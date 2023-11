El periodista de política, Alejandro Gomel, informó al respecto de la visita que realizó Sergio Massa a Córdoba, en donde se mostró con Juan Manuel Urtubey, tendió puentes con el gobernador electo, pero recibió un revés de Juan Schiaretti, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Este martes dio un discurso fuerte donde, por un lado, le pidió disculpas a los cordobeses y luego pasó algo interesante desde lo político: nombró a José Manuel de la Sota, con quien tenía una muy buena relación.

Además, mencionó a Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba a partir del 10 de diciembre, y dijo que "vamos a trabajar juntos", pero no mencionó a Juan Schiaretti, ex candidato a presidente de la Nación, que se dice que pueda estar cerca de Javier Milei y que todavía no se definió.

Juan Schiaretti: el árbitro del balotaje

Él incluso salió a decir que no estaba apoyando a Milei pero que, sin embargo, se despegaba de Massa y esto tiene íntima relación con la interna que hay dentro de la provincia.

A tal punto Schiaretti se diferenció de Massa que ayer fue muy duro con el candidato a presidente. "El gobierno kirchnerista de Massa hace que la plata cada vez que rinda menos. Fíjense que estuvimos sin combustible la semana pasada, yo estaba en el exterior haciendo gestiones por Córdoba, y veía que había que hacer colas y colas. Y decían 'no le vamos a dar aumento de precios' y aumentaron la nafta un 10%. Esta es la forma de resolver que tiene", manifestó el actual gobernador cordobés poniendo el dedo en la yaga.

De qué se trata el test de gobernabilidad que el círculo rojo les tomará a Massa y a Milei

Lo contrario a lo que quiere hacer el ministro-candidato, que es despegarse del kirchnerismo, al decir "el gobierno kirchnerista de Massa...". Fue duro con Sergio Massa y allí hay una diferencia con el intendente de Córdoba y electo como gobernador, el sucesor de Schiaretti.

Llegó Massa, está recorriendo Córdoba y no arribó solo, ya que lo hizo con el peronismo no kirchnerista.

¿Qué es lo que le quiere plantear a Córdoba y Santa Fe diciendo "yo no soy lo mismo que el kirchnerismo"? ¿De qué manera contrarresta esto? Llegando de la mano de Urtubey, un hombre muy alejado del kirchnerismo peronista, que en un posteo escribió: "apoyo a Sergio Massa. No lo hago solo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho".

¿Guiño a Milei? Schiaretti criticó el "desastre económico" del "gobierno kirchnerista de Sergio Massa"

Algo similar hizo Graciela Camaño, otrora aliada de Massa en el Frente Renovador. Luego, hubo una pelea entre ellos cuando el ministro-candidato finalmente se sumó al Frente de Todos, hoy Unión por la Patria.

Ahora ella afirma que "es el momento de apoyar a Sergio Massa" y ahí él obtiene estos apoyos peronistas no kirchneristas que son muy importantes para él en cuanto a conseguir votos en Córdoba y Santa Fe.

Martín Llaryora rechazó el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema

Son horas fundamentales para el candidato del oficialismo, que se la juega fuerte en terreno hostil, visitante y necesita recuperar esos votos del centro del país para ser competitivo el 19 de noviembre.

