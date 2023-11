Esmeralda Mitre: “No creo que una persona como Milei pueda estar más de seis meses en el poder”

Esmeralda Mitre criticó duramente la "falta de profesionalismo" en la entrevista de Luis Majul a Sergio Massa. "Antes le habían hecho una nota a Victoria Villarruel y la trataron como si fuera la Cenicienta", expresó la actriz en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Los detalles de la pelea judicial por sus acciones en el diario La Nación y su visión del panorama político electoral.

Publicaste en un tuit que te parecía partidario y patético lo que estaba haciendo La Nación. Me gustaría que puedas compartir con la audiencia tu visión.

Me parece que sí. La verdad es que yo, como accionista, lo que pretendo que suceda con este diario no es lo que está sucediendo para nada. Para mí es una vergüenza lo que pasó en la nota de Majul a Massa. Primero, porque anteriormente a la nota de Sergio Massa, antes le habían hecho una nota a Victoria Villarruel y trataron como si fuera la Cenicienta. Aantes de que ella contestara asentían y le decían todo que sí.

Cuando llegó Sergio Massa parecía una batalla campal, un maltrato, un patoterismo, un lugar completamente desubicado. Massa llamó a Majul dueño de casa, él no es dueño de casa, él es un periodista de la gente que es dueña de casa. Entonces, Sergio, para mí no puede permitir.

Hay un conflicto judicial, si podés compartir con la audiencia en qué estado está la situación y que se reclama. Y si la justicia te termina dando la razón, qué porcentaje de acciones tendrían los herederos de tu padre, vos entre ellos.

Hay un tal marqués, puesto como testaferro, por los Saguier y el señor de los medios, que no lo puedo nombrar, porque no figura, pero todo el mundo sabe quién es.

¿A quién te referís concretamente cuando decís el señor de los medios?

No puedo decirlo, porque no figura en los papeles, entonces, tendría un problema legal, pero todo el mundo sabe. Es clarísimo, el que se quedó con todo, o el que se quiso quedar con todos los medios. Es bastante claro a lo que me refiero.

Es una alianza, entre ellos dos, donde habrían tramado esta estafa.

Victoria Villarruel: "Los proyectos de 'negacionismo' son para amordazar a los que pensamos distinto"

Concretamente, ¿te estás refiriendo a Magnetto?

Es que no lo puedo decir. Lo estarías diciendo vos.

Pregunto porque no sé si te estabas refiriendo a él, o a Macri.

No, Macri tiene otro rol, el rol de que él pagó con Horacio Rodríguez Larreta, la pauta del Diario La Nación, de la deuda que ellos tenían, de la cual no puede justificar ni siquiera en la IGJ, que son los dueños.

En los libros hoy no figuran ni como dueños, los únicos que figuramos como dueños somos nosotros, los Mitre, en las acciones y algunos accionistas minoritarios. Ellos ni siquiera, ellos están en sociedades anónimas, en avisos fiscales, nadie sabe cuál es el porcentaje que tienen en realidad porque no figura en sus nombres, es una verdadera vergüenza.

¿Y el juicio en que estado está? ¿Cuál es el último fallo? ¿En qué nivel está?

Jorge, quiero terminar lo que te estaba diciendo. Cuando muere mi padre, aparece alguien que dice que es un marqués, que vive en un paraíso fiscal, que le da un poder en Panamá al abogado, ni siquiera viene al país, no existe para la AFIP, no existe para la inspección de justicia, de personas jurídicas que hemos cuestionado en la justicia de la cámara de casación.

Nos habilitó el recurso para que se los investigue por defraudación, junto a los anteriores abogados de mi padre, que a su muerte quisieron anotar el 25% de KMV, Kinucha, por mi tío Mitre Bartolomé, del diario, a nombre de esta persona, que es extranjera, violando la ley, que hoy está imputado por mi parte, jurídicamente a lo que venía tu pregunta, cosa que no puede entrar al país.

Un disparate, y encima Julio Saguier, que empezó como asistente de mi padre, pero después que murió su padre, que fue uno de los intendentes políticos de esta ciudad más cuestionados en la justicia, ahora es el presidente y envía al marqués 8 millones de dólares a una cuenta offshore. Esto ya lo denuncié en la justicia, lo están investigando, el juez Ercolini y el fiscal Ramiro González.

Espero que la investigación encuentre rápidamente la verdad, en un plazo razonable estoy esperando que eso suceda. Este es el manejo económico de los Saguier, tiró por la borda el prestigio del del diario La Nación por completo. Por eso, cualquier diferendo de la justicia para resolver conforme al derecho y no conforme a los titulares de los diarios, no deben influenciar en las sentencias de los jueces.

Los diarios deben ser plurales, objetivos, por eso lucho en cada nota que veo que es partidaria en La Nación escandalosamente, no puede ser una prensa amarilla, eso es para La Nación.

Por eso no puedo adherir a las posturas de Milei, a quien aprecio, no tengo ningún problema personal. Hasta qué pasó lo que pasó, que se unió con Juntos por el Cambio, me parece desvergonzado. Primero estaba diciendo que Mauricio Macri era de la de lo peor, que Horacio Rodríguez Larreta era de lo peor, cosas aberrantes de ellos, a lo que de repente todos los argentinos tenemos que soportar que esté por ganar quizá una persona que dijo y se desdijo en dos semanas radicalmente de su postura política. Es una vergüenza que un país como la Argentina esté soportando semejante calamidad.

Siempre tuve contacto con él, desde que hacía stand up.

Violencia = No democracia

¿Milei hacia stand up?

Sí, hacía stand up.

No me gusta su alianza con Macri, no me gusta que los periodistas de la Nación que antes lo ofendían a Milei todo el tiempo y Milei se defendía a los gritos pelados, casi de una manera desquiciada, porque adherían a Patricia Bullrich, y ahora parecen sus lamebotas. No me gusta lo que hizo Majul, como agredió a Massa. ¿Cómo puede ser tan maleducado? Primero, él no es el dueño de casa, segundo él es un periodista, a mí gusto, maleducado, patotero, partidario, desubicado, se creen los dueños del diario cuando no lo son, son empleados del diario. Con todo respeto, periodistas que para mí hoy son deplorables, pero, bueno, ahí están.

Es un diario que ha pasado de ser de Octavio Paz, Borges, Sabato, a Feinmann, Majul, Maria Laura Santillán y un par más. Ese es el diario que vimos. Debora Plager, Guadalupe Vázquez, que es la señorita que había filtrado, por ejemplo, la foto del del presidente Fernández en Olivos, y que no sabemos porqué está ahí, ni qué hace.

Milei dijo que eran periodistas ensobrados, y que va a sostener su pensamiento, pero no me gusta que se someta a Macri, porque va a perder su esencia de rebelde, entre comillas, a ser un sometido de Macri, y lo peor que para mí le puede pasar a este país es que vuelva Macri a salirse con la suya, cuando el que dejó este país destruido, fue Macri.

No me gusta que La Nación sea una sucursal de Macri, no le gusta el kirchnerismo, yo tampoco soy kirchnerista, pero sí la verdad, tengo que decir que ante toda esta aberración que yo estoy viendo, apoyo totalmente, como dijo Meijide, a Massa.

Lo tengo que decir, porque ya no es como antes en este diario que no se decía, mi padre tenía prohibido decir a quién se votaba. Pero ahora parece que hay que ponerse en una dura postura, y es en la que me estoy poniendo, porque no puede ser que en el diario que yo soy accionista estén diciendo, casi a los gritos, “viva Milei, viva Macri”, que son los que dejaron la deuda de los 40 millones con el FMI, que dejaron el país destruido, que hicieron lo que hicieron, que han pautado como han pautado, que han pagado la deuda de los Saguier, que ahora se estarían retirando en blanco de dejar de pautar, porque como perdieron las elecciones, estarían dejado de pautar, pero ahora estarían volviendo a pautar a ver si gana Milei.

El macrismo les copa la estética a los libertarios

Yo no soy kirchnerista, pero por supuesto voy a apoyar, en este caso, a la gente que me parece que está actuando mejor, que es la gente de Massa.

No me gusta que insulten a la vicepresidenta, que sean irrespetuosos. Hay mucha gente bruta e ignorante en el diario. Cosa que me da pena, tristeza, lástima, dolor, bronca, impotencia. Esa no es la nación que tiene el código de ética periodística de Bartolomé Mitre, que como vos bien decías, impulsó para el diario. Que los Saguier se olvidaron, no sé para qué compraron un diario cuando saben de periodismo, y además parecen detestar el diario, porque lo que están haciendo es hundirlo.

Por eso no adhiero a los planteos de Milei, la educación debe ser pública, el gasto de la educación del pueblo se recupera con un pueblo digno, que tenga valores, que sepa distinguir, no sólo cuestiones culturales, sino tecnológicas y geográficas, que los niños sepan que en el mundo que van a vivir se desarrolla mejor la economía y eso genera mejores ingresos para el país. Es un círculo virtuoso. Hay que terminar con el discurso demagogo, no se puede andar con la motosierra. Es una vergüenza, es una aberración, es una locura.

La salud pública hay que mejorarla, sí por supuesto, se tienen que sentar a conversar como seres humanos dignos, no ir a gritar a los canales de televisión que explote todo, de qué lado estás vos cuando explota todo, del lado que prende la mecha o del lado de que sos víctima. Es más fácil decirlo, pero es una locura pensarlo.

Escuché a la doctora Mondino hablar del mercado de órganos, que no sería venta, pero es mercado. Pero no pienso que todo es mercado. Nuevamente pienso en la angustia de las familias que pasan por esa situación. Hay que hablar de humanizar todo lo relativo a la salud.

¿Podrías simplificar a la audiencia qué porcentaje de acciones son las que están en la discusión, que vos crees que son las acciones que le corresponde a los herederos de tu padre?

Que yo creo no, que le corresponden según los papeles.

Simplemente hay gente que está usurpando el lugar de mi padre, cuando murió, de un minuto al otro se sentaron ahí y dijeron que hay un supuesto marqués, que vive en Mónaco.

Graciela Camaño: "El país no aguanta otra cosa que la unidad nacional"

Concretamente, ¿qué porcentaje de acciones es?

Es el 25%, después hay dos fideicomisos, Bartolomé Mitre 1 y Bartolomé Mitre 2, que darían el 39%, que tampoco quieren abrir los libros, algo que también es ilegal, Jorge, porque yo como accionista del diario tengo por derecho de ley poder abrir esos libros y no lo están permitiendo.

Ellos para mí lo que quieren es que yo les perdone la vida y poder negociar con ellos, porque si yo no les perdono la vida, en realidad ellos no tienen nada que demostrar, están demostrando que esto es puro fraude. Están investigados por fraude, por estafa, por lavado de dinero, por fraudulencia, por lavado de activos. Casación falló a mi favor, es muy raro que en instancia final cambie de opinión, venimos ganando todo.

¿El fallo ya está a nivel de casación, y casación ya te dio la razón?

Exactamente, Jorge.

Es decir que queda, si no entiendo mal, solamente la instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Exactamente, Jorge.

Bueno, Esmeralda te dimos la oportunidad de expresar tu visión.

Quiero agregar algo. Me parecería escandaloso que después de todo lo que hablé de Milei, un país terminé de esa forma. Además no creo que una persona como Milei pueda pasar más de 6 meses de mandato, porque no tiene la manera. O sea, es muy peligroso lo que puede pasarle a este país.

Yo, como ciudadana, y como accionista, ya que tan partidario es un diario, no me queda otra que tomar esta forma de hablar, que es la que no me gusta, ni la que respeto.

Mi padre ha luchado tanto por la libertad de prensa y por la libre expresión, por la cual fue condenado por la Legión de Honor, por Mitterrand, uno de los presidentes más importantes de Francia.

MVB FM