El abogado de Joe Lewis y su paper sobre los jueces, inspirado en las canciones de Bob Dylan

El caso de corrupción corporativa que protagoniza Joe Lewis ante la justicia de Estados Unidos genera personajes que le agregan un interés adicional a la causa original. Tal el caso de David Zornow, el abogado del empresario británico, quien tiene un paper sobre Bob Dylan que le dio popularidad entre colegas y estudiantes de derecho.

“No soy un académico ni un seguidor de Bob Dylan de toda la vida. Soy un abogado en ejercicio, y un converso que pasó a la obsesión por Dylan después de haber visto No direction home, el documental de Martin Scorsese”, dijo el abogado de Joe Lewis para explicar por qué aceptó participar de la conferencia Bob Dylan y la Ley que organizó la Facultad de Derecho de Fordham (EE.UU.).

¿Y cuál es la conexión de Bob Dylan y el derecho? El cancionero del cantautor contiene muchas versos que, al parecer, abogados y jueces citan en su quehacer profesional, incluso en artículos donde se analizan leyes. Alex Long, un profesor de derecho de la Universidad de Tennessee (EE.UU.), analizó una cierta cantidad de textos legales, y concluyó que Bob Dylan era la referencia más citada por profesionales de la ley: descubrió 170 menciones de sus canciones; mientras que Los Beatles, 74. De hecho a Dylan, los leguleyos que lo citan lo llaman “His Bobness”, parafraseando el “Your Honor Judge” (Su señoría).

"El juicio de Bob Dylan sobre los jueces"

David Zornow, el abogado de Joe Lewis, llamó a su paper El juicio de Bob Dylan sobre los jueces: ¿El poder, la codicia y lo corruptible parece ser lo único que existe? Cualquier alusión directa o indirecta a la coyuntura del Poder Judicial argentino, es pura coincidencia. Este paper contiene citas de 27 canciones de Bob Dylan que Zornow eligió luego de analizar en profundidad la visión del cantautor sobre la figura máxima de la Justicia: los jueces.

“No estaba preparado para la interpretación negativa que Bob Dylan siempre tiene sobre los jueces”, explicó David Zornow. “No estoy seguro si este escrito explica del todo por qué Bob Dylan relega a los jueces a tonos tan monocromáticos, cuando gran parte de su trabajo captura la complejidad, los matices y las extrañas yuxtaposiciones de la vida. Tal vez la respuesta se encuentre en la preocupación de Dylan por la frontera entre lo sagrado y lo profano: por un lado, Dios; por el otro, los jueces como última encarnación de la sociedad civil; es decir, esa zona gris donde Dylan ejerce su magia”, expresó.

El juicio de Bob Dylan sobre los jueces: ¿El poder, la codicia y lo corruptible parece ser lo único que existe?, es un paper que el abogado de Joe Lewis diseñó poniendo a Bob Dylan como “el fiscal The Old Weird America”, acusa a “los jueces”. Para ello, David Zornow recurre a versos de veintisiete canciones. Incluso la pregunta del título del paper es una estrofa de Blind Willie McTell: “Dios está en su cielo/ Y todos queremos lo que es suyo/ Pero el poder y la codicia y lo corruptible parecen ser todo lo que hay”.

Algunas de las canciones que usó el abogado de Joe Lewis en su paper son Seven curses, Percy’s song, Do the right to me baby, No time to think, I wanna be your lover, Jokerman, Angelina, Nettie Moore, Drifted scape.

