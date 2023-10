Mauricio Macri hace campaña por Milei: “casi no hay ningún cordobés genéticamente que adhiera al populismo”

El expresidente jugó fuerte durante la semana pos elecciones generales. El mismo martes, su sector dentro del PRO, acordó el apoyo con Javier Milei y ha comenzado a dar reportajes en una clara señal de oposición a Sergio Massa.

Córdoba es una de las provincias que el ex mandatario considera importantes. En un claro guiño para recuperar el votante mediterráneo, Macri afirmó que “ningún cordobés genéticamente adhiere al populismo”. Considera que el ministro/candidato, tiene un estilo de gobernador muy diferente al ejercido en Córdoba y que nos estamos acercando a Venezuela.

Macri presiona al PRO y el juecismo no será neutral: apostará por Milei

“Casi no hay ningún cordobés genéticamente que adhiera al populismo, esto de seguir con un gobierno responsable. Massa pertenece a un estilo de ejercer el poder que dista de lo que quiere el cordobés, irrespetuoso de la libertad de la gente. Es parte del peor gobierno de la historia, de 3 gobiernos horrorosos, el presente desastroso. Escuchaba la noticia de la nafta. Es lo mismo que Venezuela. Todo se ha descompuesto en sus 15 meses”, expresó Macri en Cadena 3.

En cuanto a su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, condicionó su apoyo a un Gobierno de Javier Milei: “Haremos oposición con lo que no estamos de acuerdo”

Macri advirtió que la postura de Juntos por el Cambio en caso de que Javier Milei obtenga la presidencia será la de apoyar las reformas que quiera llevar adelante” en la medida que vaya en la línea de las enormes coincidencias que ha habido”.

Afirmó que el apoyo “no era cambio de nada y marcando las diferencias que se marcaron. Y él (Milei) se mostró muy abierto a las críticas”, afirmó.

Javier Milei llamó a no votar en blanco, reivindicó la unión con Juntos por el Cambio y negó "escuchar voces"

Sin embargo, el expresidente planteó condiciones y dejó en claro que el apoyo no será irrestricto.

“Él tiene una apertura total, pero puede que él decida armar un tipo de gobierno en el cual no nos sintamos representados. Haremos oposición con lo que no estamos de acuerdo. En la medida de que él vaya en la línea de las enormes coincidencias que ha habido, él va a tener todo el apoyo. Independientemente de cuál sea la integración en un futuro gobierno”, enfatizó el líder de PRO.

Los dirigentes miopes del “gringo”

Estos días sin jornadas de definiciones, especialmente de muchos diputados e intendentes peronistas cordobeses y algunos radicales.

Los integrantes del Interbloque Federal, Natalia de la Sota, hija del ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, y Alejandro “Topo” Rodríguez, respaldaron a Sergio Massa para el balotaje que disputa con Javier Milei el próximo 19 de noviembre.

En este sentido Natalia de la Sota expresó: “Frente al balotaje apoyo a Massa porque estoy en las antípodas absolutas de Milei. Voy a apoyar a Massa, porque creo que lo demás es un salto vacío”. Por su parte el lavagnista, Alejandro Rodríguez remarcó: “En términos políticos, Milei es el nuevo peón de Macri. Peón en su doble acepción: peón como dependiente de un patrón, que es Macri; y peón en el sentido de una pieza de ajedrez dispuesta a ser entregada en función de los intereses de Macri”.

Para Mauricio Macri se trata de dirigentes miopes y que se seguro están buscando algún cargo en la administración pública. “Algunos dirigentes de Schiaretti se han ido con Massa”, le consultó el periodista al ex mandatario, y este respondió de manera tajante: “Son miopes, a lo mejor quieren un carguito”.

El presidente del radicalismo también fue blanco de la críticas de Mauricio Macri. “Los diputados de Morales muchas veces votaron a favor del bloque K en contra de JXC. Están en su derecho, pero no se escondan detrás de una neutralidad agrediendo a Milei para no demostrar que se sienten más cómodos. Un 65 por ciento le dijo basta, no queremos más Kirchnerismo”, expresó el ex mandatario.