Esmeralda Mitre y un nuevo capítulo de la ‘Succession’ local

Desde que se inició esta batalla por acciones y ubicaciones en el directorio de La Nación entre los Mitre y Saguier a mediados de 2020, hubo una continuidad de capítulos que, por el ámbito en el que se desarrollan, convierten a este vodevil judicial en la adaptación de Succession. Por supuesto, montada a escala nacional. Es decir, no habrá helicópteros ni propiedad alguna que se asemejen al piso del Upper East neoyorquino en el que vivía Logan Roy; y la casa en las Bahamas se traduce en alguna locación esteña. Lo que sí hay es un padre que muere y desencadena, primero, una disputa entre hermanos y hermanas, y una viuda; luego una tregua genera dos bandos de Mitre. Y fuera de estos están los Saguier, que con discreción buscan atemperar al máximo la situación mediática para que el Grupo La Nación no quede envuelto ante el público en un cotilleo poco acorde con su prosapia.

Pero más allá del histrionismo volátil de Esmeralda Mitre, se le debe reconocer que cuando nadie de su familia la apoyaba –e incluso le jugaban en contra–, ella selló con éxito varios objetivos judiciales.Incluso el de lograr la fumata blanca con sus tres hermanos mayores: Dolores, Bartolomé (hijo) y Rosario.

Reunión. Por eso mismo, el posteo que alertó sobre un nuevo capítulo de esta Succession no pasó desapercibido. “Quiero contarles a todos que hoy (24 de agosto) entro junto a mi familia al diario La Nación después de tanta lucha, para por fin poder comenzar a luchar por nuestros derechos y por la libertad de prensa de nuestro país. Gracias a todos ustedes que me apoyaron en todo este tiempo de todo corazón”. Y entró al edificio que La Nación tiene en Vicente López y participó de una reunión de accionistas. En su caso, lo hizo como titular de KMB, la sociedad que detenta acciones de La Nación en manos de los Mitre, y que ella preside con los votos de los tres hermanos mencionados. KMB es uno de los puntos centrales de esta Succession vernácula. Finalmente se logró que el abogado de Bartolomé Mitre reconociera que no tiene ningún documento firmado que confirme legalmente que el fallecido empresario le vendió acciones de KMB como sostuvo desde que Esmeralda inició su pelea personal por la herencia paterna. Si bien hoy la posición accionaria de los Mitre no es mayoritaria, lo antes mencionado es una mejora.