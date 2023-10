Martín Ocampo: "Macri no representa a Juntos por el Cambio cuando habla bien de Milei"

El legislador porteño criticó a Javier Milei al respecto de su posición con la Dictadura. "Es un cultor de la violencia política". Además, se refirió a las internas dentro de Juntos por el Cambio en plena campaña. "Todas estas diferencias dentro de nuestro espacio no significa que no estemos a gusto", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)



Comparto su apreciación de que “Milei viene a romper con el pacto democrático”, pero me llama la atención no ver a los radicales en el Congreso penalizando el negacionismo, ¿por qué?

La posición del radicalismo al respecto de este tema siempre fue la misma, más allá de la presentación de un proyecto en el Congreso. Nosotros condenamos la Dictadura y reivindicamos la democracia como forma de organización de vida de nuestra comunidad. Y eso es lo que Milei viene a romper.

En Argentina en los últimos 40 años tenemos dos grandes políticas de Estado que no se discuten: Malvinas y la condena sobre la Dictadura.

Valdés: "El radicalismo va a tener un rol más protagónico con Bullrich"

La interpretación que hicimos nosotros es que había una metonimia entre el Juicio a las Juntas y la democracia. Entonces, se podría entender que Milei critique a ese juicio signifique que critica a la democracia. Pero usted agrega el tema de Malvinas, ¿entonces es que busca provocar a todos aquellos temas que parecen instalados? ¿Por qué lo hace?

Milei encontró un espacio infertil para hacer política sobre esta situación y tener réditos políticos, se vio con las PASO. Y va especulando con todo esto. Detrás de él hay gente que sí tiene una mirada más sofisticada sobre la relación de Dictadura, como su vicepresidente Victoria Villarruel.

Nunca vi una crítica a la violencia como forma de acción política. Eso es el terrorismo. El radicalismo siempre lo condenó, pero Villarruel hace política con Milei, que es un cultor de la violencia política. Es casi un paralelismo con lo que pasaba en los 70, salvando la distancia con el uso de la violencia.

Bullrich denunció penalmente a Milei por acusarla de poner bombas en jardines de infantes

Lo otro tiene que ver con el cuestionamiento con todo lo que la democracia ha conquistado,empezando por el voto. Milei ni siquiera es tan sofisticado, lo hace porque le conviene políticamente.

El acercamiento de Mauricio Macri y Javier Milei

¿Cuál es su posición respecto del acercamiento que propone Macri a Milei, teniendo en cuenta las críticas que hace al radicalismo? Además, hay que destacar que quien se postula como contrincante en la Ciudad es alguien que se autopercibe como alfonsinista.

No me pone incómodo porque nosotros acordamos una alianza política. Eso sí, Macri no representa a Juntos por el Cambio cuando habla bien de Milei. Es sólo su opinión. Nuestra candidata es Patricia Bullrich y nuestra apuesta es que sea la próxima presidenta.

Además, con Milei no tenemos nada que ver, somos las antípodas. Todas estas diferencias dentro de nuestro espacio no significa que no estemos a gusto. Son visiones muy particulares que no representan al conjunto.

Macri le hace a Bullrich lo mismo que su padre a él

Alejandro Gomel (AG): Siguiendo ese razonamiento, ¿se viene una ruptura en JxC si Milei es presidente?

Si Milei llega a la presidencia habrá un fortalecimiento en JxC actuando como oposición, pero eso no va a pasar. Más allá de lo que opine Macri. Nuestro espacio no va a acompañar ideas tan locas, como la venta de órganos o la venta libre de armas. Incluso estamos diciéndolo en plena campaña.

En ese caso, ¿es Macri quien se está alejando de JxC?

Mauricio Macri está tomando posiciones que no ayudan al espacio, aunque algunas al límite de las interpretaciones, como cuando afirma que “si hay algo bueno para el país, hay que acompañarlo”.

AO JL