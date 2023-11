Felipe Solá, ex gobernador bonaerense, afirmó que en el peronismo se está llevando adelante una reconfiguración política: "Massa y Kicillof vienen de lugares distintos, pero los dos tienen la misma idea de país". A su vez, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), enfatizó en que "el error del actual gobierno fue no querer recomponer el país, sino cumplir un programa partidario".

Tuviste un enorme recorrido político, ¿qué perspectiva te da para hacernos entender cuán crucial es esta elección? ¿Se parece en algo a aquella del 2003, después de la crisis del 2002, en el sentido de que marcará más que un periodo presidencial?

Sí, esta elección es muy distinta. Acá predominan dos cosas: una reacción muy fuerte a los últimos 8 años de gobierno, por más que se recuerden más estos 4 últimos. Además, hay una búsqueda, que inició Patricia Bullrich, de que el otro es el kirchnerismo puro. Y eso es mentira, Massa no es el kirchnerismo puro sino que es una opción diferente en términos de futuro.

Sergio Massa adelantó qué pasará con Cristina Kirchner si Unión por la Patria gana las elecciones

Siempre ha mostrado un nivel de independencia muy grande. No vamos a votar kirchnerismo o antikirchnerismo, sino Massa o Milei. Y Macri quiere imponer la primera opción. Argentina tiene caminos de difícil salida económica y una necesidad de costura social de la grieta.

Si ponemos en contexto, vos mismo te enfrentaste realmente a lo que era el kirchnerismo.

Así es, en 4 elecciones: 2009, 2013, 2015 y 2017. En el 2008, en medio del conflicto con el campo y sentado en el medio bloque, voté en contra. Por supuesto que eso generó un nivel de bronca muy grande, a tal punto que a la semana siguiente rompí el bloque y me fui con 10 legisladores.

González: "Un 4% de gente que votó a Milei votará a Massa"

Luego ganamos las elecciones del 2009, de las cuales no estoy orgulloso porque mi sociedad con Macri y De Narváez ya se había roto antes del 28 de junio, la fecha de las elecciones.

Vale destacar que el odio entre Macri y De Narváez puede superar, incluso, al que le tiene a Massa, ¿no?

Así dice la historia. Yo seguí en la oposición porque creé el bloque del peronismo federal que tenía más de treinta diputados. En 2011 una serie de caudillos provinciales me trataban de manejar de afuera el bloque, fue un lío y decidí renunciar.

Sergio Massa dijo que si gana las elecciones, su ministro de Economía "será de otro sector político"

En 2013 me empecé a juntar con Massa y me llevó a la lista de candidatos, que tenía de dos a Darío Giustozzi, intendente de Almirante Brown, y que luego fue embajador de Macri. Yo era el número cuatro. Y ganamos en Buenos Aires. Después seguí con Massa y fui su candidato a gobernador cuando se postuló como presidente y quedamos terceros. En 2017 encabecé la lista de Massa, que fue candidato a senador y también quedamos terceros.

¿Y por qué los cordobeses no logran percibir eso? ¿Cómo logró Massa conquistar a José Manuel de la Sota en el 2015? ¿Qué pasa en la relación Córdoba-agro-pampa gringa?

Urtubey: "Massa ha planteado un peronismo de centro"

De la Sota era antikirchnerista pero muy peronista y fue el inventor del cordobesismo cuando asumió. En ese momento crearon una fuerza muy sólida en Córdoba que lleva 24 años ya. Es una provincia no peronista gobiernan unos peronistas especiales y tienen continuidad con Martín Llaryora.

Van a llegar a 28 años, eso es constituir un polo político sólido pero con límites porque es el presidente provincial. De la Sota, al ser peronista, aceptaba a Massa, y por tanto hicieron una competencia interna para ver quién era presidente en 2015.

José Manuel de la Sota

Posteriormente, Córdoba se puso más antikirchnerista. Juan Schiaretti no piensa igual que de la Sota, aunque sea parecido en su concepción de la provincia. Schiaretti es más antikirchnerista que de la Sota.

De todas formas, buena parte de los votantes de Schiaretti van a votar a Massa. Pero como en Córdoba ganó Milei, Schiaretti no quiere enfrentarse con el electorado.

Juan Schiaretti: el árbitro del balotaje

¿Y en la Provincia de Buenos Aires va a dar el batacazo?

La Provincia de Buenos Aires va a ser más peronista que nunca en esta elección, Massa va a aumentar sus votos allí.

La renovación generacional del peronismo

Teniendo en cuenta que Kicillof tiene 51 años, al igual que Massa, ¿se puede decir que estamos frente a un cambio generacional en el peronismo? ¿Hay una reconfiguración del peronismo, en donde el kirchnerismo está quedando obsoleto?

Sí. El gobierno kirchnerista tiene sus virtudes y sí, estamos ante una reconfiguración política. Y el único intento serio de cierre de grieta es Massa, antes no lo ha habido. Él no lo hizo antes porque está buscando el poder de ser presidente para hacer un gobierno de unidad con todos los que quieran y de la manera más institucional posible. Para salir de la inflación necesitamos un acuerdo social y político muy fuerte.

¿Guiño a Milei? Schiaretti criticó el "desastre económico" del "gobierno kirchnerista de Sergio Massa"

Así como me dijiste que Massa no es kirchnerista puro, recuerdo que Kicillof me dijo que no es peronista, al mismo tiempo no es de La Cámpora y está muy asociado a Cristina. ¿Para vos, conjeturando, Kicillof también se va a independizar del kirchnerismo?

No, no creo que Kicillof se independice formalmente del kirchnerismo. Lo que hay es requerimientos de la función de gobernador y de presidente futuros tan fuertes que todo lo demás queda pequeño. Kicillof y Massa son realistas y la única verdad es la realidad.

Los dos tienen la misma idea para Argentina: promover el laburo, defender las conquistas, tener un mirada nacional sobre toda la problemática que tenemos, juntar poder político para negociar con el FMI algo muy distinto y poder convocar a otros para terminar con la grieta cultural.

Axel Kicillof: "La campaña termina cuando Sergio Massa esté en la Casa Rosada"

Fijate que interesante que en el peronismo, apareció uno de la UCD y otro del marxismo y son los que vienen a rejuvenecerlo. Al final Perón tenía razón: “peronistas son todos”.

Pensé lo mismo. Cuando estás destinado a gobernar, tu misión es recomponer el país, no cumplir un programa partidario, que fue el error de la gestión actual cuando no tenía poder.

De qué se trata el test de gobernabilidad que el círculo rojo les tomará a Massa y a Milei

Se tiene que ajustar a la realidad y gobernar exitosamente, pero con otros. El programa de partidos está muriendo en todo el mundo porque precisamente el mundo está cambiando más rápido que los políticos. Hay una necesidad de cambio acá y en todo el planeta.

AO JL