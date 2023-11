Sergio Massa: “Mi ministro de Economía va a ser de otro espacio político”

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, anticipó este martes que en el caso de ganar el balotaje del próximo domingo 22 de noviembre su ministro de Economía no pertenecerá a su alianza política.

“Mi ministro de Economía no va a ser de mi fuerza política, va a ser de otro espacio político”, dijo a Cadena 3 aunque evitó dar el nombre de su eventual titular de la cartera económica.

“A mí me piden que defina los ministros pero el otro candidato habla de los perros, y nadie le dice nada. Él no dará entrevistas porque las da donde quiere. No va a responder sobre la venta de órganos ni de la eliminación de subsidios. Tampoco va a contestar sobre la libre venta de armas”, agregó en declaraciones a la emisora cordobesa.

El candidato de UxP enfatizó que su gobierno “será de Sergio Massa, y de unidad nacional”, “empieza el 10 de diciembre y convoca a todos los sectores para definir políticas de Estado”.

Córdoba

“Aprendí hace muchos años a respetar sobre todo el nivel de exigencia del votante cordobés. Lo que uno tiene que ser es más concreto más profundo con el mensaje, sobre todo después de muchos años de idas y vueltas. No creo que sea hostil como dicen”, consideró Massa.

Además aseguró que "para Córdoba, no es lo mismo que haya educación pública o que le cobren 270 mil pesos por mes (la universidad) como plantea el otro candidato”.

“No es lo mismo que haya un barril criollo a que liberemos los precios de la nafta, ya que valdría 800 pesos, como plantea el otro candidato. No creo que sea lo mismo para los cordobeses vivir en una sociedad donde como plantea el otro candidato, libre venta de armas o en una sociedad donde nos hagamos cargo de enfrentar los problemas de inseguridad”, agregó en alusión a Javier Milei, aunque no lo mencionó.

Noticia en desarrollo