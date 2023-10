La Justicia electoral desestimó las denuncias de fraude en las redes: "El único escrutinio válido es el definitivo"

La Justicia electoral desestimó las "invocaciones" al fraude electoral difundidas en redes sociales y replicadas por algunos comunicadores, en relación al recuento de votos de los comicios del 22 de octubre. "El único escrutinio válido es el definitivo", indicó el organismo judicial al respecto.

En los últimos días se difundieron telegramas que denunciaban la presunta inexistencia de votos a partidos de la oposición en relación al oficialismo en mesas de distintas provincias, alegando un presunto accionar delictivo. La situación enardeció a usuarios de las redes sociales que replicaron rápidamente el contenido alegando "micro fraude".

En ese contexto, desde la Cámara Nacional Electoral, el organismo judicial encargado del escrutinio definitivo, salieron a aclarar la situación. Para lidiar con un caso de desinformación, según explicaron, indicaron la diferencia entre el recuento provisorio (emitido por el Poder Ejecutivo) y el escrutinio definitivo, el único que tiene carácter legal a fin de cuentas.

Qué dice el comunicado de la Justicia electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió un comunicado este lunes 30 de octubre para brindar tranquilidad a la ciudadanía en medio del revuelo generado en las redes sociales por las denuncias de fraude, un contenido que hasta fue levantado por algunos comunicadores.

"Las elecciones no son un servicio público a cargo de una autoridad estatal, sino un acto de soberanía, de amplia participación y con controles recíprocos, en el que intervienen ciudadanas y ciudadanos sorteados como autoridades de mesa y fiscales designados por las agrupaciones políticas", reza el texto.

Además, resalta el "alto nivel de garantías" del proceso electoral argentino, que ofrece "mecanismos imparciales" para resolver denuncias y que es reconocido por la comunidad internacional. En esa línea, el organismo judicial cuestionó las "invocaciones de fraude sin fundamento" con base en telegramas que formaron parte del conteo provisorio el día de la elección (a cargo del Poder Ejecutivo). Se trata de un mecanismo que sirve para difundir datos preliminares pero que no tienen validez legal.

"Frente a invocaciones de fraude sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas -en tanto desconocen que el único escrutinio válido es el definitivo a cargo de la Justicia Nacional Electoral- se vuelve necesario recordar tan trascendente hecho institucional, como un modo de poner de relieve el valor que revisten para la historia de la democracia argentina las elecciones periódicas, libres, transparentes y auténticas", cerró.

Diferencias entre el escrutinio provisorio y el definitivo

Según constató PERFIL, el camino hacia el conteo final de los votos de las elecciones comienza en el cierre de cada una de las 105.000 mesas habilitadas en todo el país, donde la autoridad de mesa realiza el conteo de votos ante la mirada de los fiscales de las agrupaciones políticas.

Una vez terminado, la autoridad de mesa emite un acta y un certificado con los resultados, firmados por todos los fiscales, quienes además se llevan una copia. En la misma también figuran los votos recurridos, es decir, aquellos que tienen irregularidades (como una boleta rota o vieja) y que luego serán evaluados por la Justicia electoral en el marco del escrutinio definitivo.

En una primera instancia, el Poder Ejecutivo queda a cargo del recuento provisorio de la votación, que sirve para informar a los ciudadanos la tendencia de la elección, es decir, los números reflejados el domingo. La carga de votos la realiza con base a los telegramas difundidos por las autoridades de mesa, hechos a partir de actas de escrutinio.

Según indicó la CNE, los números de los telegramas no solo "no tienen validez legal" sino que no se utilizan en el escrutinio definitivo, un proceso a cargo de la Justicia electoral que comienza dos días después de los comicios para recibir denuncias y corroborar los resultados.