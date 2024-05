Scarlett Johansson podría demandar a OpenAI por usar una voz “similar” a la suya en ChatGPT

Usuarios de la plataforma de inteligencia artificial (IA) notaron que la opción de voz "Sky" del chatbot sonaba sorprendentemente similar a la de la actriz estadounidense Scarlett Johansson. En respuesta, la actriz emitió un comunicado en el que explicó que, tras la asesoría legal y el envío de cartas a la dirección ejecutiva de OpenAI, la empresa accedió a retirar la voz.

La actriz detalló que recibió una oferta en septiembre para prestar su voz al sistema de IA, pero que se sorprendió al notar cuán similar sonaba "Sky" a ella. Si bien ella rechazó la oferta, se le solicitó reconsiderar la propuesta poco antes del lanzamiento de la versión 4.0 de ChatGPT, pero no tuvo tiempo para responder y el servicio ya estaba vigente.

“Cuando escuché la demo liberada, estaba impactada, enojada y sin poder creer que el Sr. Altman seguiría adelante con una voz tan similar a la mía que ni mis amigos más cercanos ni los medios pudieron notar la diferencia”, comentó la actriz.

“Nueve meses después, mis amigos, mi familia y el público en general se dieron cuenta de lo mucho que se parecía a mí el nuevo sistema llamado 'Sky'”, escribió Johansson en el comunicado y añadió: “Dos días antes de que saliera la demo de ChatGPT 4.0, el Sr. Altman se puso en contacto con mi agente para pedirme que lo reconsiderara. Antes de que pudiéramos conectarnos, el sistema ya estaba en el mercado”.

La nueva función de voz alta de "Sky" formaba parte de las actualizaciones de esta versión, que incluía capacidades más naturales e incluso la habilidad de "coquetear".

En respuesta a la situación, OpenAI anunció una “pausa” en el uso de la voz de Sky. En un comunicado, la empresa declaró: “Creemos que las voces de IA no deberían imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad. La voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson sino de otra actriz profesional utilizando su propio tono natural”. La compañía también lamentó no haber comunicado mejor su decisión.

La actriz aprovechó la ocasión para pedir una legislación que proteja la imagen y la voz de los individuos contra el uso no autorizado. “En una época en la que estamos lidiando con deepfakes y la protección de nuestra propia imagen, trabajo e identidad, creo que estas son preguntas que merecen una claridad absoluta”, se lee en el comunicado.

La respuesta de OpenAI

OpenAI explicó que las voces disponibles en la nueva versión de ChatGPT fueron seleccionadas meticulosamente a lo largo de un proceso extenso que duró cinco meses. Este proceso contó con la participación de actores de voz profesionales, agencias de talentos, directores de casting y asesores de la industria.

En una publicación del día lunes, la compañía aseguró que la voz "Sky" no tiene la intención de ser una imitación de la reconocida estrella de Hollywood.

"Creemos que las voces generadas por inteligencia artificial no deben intentar imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad", afirmó en un comunicado publicado en su blog.

