial tercera fuerza en la Argentina, como una especie de árbitro en el equilibrio de las fuerzas políticas, probablemente no sea tan negativa la estrategia; sí definitivamente lo es si no logra consolidar un armado en las provincias que le garanticen diputados que le respondan a él en las elecciones generales.