Martín Gill, ex secretario de Obras Públicas, hizo foco en las diversas aristas que componen el peronismo cordobés: "De la Sota era una persona con una visión política muy global, Schiaretti es más técnico y Llaryora tiene el bagaje de haber sido intendentes en dos localidades", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Se sabe que a los porteños nos cuesta entender la ideología cordobesa. Usted ayer sostuvo que “el peronismo cordobés no piense como Schiaretti”. ¿Cuál sería la diferencia entre el “peronismo cordobés”, el de Schiaretti, el de Llaryora o el de De la Sota?

Córdoba tiene muchas particularidades con una cuestión histórica que ha conformado su presencia e idiosincrasia. En estos 40 años de democracia la rotación entre autoridades provinciales y nacionales ha tenido ribetes de tensión.

Solá: "Schiaretti es más antikirchnerista que De la Sota"

Esto tiene que ver con una agenda en donde los cordobeses entendemos que hay elementos que no están suficientemente contemplados y atendidos por la realidad que se aborda desde la política nacional. Y esto lo hace particular.

Desde hace 25 años esta provincia está marcada por elementos vinculados al antiperonismo. Estuvo José Manuel de la Sota, un dirigente político de mucha fusta, que tuvo la capacidad de entender esta realidad y de construir democráticamente una mayoría que permitiera al justicialismo gobernar tantos años.

Este justicialismo es distinto al nacional. Schiaretti lo ha llamado “peronismo republicano” para agigantar algunas de sus características y que ha logrado revalidar reiteradamente el apoyo cordobés. En la última elección, que fue muy reñida, se consagró como gobernador un dirigente joven y del interior, Martín Llaryora.

Juan Schiaretti: el árbitro del balotaje

Además, se da la particularidad de que el actual gobernador fue una de las propuestas electorales que estuvo en el orden nacional. Por tanto, en Córdoba se dio una de las mayores vacancias de votos.

Para entender qué va a pasar antes y después del 19 de noviembre: ¿Hay alguna diferencia entre Llaryora, Schiaretti y De la Sota respecto a su cercanía al peronismo bonaerense o lo que era el kirchnerismo?

¿Guiño a Milei? Schiaretti criticó el "desastre económico" del "gobierno kirchnerista de Sergio Massa"

Los 3 tienen diferentes características. De la Sota era una persona con una visión política muy global y siempre con una perspectiva de construcción nacional. Schiaretti es más técnico y administrativo. Mientras que a Llaryora lo hace único el hecho de haber sido intendente de dos localidades, San Francisco y Córdoba capital. Y ese es un bagaje que lo marca.

En cuanto a la relación con lo nacional, algunos afirman que Córdoba intentó levantar una muralla para separarse del resto del país, y eso le impidió entrar en lineamientos de la política nacional o construir un proyecto de esa índole.

Martín Llaryora rechazó el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema

En ese sentido, De la Sota atravesó distintos momentos. Y en la etapa previa a su trágica muerte, comenzó una línea de trabajo, que él denominaba "puentes", para generar núcleos de acercamientos con sectores con los que tenía diferencias. Quería construir la unidad en la diversidad, tenía una visión mucho más integral y dialoguista, incluso con el kirchnerismo.

De cara a lo que viene, hay una realidad muy diferente en los dos sentidos. Porque, por un lado, Massa es el nacimiento de una realidad distinta y no la continuidad de unos de los sismos que hemos visto hasta el momento. Él ejercerá un gran liderazgo que ya viene demostrando y que se materializará en una conducción política.

Duras críticas de dirigentes delasotistas a Schiaretti: “está fundiendo al peronismo”

A su vez, su campaña va a quedar marcada por algo tan novedoso en términos políticos como lo es la convocatoria para una unidad nacional. Es que dadas las amenazas que se ciernen frente al sistema democrático con las propuestas de Javier Milei, esa convocatoria termina siendo más que necesaria.

Por otra lado, cuando en el 2015 Massa plantea ser presidente, construye su propuesta electoral con De la Sota, con lo cual conoce cada rincón de Córdoba y consigue un triunfo en ese distrito. Es un candidato que conoce a Córdoba de la mano del fundador del cordobesismo.

Su visita a nuestra provincia esta semana tuvo un enorme volumen político con una mirada y agenda con altísima pertinencia a lo que los cordobeses sienten. Fue fundamental que diga que en los próximos 4 años convocará a Llaryora para establecer la agenda, es un elemento de altísima disrupción en el vínculo político entre la Nación y la provincia.

Schiaretti criticó a Massa tras los anuncios en Córdoba: "Queremos federalismo en serio"

Schiaretti, su cercanía al macrismo y ¿su aislamiento de peronismo cordobesista?

Alejandro Gomel: Milei va a cerrar su campaña en Córdoba junto con Macri y Schiaretti dijo que “este es el gobierno kirchnerista de Massa”. ¿Por qué los emparenta así en este momento?

No conozco la motivación puntual de Schiaretti, ni siquiera en el uso de un estilo que no utiliza en sus expresiones públicas. Lo que sí me queda claro es que la gran mayoría de los dirigentes peronistas cordobeses están con Massa.

Una encuesta da ganador a Milei en el balotaje: sumaría a los votantes de Bullrich y de Schiaretti

Por tanto, más allá de las declaraciones de Schiaretti, no hemos encontrado un sólo dirigente que apoye a Milei. Además, las propuestas del libertario están en las antípodas del pensamiento del peronismo de esta provincia y de los cordobés en general.

AG: ¿Entonces, Schiaretti está solo, quedó aislado?

Son manifestaciones personales que incluso se han ratificado con expresiones que tienen que ver con mantenerse prescindente en el proceso electoral. De hecho, en la campaña, ha hecho enormes valoraciones negativas de Milei.

Juan Schiaretti, ex candidato presidencial

Claudio Mardones: JxC hizo una de sus peores elecciones en Córdoba con esta divergencia pública en donde muchos dirigentes plantearon su apoyo a Massa y con un Llaryora que se mueve con cuidado por su inminente gobernación. Además, está Schiaretti, que parece aislado y atado a su relación con Macri.

¿Cómo ve el futuro del cordobesismo en este momento de transición? ¿Llaryora debería pronunciarse ahora o esperar para luego del 10 de diciembre?

Sergio Massa en Córdoba: "el gobierno nacional no le da a la provincia lo que le corresponde"

La libertad de acción que planteó el peronismo cordobés ha hecho que la enorme cantidad de dirigentes ya se hayan pronunciado y estén trabajando para la candidatura de Massa. Hay una localidad que se llama Malvinas Argentinas, pegada a la ciudad de Córdoba, en donde la UCR y el PJ expresaron en un documento conjunto su apoyo al candidato oficialista.

Massa tendrá el respaldo cordobés más alto de las últimas elecciones. Y frente a esta dicotomía de si se va a romper el techo electoral del 30%, no me cabe la menor duda que extremos por encima.

