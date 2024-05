Belgrano y la ilusión renovada: debut con Racing y fuerte apuesta por Suárez

Vuelve a rodar la pelota en el Gigante de Alberdi y esto provoca nuevas sensaciones, más allá de que Belgrano no frenó su actividad, fruto de su participación en la Copa Sudamericana. Pero se pone en marcha la Liga Profesional 2024 y el Pirata lo hace en su casa, recibiendo esta tarde, desde las 17:45, a Racing Club de Avellaneda, en un duelo que marca un nuevo comienzo para Belgrano.

El objetivo es sumar y revertir lo mostrado en el torneo pasado. El torneo internacional seduce, pero el certamen doméstico es el que le da vida al club. Otro hecho importante es recuperar a algunos futbolistas. Por ello, son muchos los factores que hacen que este campeonato sea importante en Alberdi. Y enfrentar a un grande en crisis, como la ‘Academia’, es un buen parámetro.

Esperando al ‘Mágico’. La partida y el retorno de Matías Suárez fueron polémicas y el hincha lo sigue mirando de reojo. Es que el talentoso futbolista surgido en Unión San Vicente no ha podido demostrar su potencial, debido a la poca continuidad que tuvo en la Copa de la Liga por las constantes dolencias físicas. Y se repite lo sucedido en el 2023, cuando tuvo escasa participación con la camiseta de River. El hincha del ‘Pirata’ lo tiene en cuenta y por tal motivo reclaman a viva a voz por la contratación.

Sin embargo, en la dirigencia de Belgrano –fundamentalmente en el presidente Luis Fabián Artime– son optimistas. Entienden que este certamen será el del “reencuentro” entre el ‘Oreja’ y el simpatizante celeste. Suárez se está preparando para volver en óptimas condiciones, poder exponer su talento en el terreno de juego y ser el gran ‘refuerzo’ del torneo. Porque el otro refuerzo interno es Franco Jara, quien tras la lesión de Lucas Passerini demostró buena parte de su

repertorio, siendo figura en los partidos de la Copa Sudamericana.

“A Matías lo defiendo, como defendí toda la vida a Novaretti y a Jara. Son jugadores nuestros, juegan con la camiseta celeste y hay que apoyarlos”, afirmó el ‘Luifa’ en declaraciones a radio Mitre.

Segundo mandato. Artime inicia su segundo mandato como presidente de la institución. No hubo elecciones, ya que no se presentó ninguna lista opositora. Aunque sí hubo fisuras en la comisión directiva, debido a que algunos dirigentes de peso se bajaron exponiendo diferencias con el ‘Luifa’. En la semana, el titular

‘pirata’ expresó: “En la vida tomamos decisiones. Cuando me postulé hace unos años lo hice para tomar decisiones. A algunos les gustará y a otros no. Pero como presidente es así, hay que tomar decisiones”.

En cuanto a las pretensiones de la ‘B’ como institución, en declaraciones al canal Showsport, el ‘Luifa’ sostuvo: “Hemos trabajado para llevar adelante un club sin aportes de privados. Ningún dirigente aporta dinero a las arcas del club. Belgrano es sustentable. El 53 por ciento del presupuesto lo aporta el socio con su cuota y los abonos. Hubo una gran venta de sponsorización: la marca Belgrano triplicó lo que venía dando antes”.

SE VIENE UN ANUNCIO 'GIGANTE'

La semana que se avecina será importante para Belgrano, ya que las autorizaciones municipales estarían al caer y, en ese marco, la dirigencia comandada por Artime anunciará –de manera oficial– la ampliación de la tribuna ‘Tomas Rodolfo Cuellar”. Esta remodelación del Gigante permitirá ampliar su capacidad a más de 38 mil ubicaciones.

AGENDA

◆ Se mide esta tarde, desde las 17:45, ante Racing Club, por la primera fecha de la Liga Profesional 2024. Se juega en el Gigante de Alberdi.

◆ El miércoles 15 de mayo, a las 19, en el Mario Kempes recibe la visita de Real Tomayapo,

de Bolivia, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana.

◆ Por la segunda fecha de la Liga Profesional, visitará el próximo fin de semana a River en el Monumental.

◆ Cierra la fase de grupos de la Sudamericana ante Inter de Porto Alegre. Debe jugarse en Brasil. Aún no hay confirmación de la fecha por las inundaciones que sufre el vecino país.