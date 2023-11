Hugo Vezzetti, profesor de la Universidad de Buenos Aires, forma parte del grupo de intelectuales que llamó a votar por Sergio Massa. “Milei socava los acuerdos de 40 años de democracia”, expresó el investigador del Conicet en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Por qué decidieron votar a Sergio Massa y no a Javier Milei?

En realidad esto viene de una declaración anterior.

Nosotros, más que poner énfasis en las virtudes que podría tener el candidato Massa, ponemos más bien el foco en la amenaza que representa Javier Milei.

En la primera declaración que hicimos antes de la primera vuelta pusimos de relieve esas amenazas, por qué veíamos en esa opción algo que lleva a un límite extremo estos acuerdos básicos de la democracia que hemos construido en estos 40 años, y anticipábamos que, en el caso de que Milei llegara a la segunda vuelta íbamos a apoyar a cualquiera que lo enfrentara.

Eso implica la situación insólita de que, si hubiera llegado Patricia Bullrich, muchos de los que firmamos esa declaración, incluyéndome, estaríamos diciendo ahora que vamos a votar a Patricia Bullrich. Más que mirar a Massa, miramos a su contrincante.

Sé que existe entre los profesionales de la salud un protocolo que impide hacer diagnósticos a distancia. Sin embargo, conozco colegas que se dedican profesionalmente a la psicología y dicen que, si uno ve los ojos de Milei dos minutos en la espera de un consultorio, se da cuenta que estamos frente a una persona con problemas.

¿Podría darnos sus explicaciones de índole emocional y no ideológica de por qué votar a Milei es un peligro?

Primero voy a aclarar que, si bien mi formación inicial fue psicología, hace 40 años que no practico. Hoy me considero más un historiador que un psicólogo. No querría entrar en eso.

Si mira nuestra declaración, verá que no hay una sola referencia al tema. Esto se debe a que ha sido muy problemática la utilización de esas categorías en la disputa política, e incluso su uso descalificativo.

Hay que recordar que a Sarmiento le decían "el loco". Seguramente, desde el punto de vista de un análisis psicológico, se hubieran podido encontrar anormalidades para justificarlo.

Usted habrá leído el Elogio a la locura de Erasmo. El calificativo de "loco" le toca habitualmente a los genios. No me estaba refiriendo a ese calificativo, sino a algo del orden de lo psiquiátrico que tiene que ver con la violencia…

Nosotros lo vemos en los términos de una lectura política. La violencia en política implica la idea básica de que, finalmente, la política es una forma de la guerra. Es una larga discusión.

Nuestra apertura de mañana será sobre ese tema, porque justamente la democracia es la forma de resolver las controversias sin violencia. La violencia es antidemocrática.

Claro. En realidad hay dos grandes definiciones. Una es que la política es la continuación de la guerra; y otra, que la política es la forma de vivir juntos de quienes somos diferentes y tenemos conflictos sin llegar a la guerra.

La primera que usted señala es la definición de Clausewitz. Antes de eso, podríamos ver la definición de Hobbes de Estado. Los seres humanos, viendo que nos matábamos unos a otros, nos pusimos de acuerdo dándole el monopolio de la violencia al Estado. Es decir, una cosa es el Estado, otra cosa es la política y otra cosa es la democracia.

Mi pregunta es si en las decisiones que ustedes tomaron el hecho de que la violencia sea antidemocrática juega un papel.

Por supuesto, juega un papel. La democracia, que es la forma moderna que ha adoptado la política, supone establecer ciertas bases de acuerdo. Por lo menos aquellos que definen el marco mismo que define lo que es posible ser dicho y ser discutido.

Una persona que descalifica la mínima comunicación, que trata a sus contrincantes como enemigos a los que hay que aplastar, que los llama cucarachas, excremento, en fin, es evidente que genera un clima que inhabilita la posibilidad de que la política avance en la resolución de problemas gestionando los conflictos.

El escenario político ya está caracterizado por la polarización y la grieta. Milei agrava todos los problemas, les hecha nafta en un clima polarizado. Ese es uno de los argumentos que hemos planteado.

El otro tiene que ver con su visión del pasado. Decir que la dictadura fue una guerra, que hubo excesos, entre otras cosas, supone socavar y dinamitar acuerdos básicos que se estructuran hace 40 años y que inhabilitaba propuestas como las que trae, de unir defensa y seguridad interior, militarizando el orden, una idea que pensábamos que había quedado atrás.

