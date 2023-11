Schiaretti criticó a Massa tras los anuncios en Córdoba: "Queremos federalismo en serio"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ya de regreso de su gira internacional, profundiza su enojo con Sergio Massa. Ahora, en un acto de entrega de créditos “Vida Digna”, el mandatario no se definió en el balotaje pero reiteró las críticas al candidato de Unión por la Patria. Ya a esta altura, no sería necesario que confirme su voto, pero todos esperan una indicación clara que sea emitida del panal.

A Schiaretti le molestó que Massa haga propio, en modo promesa, pedidos históricos de la provincia, principalmente a 10 días de las elecciones y con temas tan sensibles como el transporte y los biocombustibles durante su visita a la ciudad de Río Cuarto.

El mandatario insistió en el reclamo por la necesidad de que Argentina sea un país federal “en serio”, algo que, según aseguró, no tiene que ver con posiciones políticas sino con querer un país “equitativo y justo”.

“De nada sirve que vengan a firmarnos en algunos municipios la tarjeta SUBE unos días antes de que sea la segunda vuelta, mientras todos los subsidios al transporte se quedan mayoritariamente en el AMBA, porque la ‘República de Capital Federal’ y sus alrededores reciben el 75% de los subsidios. Mientras en Córdoba, al igual que en Santa Fe y Rosario, pagamos $185 el boleto, en Buenos Aires pagan $56. Eso es injusto”, se quejó el cordobés.

Además, se preguntó por qué dicha medida, junto con el aumento del corte de biocombustibles, no fue implementada con anterioridad. “Los del interior no somos de palo, queremos federalismo en serio, y eso se hace cuando tiene las posibilidades de hacer y cuando se gobierna, no cuando faltan pocos días para una elección y vienen a prometer federalismo para más adelante. Hace cuatro años que están en el gobierno los kirchneristas, ¿por qué no lo hicieron en estos años?”, enfatizó.

El gobernador sumó a la lista de cuestionamientos los subsidios que tiene el AMBA en los servicios de agua y cloacas, algo que según dijo, es pagado por todas las provincias del interior.

En el último tramo de su discurso, Schiaretti resaltó que Córdoba “siempre estará de pie” defendiendo sus derechos y los de las provincias del interior, y volvió a reclamar por la quita de retenciones al campo.