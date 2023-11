El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que si gana el balotaje del 19 de noviembre implementará una quita de subsidios y una recomposición tarifaria "de acuerdo con la mejora de los ingresos" y negó que el transporte público fuera a aumentar drásticamente. “Quieren infundir miedo”, apuntó contra su rival, Sergio Massa, sobre quien opinó que ganó el primer lugar en las elecciones generales por el “plan platita”.

El libertario desmintió las afirmaciones de su rival oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, en cuanto a que en su eventual gobierno el boleto de colectivo llegaría a 800 pesos y de cerca de 1.100 para los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. "Es falso que pueda tener el cálculo de la estimación tarifaria sin subsidios", aseveró en una entrevista con LN+.

Asimismo, fustigó al ministro de Economía por “hacer campaña” con mensajes en el transporte público con las tarifas que los usuarios supuestamente pagarían con una administración de La Libertad Avanza: “Ahora dice que no fue él, sino su ministro de Transporte. Si es así, ¿por qué no lo hace echar?", recriminó y denunció que Massa "viola la ley" al utilizar esos datos de cara al balotaje.

El candidato dijo que en su gobierno no habría una suba repentina de las tarifas: "Esto no va a pasar. Quieren infundir el miedo, que motorizan los asesores brasileños que aporta (el presidente de Brasil, Luiz Inacio) Lula (Da Silva)". También señaló que el ajuste "va a impactar en el sector público y en las empresas, y, cuando se recupere el salario real, se van a poder reestructurar las tarifas".

La intención de Milei sería "tomar medidas fiscales que alivien las empresas sin afectar a los consumidores". Por ello, criticó a Massa por querer hacer recaer el ajuste "en el sector privado" y no "en el sector público". Por otro lado, resaltó que "el 54 por ciento de los argentinos eligieron en las elecciones generales el camino de la libertad".

Sobre el primer lugar de Massa en las elecciones generales, donde se impuso con el 36,68% de los votos, frente al 29,98% de La Libertad Avanza, Milei analizó: "Fue muy efectivo el plan platita. Cuando vos le ponés plata a la gente en el bolsillo, aun cuando se trata de plata espuria, que es impresa por el Banco Central para financiar al fisco que genera inflación, un impuesto tremendamente regresivo, qué te importa que se licúe, sigue siendo más que nada. Eso fue un elemento fundamental".

En este sentido, ejemplificó con el caso de Lomas de Zamora y el escándalo del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, donde incluso, entre las PASO y las generales, el oficialismo ganó votos. “Entonces a mí me parece que poder manejar las palancas del Ministerio de Economía le permitió inyectar dinero en tiempo y forma para afectar los resultados de la elección”.

Milei insistió en la “incondicionalidad” del apoyo de Macri y Bullrich

En la misma entrevista, el presidenciable destacó "la grandeza y humildad" del expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, y aseguró que los referentes de Juntos por el Cambio "han propuesto un apoyo incondicional". En esa línea, señaló que "cuando escuchamos el discurso de Bullrich" luego de que se conocieran los resultados de las elecciones generales, "nosotros tomamos nota y la devolvimos redonda, eso permitió que se articulara una reconciliación".

"Ellos no me han pedido nada, es una muestra de generosidad y humildad, bajo el lema de que somos el cambio o no somos nada. Yo también hubiera hecho eso", señaló el candidato presidencial y destacó que "en el 90% estuvimos de acuerdo, pero la dirección es la misma".

Asesor de Milei advirtió que "la bomba económica le puede explotar" a Massa "antes del 10 de diciembre"

Los dichos de Javier Milei se contradicen con lo expuesto el viernes pasado por el economista Eduardo Amadeo, referente del sector del PRO que responde a Patricia Bullrich, quien en entrevista con Futurock aseguró que el acuerdo “no fue incondicional”. “Nosotros pusimos condiciones, están escritas y son públicas", dijo al referirse al documento de 12 puntos que Bullrich leyó al hacer público su respaldo a Milei.

