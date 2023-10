Gustavo Grobocopatel, fundador de Los Grobo, destacó que los primeros 100 días del próximo gobierno serán esenciales para ver si vamos hacia el futuro o si retrocedemos al pasado. “Votemos a quien votemos, acá lo importante es el día después, porque los dos van a tener las mismas dificultades y desafíos”, afirmó el empresario en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Tu primo Bernardo expresó que está en contra de las propuestas de Javier Milei y que se va a inclinar a votar por Sergio Massa. ¿Vos qué vas a hacer el próximo 19 de noviembre?

Mi primo parece que tiene suerte porque la tiene clara, yo todavía no.

Me da la impresión de que la sociedad quiere dar vuelta la página, pensar para adelante y ver cómo salimos de esta situación, desconfía bastante de todo y quiere un cambio.

Creo que la decisión va a estar vinculada con la confianza que le puedas tener, mayor o menor, a cada uno de los candidatos para que hagan ese cambio.

Las propuestas de cómo hacer el cambio son diferentes. En el caso de Milei, es claro que su propuesta es un cambio y además dice que “con los mismos de siempre no se puede cambiar”, porque son lo que él llama “casta” y yo prefiero llamar “corporación política”. Pero esa idea-fuerza viene acompañada de otras ideas, por decirlo suavemente, “exóticas”, que contaminan y hacen desconfiar de este candidato.

En el caso de Massa, bueno, mucha gente que sabe que es parte de un gobierno que nos llevó a donde estamos. Creo que Sergio Massa ha hecho una muy buena campaña y un esfuerzo para despegarse de eso, pero evidentemente él es parte del problema, aunque venga a decir que lo va a solucionar.

Massa tienen algunas ventajas. Tiene al Partido Justicialista, los gremios, los movimientos sociales a favor. Daría la impresión de que está en mejores condiciones de negociar el día después. Pero creo que no hay que salirse de lo central, que es que tenemos que cambiar, y que la discusión puede ser cómo, con qué proceso, con qué estética, con qué contenido, pero no salirnos de esa situación.

Lamentablemente, el sistema que tenemos, desde el punto de vista del ejercicio de la democracia es muy bueno, nos lleva un año discutiendo este tema. En Argentina, la debilidad económica es tal que la discusión política paraliza todo. La discusión paraliza la actividad económica.

Hagamos un poco de terapia de grupo. La sociedad quiere futuro, no quiere pasado. Pero futuros hay muchos, la palabra cambio no incluye qué opción, hacia dónde. ¿Creés que Massa es pasado o es un cambio diferente?

Es un poco de las dos cosas, va a depender de él.

Tengo un amigo, el sociólogo Manuel Castells, que siempre me recuerda que el peronismo es un elemento ordenador de la sociedad argentina. El problema es si es ordenador hacia el pasado o hacia el futuro. En los últimos años ha sido ordenador hacia el pasado.

De hecho, el discurso es un discurso más basado en el pasado que en el futuro. Creo que Massa tiene la capacidad para ser un factor ordenador hacia el futuro, Massa podría ordenar el peronismo hacia el futuro, pero hay dudas, no todo el mundo confía en que vaya a ser así.

Es más, hay gente que lo ve como alguien cambiante, inesperado en algunos aspectos, y eso le juega en contra.

Creo que, en la medida en que él pueda decir más claramente qué es lo que va a hacer hacia adelante, va a generar más confianza. Es cierto que decir lo que va a hacer para adelante también le puede jugar en contra, porque mucha gente que lo apoya, probablemente no esté de acuerdo con lo que quiere hacer.

Lo más importante va a ser el día que se decida quién va a ser el próximo presidente, y ese discurso después de la elección en donde se diga qué se va a hacer hacia adelante, y los primeros cien días, dos meses, con todas las medidas. Ahí vamos a estar definiendo si vamos hacia adelante o si vamos hacia atrás.

En el caso de Milei, no hay pasado, pero con Massa tenemos la disyuntiva de si va a prevalecer el futuro o el pasado, y qué grado tendrá el cambio que pueda aplicar. Entonces, en el caso de Massa tenemos una incerteza de grado, y en el caso de Milei una incerteza de esencia. ¿Qué creés que corresponde elegir?

No lo sé. Yo siempre tuve muy claro a quién votar pero ahora no tengo esa certeza, por distintos motivos. Hay cosas que me llevan a votar a Milei y hay cosas que me llevan a votar a Massa.

Hace poco La Nación publicó un artículo mío, Decálogo de los países ganadores, basado en un mentor mío de hace veinte años. El otro día me puse hacer una especie de checklist en esos diez puntos, qué es lo que se aproximaba más a Milei o a Massa.

Obviamente, en expectativa, qué creo que podrían hacer Milei y Massa en base a esos diez puntos, y salieron empatados. O sea que traté de esquivar la disyuntiva y no pude resolverla.

¿Y qué vas a hacer si llegás en esta circunstancia? ¿Tirar una moneda? ¿Votar en blanco es una opción?

No. Votar en blanco no me gusta. Voy a dejarme llevar y votar en base a mi intuición.

Creo que los dos están haciendo esfuerzos para ir quitando grados de incertidumbre. Me parece que Milei y su acercamiento a Bullrich y Macri le quita algo de incertidumbre.

Creo que Massa, llamando a la unidad nacional y teniendo el discurso de que va a ser un gobierno que integre a todos, también intenta reducir la incertidumbre.

Votemos a quien votemos, acá lo importante es el día después, porque los dos van a tener las mismas dificultades y desafíos. Creo que el que pierda va a tener que apoyar, al principio, casi sin condiciones, al que gane.

Tenés una gran trayectoria como empresario. Te ha tocado fundar, desde cero, organizaciones complejas. ¿Cuán importante creés que es la inteligencia emocional en las personas?

Es todo, es muy importante.

Entonces ya sabés por quién votar…

Tengo dudas.

Ocurre que estamos acostumbrados a tantas cosas increíbles, desde ese punto de vista, con los líderes que hemos tenido. Que hacen unas cosas y dicen otras. Dan discursos sobre un determinado tema y uno dice “no lo puedo creer”.

En ese sentido, el tema de la corporación política que se desacopla de la sociedad es muy fuerte.

Sí, pero una cosa es la relación entre la política y la mentira, que es del orden de lo racional, y otra cosa es la locura…

Lo que pasa es que es muy relativo lo que es locura también.

Fijate que estamos llegando a las elecciones sin sincerar precios y la sociedad está sometida a una enorme incertidumbre, empresas paradas, etc. Eso también es un grado de locura.

Todo es una cuestión de grado, la patología es un grado de locura. Evidentemente, la locura es un poco necesaria, pero toda virtud en exceso también se transforma en un perjuicio.

También esa locura puede convertirse en la chispa que encienda un futuro mejor. No lo sabemos, prefiero pensar en eso hasta que se demuestre lo contrario.

