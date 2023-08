Los chats de la causa “Estados Unidos contra Joe Lewis”, por corrupción corporativa, distan –por ahora– del atractivo de los chats de Lago Escondido.

Por un lado, porque hay solo tres protagonistas: Patrick O'Connor y Bryan Waugh, pilotos del empresario británico, y su ex novia Carolyn Carter. En los chats de Lago Escondido los involucrados son muchos y ostentan rangos de jueces, fiscales, (ex) ministro de la Ciudad de Buenos Aires, un CEO de Clarín y su director legal. Y además desnudan otra aspecto del Joe Lewis en su relación con funcionarios públicos argentinos, y empleados premium de “el multimedio”.

Carátula de una de las acusaciones contra Joe Lewis, sus dos pilotos, y su ex novia.

Por qué para el fiscal de NY, todo lo que hizo Joe Lewis fue innecesario.

Pero por los chats de Lago Escondido, Joe Lewis ni se inmutó; los chats incorporados a la causa por corrupción corporativa, fueron parte de los argumentos usados por el fiscal de Nueva York Damon Williams, para demostrar que el empresario británico utilizó información privilegiada para que sus dos pilotos, su ex novia,y hasta un amigo con el que juega al poquer en Argentina, jugarán a ganador en inversiones bursátiles. Dinero fácil, sin riesgo alguno y rentabilidad asegurada.

En la causa que se le sigue a Joe Lewis por corrupción corporativa, los chats encriptados que se mencionan son de Carloyn Carter, novia de Lewis durante siete años; y de Patrick O'Connor, quien trabaja como piloto para Lewis desde 2005. El otro, Bryan Waugh –piloto del empresario desde 2001– aparece en boca de su colega y se percibe fácilmente que ambos fueron favorecidos por la información privilegiada dada por Lewis. Al empresario británico, O'Connor lo llama “the Boss”. El chat que mantiene Carolyn Carter con un broker es relativamente breve y si no estuviera como prueba en una causa de corrupción corporativa, pasaría por una charla normal entre cliente y broker financiero. Los chats que más color aportan son los del piloto Patrick O'Connor.

"Lo miré como un chacorrito; él (Lewis) no pudo negarse", dice el piloto Patrick O'Connor.

“Bingo”, cierra el piloto Patrick O'Connor, en uno de los chats de octubre de 2019, incorporados a la causa contra Joe Lewis. “Creo que el Jefe (the Boss) tiene información privilegiada (inside information). Sino, ¿por qué nos haría invertir?”,dice O'Connor. En esa fecha, de Mirati Therapeutics –una de las empresas de Lewis–, éste había recibido los datos de un ensayo clínico que como información privilegiada, usarían luego sus dos pilotos.

"Amigo", un palabra que llamó atención en el expediente.

“El Jefe nos prestó a (Bryan) Waugh, y a mí 500 mil dólares a cada uno para esto”, prosigue el piloto O'Connor en ese chat encriptado con una persona a quien la justicia norteamericana menciona como “individuo uno”, probablemente un testigo en la causa. “Estoy seguro que él (Lewis) sabe el resultado (del estudio clínico). Me dijo que comprara, y me preguntó si tenía dinero. Le dije que lo que tenía estaba todo invertido y que necesitaba más. Yo lo miraba como un cachorrito; él (Lewis) no pudo negarse”.

"Todo conversación está encriptada.Nadie las puede ver", dice O'Connor en un chat.

“El jefe (Lewis) dijo que lo molestara más; se olvida de nosotros. Pero hoy se me acercó...y este es otro regalito”, explica a su interlocutor O'Connor. Con “molestar”, se refiere a “que lo consulte más por información”, según infiere el expediente por el desarrollo. Y por “regalito” da cuenta de inside information (info confidencial). Esta conversación con el mencionado “individuo uno”, O'Connor la retoma varios días después para comentar sobre cómo avanzan las cosas y la cierra con la siguiente frase: “Toda conversación en la aplicación, está encriptada; así que está todo bien. Nadie las puede ver”. Hasta ahora.