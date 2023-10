El economista cercano a Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo, aseveró que "Javier Milei mostró que es un chanta". La ovación que recibió la candidata presidencial tras hablar este jueves en el Coloquio de IDEA, la performance que tendrá este domingo en el segundo debate presidencial, y el caso Insaurralde, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pareció que hubo un partido este jueves entre Patricia Bullrich y Javier Milei, hablando a la misma hora en Mar del Plata, todo raro. ¿Cómo fue el resultado?

Patricia Bullrich le ganó por goleada a Milei. No solamente lo digo yo, sino que todos los diarios cuentan que ella tuvo una ovación. Fue muy emocionante para nosotros. Había cerca de 1000 personas, gente que quedó muy entusiasmada porque ella, sobre todo, fue muy sólida.

Le preguntaron de todo, sobre política, economía, cómo iba a hacer para salir del drama que recibiremos el primer día, porque el 10 de diciembre el país estará hundido. Explicó todo con mucho cuidado y profesionalismo, es muy buen antecedente de lo que nosotros creemos que será un gobierno histórico.

Al final terminó diciendo que "nos están cavando un pozo, nos quieren meter cada vez más abajo, más adentro. Pero yo, cualquiera sea el tamaño del pozo que me dejen, voy a a sacar a la Argentina fuera de ese".

Mientras, Javier Milei mostró que es un chanta. Está desesperado por aparecer en los medios, armó un almuerzo paralelo y no era ninguna contracumbre, porque todos los años se hace un almuerzo paralelo. Habló mal de las otras personas, pero no pudo decir cuál es su plan.

En un momento en el que estamos tan angustiados por el dólar a $900, mañana puede ser $1000, no da para que un candidato a presidente diga que no tiene un plan, sino que se ponga a hablar de las maravillas de la libertad.

Es interesante porque si algo se le criticó en general a Bullrich tenía que ver con el discurso económico, e incluso en el debate, Sergio Massa y Milei, a la hora de las preguntas, trataron de ir por ese lado. ¿Será distinto este domingo?

Este domingo será distinto. No es excusa, pero el domingo pasado ella no estaba bien de salud, estaba con un problema muy acentuado, lo cual le quitó al principio la facilidad de palabra. Pero luego lo levantó muy bien cuando habló de Seguridad, que es su especialidad, y de Educación.

El domingo tendremos una gran intervención de Patricia, que terminará de poner en claro quién es quién, porque hay mucha gente que no sabe a quién votará, puede haber mucho cambio de voto. Lo de Insaurralde va a ser demoledor para el kirchnerismo. Entonces, nos da la impresión que este debate que viene pondrá las cosas mucho más en claro a favor de Patricia.

La pérdida de votos del oficialismo por el caso Insaurralde

Se escucharon dos teorías: los que dicen que es un "cisne negro" que puede cambiar todo, y otros que mencionan que los casos de corrupción en otro momento de Argentina no variaron el voto. Aquí, Jaime Durán Barba se acordaba del caso Schoklender en un momento e incluso hablaba de Nisman y decía: "Me sorprendió, en ese momento, que no moviera el amperímetro". Estamos en otro momento de la Argentina, en este caso, ¿el caso de Insaurralde puede cambiar los votos?

Todas las corrupciones son malas y perversas. Ahora, hay algunas que son un cachetazo. O sea, en un momento en el que la semana anterior se mostró la cifra de pobreza desgarradora, nuevamente con el dólar disparado, entre otras cosas, nos muestran este cachetazo.

Además, se destapó la olla, porque no es solamente el tema de este Insaurralde con un yate que vale 10 mil dólares, que regala champagne y relojes a su amante, sino que además destapa la olla y muestra los 200 viajes de Insaurralde, el escándalo de su última pareja con 20 millones de dólares de indemnización. Es decir, él se convirtió en un símbolo de lo peor del kirchnerismo.

El kirchnerismo es "yo me apropio del poder, hago el cuento de que lo hago por el pueblo y a cambio de eso, los bolsos de López, los hoteles de Cristina Kirchner", pero todo dibujado. O sea, "estoy trabajando por el pueblo, mientras compro champagne francés". Lo de Insaurralde es un ejemplo del kirchnerismo.

La pregunta es si Massa es diferente de todo eso, lo tendrá que demostrar.

El intento de esta semana fue aislarlo a Insaurralde, decir que no tenían nada que ver. También esto de rápidamente separarlo del cargo y hacerlo renunciar a la candidatura. Hay que ver si eso alcanza...

Cuando digo "destapar la olla", aparecen los jueces que responden a Massa. O sea, los jueces todos mezclados, unos con otros, los tipos que salen a proteger a "Chocolate" que le roba plata a los bonaerenses para repartir entre los amigos. Es un balde de basura por no decir otra cosa.

Están todos mezclados y no cabe ninguna duda que Massa conoce eso porque él no es una monja que acaba de aterrizar por primera vez en la política argentina. Ustedes mismos en Perfil estuvieron mostrando las conexiones de unos con otros. Es decir, Insaurralde destapa una olla y "Chocolate" otra.

Y ahí se ve toda la basura que forma la esencia del funcionamiento del kirchnerismo, por eso es que espero que los argentinos realmente los castiguemos a estos tipos sacándolos. Como dice Patricia, "exterminando el kirchnerismo".

Las internas dentro de JxC

Otro de los temas de la semana tuvo que ver con algunos ruidos que hubo dentro de Juntos por el Cambio con las declaraciones de Mauricio Macri y una respuesta que hubo de Bullrich a él, y l radicalismo que parece un poco enojado con el ex presidente. Emiliano Yacobitti salió a decir que Macri le hace daño a la coalición. ¿Qué pasa con los ruidos internos?

Mauricio dijo eso en una conversación académica en Estados Unidos, y él mismo reconoció que fue un error y que está muy angustiado por lo que puede pasar en Argentina. Cree que Milei nos lleva al desastre, por lo que dice "hagamos lo posible por evitar el desastre" para que la gente no sufra más, pero no lo dijo de la manera más feliz y dudó cinco minutos.

No me preocupa. Macri nos está ayudando y acompañando. Lo importante ahora es que ni Massa ni Milei puedan llegar a la presidencia, tenemos que salvar a la Argentina. Estamos al borde de una cornisa.

