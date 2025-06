Daniel Sabsay celebra por anticipado el fallo contra la "delincuente mayor" Cristina Kirchner

Daniel Sabsay celebró el potencial fallo de la Corte Suprema en la Causa Vialidad, que confirmaría la condena de la expresidenta Cristina Kirchner. El abogado constitucionalista tildó a la presidente del PJ de “delincuente mayor” y celebró el trabajo del Máximo Tribunal antes de que se conozca la eventual decisión.

“Esto ha pasado más por las manos de varios jueces. Ya he perdido la cuenta. Inclusive tardó demasiado tiempo. Tuvo la suerte de que no se sancionara Ficha Limpia, con lo cual quedó habilitada para ser candidata”, sostuvo Sabsay este lunes 9 de junio, en la previa de la supuesta decisión de la Corte Suprema.

En diálogo con Ignacio Ortelli en Esta Mañana (Radio Rivadavia), el letrado comentó: “La victimización es lo único que queda porque no tiene posibilidad de hacer frente con argumentos lógicos a todos los delitos que ha cometido”. Y opinó que "la condena de Cristina sería un primer paso para la credibilidad de la gente con la Justicia".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para Sabsay, la Corte Suprema fue “coherente” e “inteligente” en la decisión de fallar en la causa y aseguró que la reacción de la titular del Partido Justicialista (PJ) era esperable. “No queda otra que la victimización, hablar de lawfare. Cuando no nos podemos defender, entonces nos victimizamos”, sentenció.

“No es común que la Corte lo haga durante un periodo de elecciones. En general no se juega en periodos de elecciones, lo cual no me parece que esté bien. Me parece que esté bien lo que hizo ahora”, remarcó el constitucionalista.

El Grupo de Puebla lanza una campaña global para frenar la posible detención de Cristina Kirchner

Sabsay también celebró el momento de la intervención eventual de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Consideró que, de haber fallado post 19 de julio, plazo límite para formalizar las candidaturas electorales, hubiera sido más compleja su inhabilitación.

El letrado determinó que, en caso de no haber actuado, el Máximo Tribunal se hubiese convertido en cómplice “por omisión” de lo que definió como “una delincuente mayor” y celebró el rumbo de la causa judicial. “No ha habido en nuestra historia una expresidenta, vicepresidenta, primera dama, que haya estado involucrada en semejantes delitos de una magnitud impensada”, aseveró.

“Me alegro mucho porque es lo que necesitamos los argentinos para confiar en la justicia, que es la llave maestra de una república. Sin justicia independiente y justa, valga la redundancia, no hay estado de derecho”, postuló Sabsay.

Por último, el abogado constitucionalista cargó contra el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien advirtió a la Corte Suprema que, de fallar en contra de Cristina Kirchner, habrá una reacción popular en las calles. “Da asco escucharlo. Es increíble que hable de democracia. Lo primero que hay que hacer en democracia es respetar los fallos de los tribunales, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en este caso ha rechazado una queja”, concluyó.

FF