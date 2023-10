Federico Angelini, diputado nacional (JxC), manifestó que los que chicanearon a Macri en las redes deberían mostrar “más respeto” por el referente de Juntos por el Cambio. “Mauricio es muy claro en su mensaje, apoya a Patricia Bullrich”, aseguró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué siente cuando ve este tironeo en donde, por ejemplo, José Luis Espert le dice a Mauricio Macri que se afilie a La Libertad Avanza ?

Me parece que hay que tener respeto. Macri es una persona que construyó un partido, gobernó la Ciudad de Buenos Aires con muchísimo éxito, generó una transformación muy grande, gobernó la Argentina y terminó su mandato, después de casi 90 años en los que ningún partido que no fuera peronista lograba completar su gestión.

A mi manera de ver, tuvo una buena gestión y, sin lugar a dudas, tiene un nivel de centralidad total. Creo que eso merece un respeto por parte de muchos de los que ayer osaron querer chicanear vía redes sociales.

Lo segundo, Mauricio Macri apoya totalmente a Patricia Bullrich, lo dijo 40 veces, y a la quinta pregunta, cuando le preguntaron qué pasaría si, en el caso de que Juntos por el Cambio no llegara a ganar y si se presentan proyectos transformadores para la Argentina, dio una respuesta lógica, que seguramente vos, yo, o cualquiera de nosotros diría: “si son cosas lógicas que le hacen bien al país, espero que nuestra fuerza política las acompañe ”, como toda persona de bien quisiera o desearía que pase.

Eso fue lo que sucedió, y me parece que no hay que darle más vueltas al tema.

¿Y por qué creés que, si es así como vos decís, muchos periodistas y dirigentes lo perciben diferente? ¿Por qué cree que le pasa eso a Macri?

Bueno, hay algunos que no entendieron lo que dijo Macri porque no saben inglés, otros pueden no haber visto la entrevista, y tomaron un recorte. En vez de ver una entrevista de casi una hora, se agarraron de una frase, y, probablemente, no hayan entendido el contexto.

Vos sabés muy bien que el contexto es todo. Si vos das una respuesta de cinco minutos y te toman una frase de dos segundos, probablemente cambie el sentido de esa frase.

¿Pero no cree que si se lo interpreta así no es sólo por lo último que dijo, sino por la suma de todo lo anterior?

La verdad que no lo sé. Mauricio es muy claro en su mensaje, apoya a Patricia Bullrich. Además, tiene coherencia. Fue el fundador del Pro, fue candidato a jefe de Gobierno del Pro, fue presidente como candidato del Pro, fue presidente del Pro, dejó de ser presidente del Pro, apoyó a Patricia Bullrich e hizo mucho para que sea la candidata ganadora en la interna.

Y ahora lo ha manifestado doscientas veces : apoya a Patricia Bullrich y cree que Juntos por el Cambio es la fuerza que tiene representatividad territorial, legislativa y poder político para generar las transformaciones que necesita la Argentina.

