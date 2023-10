"Si se pone loco por tres camarógrafos, tienen que decirle: 'Vas a tener 600 mil negros en Plaza de Mayo'". Con esa frase, el ex candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, se refirió al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, que viene de protagonizar una entrevista televisiva en el canal A24 atravesada por su nerviosismo a causa de los ruidos en el estudio.

El exabrupto del dirigente cordobés no pasó desapercibido. Fue durante una entrevista en TN, donde expresó que es necesario que el candidato libertario se tranquilice.

"Necesitamos que se tranquilice. Yo no me voy a hacer responsable del pastillero de Milei. Y soy un tipo que tiene responsabilidades en mi provincia y no las quiero eludir, no me quiero meter abajo de una cama, ni recomendar el voto en blanco, ni decir que no hay que votar. No quiero eso", sostuvo.

Amalia Granata: "Macri sometió a Patricia Bullrich a una humillación"

Juez, que votará a Milei a pesar de tener algunas diferencias, dijo que "necesitamos un tipo tranquilo. No quiero ofender a nadie, pero si Milei se pone loco porque tres camarógrafos hacen quilombo atrás mientras él está hablando en un programa de televisión, bueno, alguien tiene que decirle: 'Preparate, Javier, que vas a tener 600 mil negros en la Plaza de Mayo cuando tomes la primera decisión, tranquilo'".

Luis Juez, ex candidato de JxC.

El dirigente de Juntos por el Cambio de Córdoba dijo que hay que mostrarle al electorado que van a actuar con "firmeza e inteligencia" y admitió que "me asustan muchas cosas que pasaron con Milei".

De todos modos, marcó reparos. "Firmeza, todo lo que haga falta; pero no se construye con odio y queriendo aplastar al que piensa distinto", afirmó.

Señalamiento a Macri y ordenamiento de JxC

Y recordó cómo era tratado su espacio por parte del libertario antes del acuerdo postelectoral con Mauricio Macri. "Con todo respeto, Javier tiene que entender; porque hasta hace una semana todos éramos parte de una murga infernal, una casta horrible, y yo nunca me sentí involucrado", dijo.

Mauricio Macri: "Milei es una incógnita, pero nunca me mintió y Massa tiene compulsión a mentir"

Y exhortó a su espacio: "Necesitamos ordenar porque tenemos que pensar para dónde vamos. Lo que quiero del candidato al que pretendo votar, recomendar, son certidumbres, tranquilidad, prudencia, paciencia".

Asimismo, el dirigente opositor bancó a Macri aunque reconoció que en su caso se hubiera tomado más tiempo. "Para mi gusto, me hubiese tomado un tiempo. Macri olfatea que hay que generar una alternativa, lo plantea, para mi gusto apresuradamente", expresó.

Finalmente, dejó en claro su postura de cara al balotaje del 19 de noviembre. Ratificó, en ese sentido, que "Massa es el límite. Es todo lo que está mal".

Javier Milei llamó a no votar en blanco, reivindicó la unión con Juntos por el Cambio y negó "escuchar voces"

"No es que me voy a buscar una peluca y empezar a peinar, a hacer el jopo con un vibrador, ni a rugir como un león. Tengo mis límites. He sido muy claro. Dije: ‘No me hubiese tirado de cabeza las primeras 24 horas, hubiésemos tomado unos días’. Pero lo de Massa es complicado. El problema no es el kirchnerismo, es Massa, porque solo Dios sabe lo que es Massa, es peligrosísimo", completó.

ASV/fl