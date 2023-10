Mauricio Macri tomó nota del descontento de Patricia Bullrich por los recurrentes acercamientos del ex presidente a Javier Milei y este miércoles volvió a respaldar en sus redes a la ex ministra de Seguridad, a quien consideró "la única" dirigente capaz de "vencer a las fuerzas del statu quo". En el transcurso de la mañana, Bullrich había reprobado al ex mandatario por el apoyo que manifestó hacia el economista libertario en el contexto de una conferencia pronunciada en el Instituto de Política de la Universidad de Harvard.

“Considero que no es conveniente que Mauricio Macri, en este momento, diga una cosa así”, afirmó esta mañana Patricia Bullrich a propósito de las consideraciones que tuvo Macri con Milei durante su reciente exposición en diálogo radial con Urbana Play.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Foto: NA

“Nuestra fuerza viene trabajando absolutamente unida, y bueno, discutiré con Mauricio Macri por qué hace una definición de este tipo en un momento en el que estamos en una lucha diferente”, explicó la aspirante a la Casa Rosada.

En malestar en JxC se profundizó todavía más luego de las polémicas declaraciones de Ramiro Marra, referente cercano a Javier Milei, que señaló durante una entrevista que "Juntos por el Cambio no es un espacio competitivo" y, a su vez, conjeturó que Macri posiblemente votaría a La Libertad Avanza: "Seguramente nos quiere votar a nosotros [LLA] porque últimamente estuvo muy liberal".

La publicación de Macri para "calmar" las ánimos de Patricia Bullrich

Foto: X/@mauriciomacri

Frente a esto, Macri quiso ponerle paños fríos al foco de tensión y aprovechó para expresar en su cuenta oficial de X su absoluto apoyo a la postulante de Juntos por el Cambio, luego del torbellino que reina en la coalición opositora por los frecuentes acercamientos hacia el líder libertario.

En este contexto, Macri compartió en redes un fragmento de la charla que dictó en la Universidad de Harvard el último martes, y remarcó que "Patricia [Bullrich] es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del statu quo".

