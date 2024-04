Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda: vacaciones en Italia con una popularidad en "baja"

El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de Holanda aprovecharon numerosas ocasiones este año para tomarse un tiempo de descanso. Desde una semana de esquí en Lech, Austria, hasta unas vacaciones de Pascua en su casa en Grecia, la pareja real disfruta de diferentes destinos. Tras cumplir con sus deberes como anfitriones durante la visita de Estado de los Reyes de España y celebrar el Koningsdag, los monarcas volvieron a despejar su agenda oficial para disfrutar de unos días de descanso en Italia.

Así será la serie sobre Máxima de Holanda: punto por punto de lo que se verá en la biopic de la argentina

Para este viaje, el gobierno holandés costeó un vuelo en el modelo 737-BBJ, valuado en unos 90 millones de euros, lo que permitió seguir su ruta a través de aplicaciones de vuelo. El periodista Menno Swart fue el primero en reportar que la aeronave había viajado desde Ámsterdam hasta el sur de Italia, específicamente al aeropuerto de Brindisi, en la región de Puglia. Aunque Swart no pudo confirmar de manera definitiva que los Reyes estuvieran a bordo, la ausencia de eventos oficiales para Guillermo Alejandro y Máxima hasta el sábado 4 de mayo refuerza la idea de que podrían haber sido ellos los pasajeros del vuelo.

Fue así que este fin de semana, se confirmó que los Reyes de Holanda se encuentran en Italia. Un testigo presencial que capturó fotos de los reyes compartió las imágenes con Swart, quien las publicó en sus redes sociales. En las fotografías, se puede ver a Guillermo Alejandro vestido de manera elegante con pantalón blanco y chaqueta azul, paseando por Ostuni, conocida como la "ciudad blanca" de Puglia.

Según el testigo, el rey estaba acompañado por varias mujeres, incluida Máxima. Como mencionamos anteriormente, los reyes no tienen compromisos en su agenda hasta el próximo sábado, cuando presidirán el Día de la Liberación en Ámsterdam. Además, el domingo por la noche está programado un concierto por los canales de la capital.

Coincidencia o no, Guillermo Alejandro y Máxima están disfrutando de sus vacaciones fuera de Holanda mientras se celebra el undécimo aniversario de su investidura como reyes. Fue el 30 de abril de 2013 cuando Guillermo Alejandro ascendió al trono después de la abdicación de su madre, Beatriz, convirtiéndose en soberano, y su esposa, Máxima, en reina consorte.

Aunque los primeros años de su reinado fueron relativamente tranquilos, experimentaron una gran crisis relacionada precisamente con unas vacaciones. En octubre de 2020, mientras el país estaba cerrado debido a las restricciones por la pandemia, los reyes decidieron tomar un avión privado para pasar unos días en su mansión en el Egeo. Cuando la noticia se filtró a los medios, recibieron una gran presión y tuvieron que regresar rápidamente a Holanda. Además, grabaron un vídeo pidiendo disculpas a la ciudadanía.

We got him!

il re delle vacanze 🇮🇹

Hij is gespot in Ostuni, het witte stadje (la città bianca) in Puglia.

De Vakantiekoning is lekker aan het relaxen. Even rust na een drukke week.

Gebracht door crew @KLM

PH-GOV staat nog op BDS. pic.twitter.com/iF6sQa4z0W