Alberto Fernández hizo un balance de su gobierno y se lamentó de no poder realizar una reforma en la Justicia

A días de las elecciones, el presidente Alberto Fernández cerró la jornada inaugural del 59°Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresario de la Argentina (IDEA), llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata e hizo un balance de su gestión. El mandatario sostuvo hoy que "estar con los BRICS, trabajando con China, no quiere decir que uno no pueda trabajar con Estados Unidos o Europa", por lo que pidió "desideologizar" los análisis sobre la incorporación de Argentina a ese bloque comercial.

El tradicional evento empresario fue convocado bajo el lema "Argentinos: Volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena", inspirado en el triunfo de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial de Qatar en 2022 y para conmemorar los 40 años de democracia.

En primer lugar, el mandatario se refirió a la reforma judicial impulsada por su gobierno: "Siempre se pensaron que las reformas judiciales que nosotros proponíamos tenían como propósito beneficiar a alguien. Y la verdad es que esa pelea mediática la perdíamos porque estaban todos los diarios, todos los medios en contra. Pudimos ver en Lago Escondido cómo es la relación de los medios con los jueces. Y no pudimos hacer la reforma judicial. Ahora cada día me convenzo más que si una deuda tiene la democracia en 40 años, es hacer una reforma judicial que haga que la justicia funcione correctamente. La justicia funciona mal definitivamente".

"Todos los intentos que hicimos por mejorar la calidad de la justicia fracasamos porque la justicia argentina está colonizada", agregó.

Alberto Fernández habló sobre la incorporación de Argentina a los BRICS

Por otra parte, habló de la globalización: "En su momento los empresarios aprovecharon la mano de obra barata en China. Ahora las están sacando de China y volviéndolas a poner en sus países de origen. Y están generando una nueva globalización de lo más importante, no es el país, no es la nación, son las regiones. Entonces florece la Unión Africana y la Unión Europea, que tiene enormes dificultades para mantenerse porque la fragilidad de la Unión Europea, que empezó con el Brexit, tiene ahora un momento crítico que es la guerra Rusia y Ucrania".

Además, se refirió a los BRICS: "En las ideas siguen creyendo que en el mundo está el comunismo y el capitalismo, y la verdad es que eso no existe más en el mundo. Hay gobiernos autocráticos que siguen modelos capitalistas, pero el comunismo como tal no existe más. Y mucho piensan que los BRICS es un modelo comunista. La verdad es que los BRICS es un grupo de países que se reunieron y que cuando se suman esos cinco países miembros, y se incluye a Argentina, representa al 44% de la población mundial. Y además representa el 36% del Producto Bruto Global. Nadie representa eso. Cuando digo nadie representa eso, me refiero al G7. El G7 pasó a un segundo lugar. Ahora, ¿qué características tienen esos cinco países? Son básicamente productores de energía".

"Los BRICS además tienen un condimento que tiene que ver mucho con este tiempo, que es el tiempo del multilateralismo. Estar en los BRICS trabajando con China no quiere decir que uno no pueda trabajar con Estados Unidos o con Europa. Y no hay ningún impedimento en esa materia", dijo.

En la misma línea, aseguró: "En este tiempo de globalización, lo que tenemos que hacer es integrarnos en regiones, hacer más fuerte el Mercosur, más efectivo. Habrá que corregir cosas pero hay que mantenerlo, sostenerlo e impulsarlo. Con Lula estuvimos hablando de ver si podemos antes de que termine el año firmar el acuerdo por la Unión Europea"

Finalmente, "la Unión Europea empezó a entender muchas de nuestras demandas y cambió muchas de las cosas que originalmente estaban firmadas. En verdad, lo que más complicó el acuerdo con la Unión Europea es que la Unión Europea, después de haber firmado el pacto con el Mercosur, creó un pacto verde que pone condiciones de producción agrícola y ganadera que ningún país de la región puede cumplir", detalló.

"La verdad es que el acuerdo puede ser un eje que de algún modo no permita que la bipolaridad comercial entre China y Estados Unidos se concrete y que ese eje puede favorecer aún más la multilateralidad", añadió.

El Presidente hizo un balance de gestión en su último coloquio de IDEA

Asimismo, Fernández hizo un balance de algunas cuestiones económicas de su gestión: "Cuando llegamos al gobierno, la construcción tenía 267.000 trabajadores y el número hoy crece a 530.000. El turismo y gastronomía llevan 24 meses consecutivos de creación de empleo. Y fue el sector que más sostuvimos en la pandemia con el ATP, el cual recibieron muchas empresas, y que nosotros lo hicimos precisamente para que no haya una caída del trabajo".

"La minería, que es la nueva estrella de la economía argentina, ha generado 39.000 puestos de trabajo. Hay provincias como Catamarca, donde prácticamente el desempleo ha desaparecido. Y estos datos son para salir un poco también de esa sensación de que estamos definitivamente muy mal, porque algunos especulan con el dólar y nos complican. Y está claro, nos faltan dólares, lo saben todos. Pero también estos resultados son el producto de lo que ustedes hacen en sus empresas".

"Nosotros establecimos un mecanismo para recuperar el ingreso pero vimos que el salario no crecía lo que nosotros esperábamos que creciera. Entonces, quisimos hacer que cada vez menos trabajadores paguen ganancias. Hoy en día menos de un millón de personas asalariadas están pagando ganancias", agregó.

También, consideró que la ley de agroindustria debería haber salido. "La Argentina exporta básicamente alimento para que otros los procesen y los conviertan en alimentos para seres humanos, pero lo que exporta son alimentos que consumen animales y no seres humanos, y nosotros lo que tenemos hacer es agregarle valor a esa producción primaria y para eso, la ley de agroindustria es central. No la trataron durante nuestro mandato, espero que la traten en el próximo, pero que no lo demoren, porque es una oportunidad única que tiene la Argentina", señaló el presidente.

Por último, consideró: "Si nosotros queremos que la Argentina avance, tenemos que dejar debates estériles. Yo siento que a veces estamos discutiendo cosas que no sé ni siquiera por qué la estamos discutiendo. Es simplemente por oponerse. Los que anunciaban bajar el impuesto a las ganancias para los que trabajan, el día que tienen la ley, se replantean si tienen que votarlo o no".

"La grieta ha sido muy insana para la Argentina. Cuando hablo de grieta, estoy diciendo que respetemos el Estado de Derecho plenamente. Yo creo que el Estado de Derecho en la Argentina no corre riesgo. Yo no creo que la democracia esté en riesgo en el año en que cumplimos 40 años. Lo que creo es que la democracia está en deuda con muchas cosas para los ciudadanos. Para que una mejor democracia sea posible, nosotros lo que tenemos que mejorar es la convivencia democrática", concluyó.

