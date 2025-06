Félix Lonigro explicó qué pasará si la Corte Suprema falla en contra de Cristina Kirchner

Ante la posibilidad de que la Corte Suprema ratifique la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner, el constitucionalista Félix Lonigro indicó que si la confirmación de su condena se establece antes del cierre de listas de las elecciones legislativas provinciales y nacionales, CFK será inhabilitada a presentarse en cualquier jurisdicción. “La sociedad necesita una definición”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Félix Lonigro es abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue subdirectror del departamento de Derecho de la facultad de Ciencias Económicas y coordinador del Centro Regional Norte de la UBA, además de profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina en la Universidad de San Isidro. Es autor del Manual de Derecho Constitucional, que ya lleva seis ediciones.

Antes de hablar de Cristina Kirchner, quería hacerle algunas preguntas sobre ciertas controversias que se generaron alrededor de la detención de Juan Grabois. El jefe de Policía dijo que la orden había sido impartida por el propio Presidente y la ministra Bullrich, y que no había una orden de detención de un juez. Hay discusiones sobre si es constitucional que se detenga a un dirigente político por orden de un Presidente y no de un juez. Entiendo que, en flagrancia, se puede detener a cualquiera sin orden de un juez.

Sí, efectivamente. La regla liminar en esta materia es que nadie puede ser arrestado si no es con una orden escrita emitida por una autoridad, en este caso la Justicia. Por supuesto que, cuando un delincuente o un malviviente es detenido en flagrancia, esa ausencia o esa omisión de orden judicial, se subsana con la puesta inmediata del detenido a disposición de la Justicia. En este caso concreto de Grabois no sé si hubo o no orden judicial. Posiblemente no la haya habido, porque probablemente se haya considerado la orden del jefe de la Policía de proceder a la detención de Grabois y automáticamente se lo dispuso a disposición de la Justicia. La flagrancia le quita cualquier vicio de nulidad a esa detención, lógico, porque no se puede esperar una orden judicial en una situación de emergencia en la que el delito se está cometiendo. Además, tengo entendido que fue liberado.

Pasemos entonces al tema de Cristina Kirchner y la Corte Suprema de Justicia.

Nosotros tenemos a una expresidenta y exvicepresidenta condenada en primera y segunda instancia a una condena grave, que inclusive, según la Constitución, es asimilable a un atentado contra la democracia misma, que tiene que ver con la malversación de recursos públicos. Esa condena en primera y segunda instancia no le inhabilitaba, según la ley, a ser candidata a ocupar un cargo público porque en la Argentina se necesita tener una condena firme para estar inhabilitado a nivel nacional.

A nivel provincial, cada provincia hace lo suyo. Puede haber provincias con Ficha Limpia, otras no. Mendoza, por ejemplo, tiene Ficha Limpia. En Mendoza no se puede ser candidato sino con una condena ratificada en primera y segunda instancia, aunque no esté firme. No es el caso de la provincia de Buenos Aires, legislatura a la que ella aspiraba o aspira a integrar. Por lo tanto, la sanción de una ley de Ficha Limpia, que era uno de los dos espadas de Damocles que pendían sobre la cabeza de Cristina, la hubiera inhabilitado para estar en el Congreso de la Nación.

La otra espada que tenía era la Corte. Esas condenas que tienen primera y segunda instancia, con doble conforme, no la inhabilitan, pero la Corte la podría inhabilitar dejando firme esa sentencia. Ahora el tema es cuándo la Corte se aboca a la tarea de resolver la cuestión Cristina Fernández. Todo parecía indicar que ella iba a tener la posibilidad de presentarse como candidata, porque la Corte no se mete en este tipo de cosas en años electorales, y prefiere que estas cuestiones las resuelva la política. Desde que la Corte rechazó la semana pasada la recusación que Cristina Fernández hizo de uno de los tres jueces de la Corte, pareció que la Corte puso en marcha el móvil, parece entonces que se va a pronunciar.

El periodismo empezó a batir esta información de que el fallo era inminente. Hoy mismo ya se habla de una inminencia y que esta tarde o mañana se podrían pronunciar. Son especulaciones, no lo sabemos, pero hay una realidad: un pronunciamiento de la Corte ratificando la sentencia de Cristina Fernández estaría poniendo un poco de claridad sobre su situación. ¿Es corrupta? ¿Es delincuente? ¿Ha malversado fondos públicos o no lo ha hecho? La sociedad necesita una definición.

Aunque sea un año electoral, a mí me parece que es momento de pronunciarse al respecto. Y si la Corte se pronuncia después de la elección, será la Cámara de Diputados del Congreso de la Provincia la que tenga que o echarla o desafuerarla. Más allá de todo, si la Corte ahora inhabilita a Cristina Fernández, que en el caso de la Corte la inhabilitaría para todo tipo de jurisdicción, no solamente la nacional, van a aparecer seguramente las teorías de lawfare, de proscripción, de la persecución, que es propio relato que los Kirchner montaron desde que Cristina está siendo investigada.

