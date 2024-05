Juez, sin tapujos: "El Senado es el hangar del club del helicóptero"

El senador nacional del PRO, Luis Juez, definió como "empiojado" el camino hacia el Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei y definió a la Cámara alta, de la que forma parte, como "el hangar del club del helicóptero".

"Está todo muy empiojado, muy, muy empiojado. La verdad es que uno tenía el entusiasmo de que el 25 de mayo podría ser una cosa, ¿viste? Inclusive aún deseada por los que no lo quieren, por los que no se la bancan, por los que les parece incómodo que un presidente no peronista convoque a un pacto de gobernabilidad. Se ha ido empiojando. Me parece que esa idea originaria del 1 de marzo, que me parecía de un atractivo y una fortaleza increíble, el peronismo se ha ido encargando, lamentablemente, de actuar como actúa sistemáticamente y como lo ha hecho en los últimos 50 años", dijo el legislador en declaraciones radiales.

Crítico, expresó que "venimos de una semana donde eso se notó en el Senado, fue muy notorio, muy explícito", en referencia al tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal en comisiones. Las discusiones para uno de los proyectos centrales de la administración libertaria (el otro es el DNU de desregulación de la economía que ya rige) se llevaron a cabo esta semana, con la idea del Ejecutivo de llevar el debate al recinto antes del 25 de mayo. Sin embargo, los cuestionamientos a distintos puntos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) dilataron la disputa hasta la semana entrante.

Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la cámara de Senadores

"Yo tengo 60 años, ¿te imaginas qué? Hace 40 años que hago política. Y la miseria es increíble, infinita, inenarrable. La exactitud de no querer, de no buscar, de no animarnos a hacer algo distinto, ¿viste? Siempre, siempre intentando ponerle traba al que gobierna a los efectos de que -como no es nuestro- que fracase. Yo vengo con definiciones. Yo decía que si existía el club del helicóptero, la vanguardia figuraba en el Senado. Y lo vengo diciendo hace un montón de tiempo. Guarda que en el Senado es complicado, es todo difícil. Es un lugar donde históricamente, un reducto han manejado las cosas como han querido, lo han hecho de la forma que han querido. Y no me equivoqué esta semana, se notó, se vio, se notó", cuestionó Juez.

En diálogo con Fernando González en País Adolescente por CNN Radio, Juez habló de buscarle "un vericueto" al impuesto a las ganancias con alguna categoría para las provincias patagónicas, donde los salarios son altos.

Juez criticó al peronismo y habló del gobierno de Milei

Insistente con sus críticas al peronismo, agregó: "Creo que jugó toda la ficha esta semana, movió todo, arrancaron el lunes con esa amenaza patotera de decir que vamos a escrachar a los senadores en los vuelos de Aerolíneas Argentinas, habían planificado con mucha inteligencia el paro del jueves, lo habían planificado para que el jueves no se pudiera sesionar, no tuviéramos dictamen de comisión. Es decir, todas esas fichas las movieron".

El giro del Gobierno para salvar la ley Bases y convencer a las provincias con cambios

Como integrante del PRO, partido aliado del gobierno en ambas cámaras, aseguró: "Esta semana creo que si el gobierno se mueve inteligentemente el fin de semana y el lunes, creo que nosotros podemos conseguir los votos como para que la ley con alguna modificación salga, el tema ganancias para los patagónicos es importante, el tema del régimen especial minero para las provincias cordilleras también es importante, bueno hay que moverse con inteligencia, no debe haber ninguna traba que no permita que la cosa aún con modificaciones salga".

Si bien aseveró "no compartir un montón de cosas" del gobierno libertario, habló de darle gobernabilidad para que lleve adelante su gestión. "Este gobierno lleva cuatro meses y medio, yo no comparto un montón de cosas con la Libertad de Avanza. Yo no soy de la Libertad de Avanza, no soy un senador de Milei, pero yo entiendo que viene un tipo que la gente votó, yo he establecido la metáfora del mecánico. La gente eligió un mecánico para poner en marcha el auto, y el mecánico viene y te pide una caja de herramientas. Vino con esa caja de herramientas, en enero le dijimos, no, loco, son un montón de herramientas, y le volteamos esa caja de herramientas. Bueno, ahora te viene con un kit básico para poner en marcha el auto. Porque la ley ómnibus, la ley Bases, una caja de herramientas de un tercio. Tampoco se la queremos dar, ¿Viste?", dijo Juez.

"Hasta por indecencia propia te diría, no hay motivo para no darle a un gobierno que lleva cuatro meses y medio las herramientas que te pide para arrancar. Pero se ponen todos en juristas, a buscar el pelo del huevo. A mí me fastidia eso, al parecer es que a la gente no le importa nada", cerró.

