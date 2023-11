Federico González, encuestador y analista político, manifestó que el resultado de las elecciones dependerá mucho del desempeño de los candidatos en el debate. “Si Milei juega bien, gana", declaró el director de González y Asociados en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Qué escenario tenemos? ¿Dónde estamos parados?

Estamos parados en un fondo de incertidumbre, pero la palabra incertidumbre tiene, como tantas otras, muchas connotaciones. Una es “qué barbaridad, no sabemos lo que va a pasar, qué terrible”, es decir, incertidumbre como una emoción negativa.

Pero también hay algo que es muy descriptivo, que es, “no sé, la verdad que no sé si va a ganar A o va a ganar B”. Entonces, me parece que están las dos.

Yo me voy a referir a la segunda, no porque sea la más importante, pero para nuestra ansiedad o la de los que nos están escuchando, quizás sí. Bueno, ¿quién va a ganar? Para mí el problema es que están muy parejos. Si tomamos como datos las encuestas, con todas las limitaciones que sabemos que tienen, hoy están bastante parejos.

Yo tengo un punto y medio a favor de Milei con 44,5% contra 43% de Massa. Desde hace diez días están cabeza a cabeza. Y después está la explicación: ¿cómo llegamos a ese número? Es bastante simple: un 70% de quienes votaron a Patricia Bullrich dicen que van por Milei.

Después los de Schiaretti están bastante parejos entre Milei y Massa. Los de Myriam Bregman se inclinan más por Massa, pero hay un 4% de gente que votó a Milei que ahora lo vota Massa. Entonces, por eso es que Milei no está más arriba.

AG: ¿Hay gente que en primera vuelta votó a Milei y ahora va a votar a Massa?

Sí, es así.

AG: ¿Por qué se da este fenómeno?

Yo creo que cuando uno se abstrae, cuando uno entra en el análisis político, las cosas no son tan complicadas.

Igual estamos hablando de una minoría, porque a Milei lo votó un 30%, y estamos hablando del 4% de ese 30%. Quizás votaron a Milei y después se decepcionaron de algo, o después vieron que Massa estaba mejor, o no les gustó que Milei ahora estuviera con Macri. Esas razones existen.

Ahora, poner el acento en eso, que es minoritario, puede opacar lo que es mayoritario. Lo que es mayoritario es que el primer día posterior a las elecciones, la diferencia era como de 10 puntos a favor de Massa.

Lo de Patricia Bullrich y Macri, sobre todo Bullrich haciendo las paces con Milei, auto-perdonándose y diciendo "vamos a apoyarnos y a trabajar juntos" creo que les dio una buena coartada emocional a ese público que había votado Patricia Bullrich y que se sintió decepcionado.

Yo diría, no lo corroboré, pero hasta me aventuraría a decir que sería probable que estuvieran enojados con Milei porque “nuestra candidata podría haber sido presidente, haber ganado o haber ido al balotaje, y por culpa de este…”, y ahí entran los calificativos despectivos: “culpa de este bizarro, loquito, inestable”.

AG: Ahí aparece mucha gente que sostiene que no va a votar. ¿Ese fastidio se diluye?

Yo creo que sí. Es como cuando uno está enojado y dice “yo no voy a venir más acá, no te voy a hablar más”. A veces pasa que no le hablás más, pero después no era para tanto. Hay un colega, a quien yo respeto mucho, Jorge Giacobbe, que habla del tema del "duelo", de que están haciendo el duelo. Yo creo que no es para tanto, como él dice, que todavía no terminaron de hacer el duelo. Para mí, la mayoría ya lo hizo.

Es como cuando tu equipo favorito o en un mundial, tu Nación queda fuera, como le pasó a Italia en 1990. Qué tristeza, qué depresión. Vos querés seguir jugando, y encima ahora tenés que alentar a equipos que no son el tuyo.

Entonces, para mí lo de Patricia Bullrich, desde el punto de vista político, fue muy eficiente porque dijo “muchachos, está todo bien, ya nos despeleamos y vamos a seguir jugando. Sí, está bien, no era el partido que hubiésemos querido, pero este partido sigue existiendo, que es el del antipopulismo". Y yo creo que ahí la gente dice “vamos con Milei”.

AG: Eso es por parte de los votantes de Patricia Bullrich. Los votantes de Milei, al ver ese abrazo, ¿cómo reaccionan?

Por ahí no les gustó eso. El que votó a Milei parece que eso es como taxativo, y puede ser que alguien votó a Milei pero tenía dudas. "No sé, me gusta Massa y me gusta Milei, bueno, voy con Milei".

Ahora, cuando Milei hace eso, no sabemos la labilidad que tiene cada voto. Porque el voto puede ser con absoluta convicción o como descarte. En general, cuando uno toma una decisión, después se da un fenómeno que estudió muy bien la psicología social, que se llama la teoría del equilibrio, que tendemos a ser congruentes en nuestras acciones.

Supongamos que Javier Milei no te gustaba, te gustaba Bullrich, pero Milei no te gustaba porque te parecía un loco, pero ahora Patricia Bullrich te da la esperanza de que podamos seguir participando, porque en el fondo Massa te gusta menos.

"Pero Milei no me gustaba". Bueno, no te gustaba, pero una vez que decidiste que lo vas a votar, probablemente te empiece a gustar. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a buscar hacerse la cabeza para que su conducta sea coherente. Cuando no pasa eso, se llama disonancia cognoscitiva. Disonancia cognoscitiva es "sí, lo voy a votar, pero, ¿y si nos va mal? ¿Y si es un loco? Quedo prisionero del dilema.

En general, tendemos a disolver el dilema porque hacemos una negociación interna y decimos, "bueno, ya que vamos a ir por acá, por lo menos pongámosle un poco de ilusión".

AG: ¿Los debates van a ser definitivos? ¿Va a cobrar una tendencia?

Yo diría que podría pasar eso. Me parece que a veces uno dice eso porque es tibio y no se quiere jugar, y a veces no sabemos porque la realidad es incierta.

En el debate de los vicepresidentes yo me jugaría más. A mí me parece que Victoria Villarruel es muy buena comunicadora, después podemos discutir si lo que comunica para algunos es un espanto, un horror, un temor, o lo que sea. Para otros quizá lo contrario, pero que comunica bien, comunica bien.

Y además ella dice cosas que son importantes y hasta tocan una veta político existencial, o pueden tocarla, pero ella tiene buenas formas. Ella es muy, no sé si decir cálida, hay momentos en que es cálida, pero nunca está enojada ni se involucra. No es como Milei, que se enoja y eso es lo que le juegan contra. Entonces para mí ella es muy serena, está muy segura de sí misma, y explica bien.

AG: ¿Arranca con ventaja para el debate de mañana?

Claro, en cambio, Agustín Rossi es un político de otro momento, no hizo un buen papel, es más bien duro, no tiene carisma y es muy chicanero.

Entonces, para algunos eso será convicción de su ideología, pero es áspero. Yo creo que lo que define a Agustín Rossi es que es áspero. Eso no quiere decir que sea una mala persona o un mal político. A veces hay personas que son simpáticas y son más entradoras. Tenemos a Carlos Menem. Sin la simpatía de Menem, no hubiese existido. Y no es un tema político, es un tema de personalidad.

AG: ¿Y el domingo?

Bueno, en eso coincido más o menos con lo que es la estrategia de campaña de Sergio Massa, que dice que hay que poner sobre la mesa que se plebiscitaria si Milei sí o Milei no. Entonces ellos quieren desenmascararlo a Milei en toda su dimensión negativa.

Para mí, Sergio Massa es Sergio Massa, ya más o menos lo conocemos, es de una manera, me gusta, no me gusta, no tiene lo que en estadística diríamos es "puro promedio y poca variabilidad".

En cambio, Milei es más variabilidad que promedio. Él puede estar muy bien o puede estar muy mal. Eso ya pasó en los debates anteriores, se especulaba con que a Milei se le iba a solar la cadena o se le iba a escapar la tortuga. Bueno, eso no pasó. Se la bancó, se controló. Por ahí se descontroló después en el cierre. Entonces a mí me parece que eso es lo que es definitorio.

Si Milei hace un buen papel, creo que está muy parejo. Si Milei está inspirado, porque hay veces que Milei por algo está donde está, yo creo que gana las elecciones. Y si a Milei ese día lo agarraron cruzado, ahí pierde. Yo creo que depende de Milei, de cómo juegue. Si Milei juega bien, gana. Si juega más o menos, termina empatado. Y si juega mal, gana Massa.

Massa va a ser un 7,50, y Milei puede ser un 9 o puede ser un 4.

