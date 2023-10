Ramiro Marra dijo que Juntos por el Cambio dejó de ser competitivo y agregó: "Macri seguramente nos quiere votar"

A pesar de los esfuerzos de un sector de Juntos por el Cambio para minimizar los problemas internos, los coqueteos entre Mauricio Macri y Javier Milei continúan generando problemas. Luego de que el diputado nacional José Luis Espert cuestionara al expresidente y le pidiera que se afiliara a La Libertad Avanza "para terminar con esta historia", Ramiro Marra habló sobre el tema. El candidato libertario aseguró que Juntos por el Cambio "está en tercer lugar" y, sobre el fundador del Pro, agregó: "Seguramente nos quiere votar".

En sus redes Espert compartió una nota en la que Patricia Bullirch cuestionaba a Macri, quien le solicitó a los legisladores que apoyen las reformas "razonables" de Milei en el Congreso si resulta electo presidente. El diputado acompañó la publicación con una fuerte crítica a su jefe político: "Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei", escribió.

Durante una entrevista radial, el periodista Esteban Trebucq le preguntó a Marra por la declaración de Espert. "Por ahora tenemos que entender que Macri es parte de Juntos por el Cambio pero que Juntos por el Cambio no es un espacio competitivo. Entonces, es lógico que se empiecen a plantear este tipo de cambios", respondió el candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza.

Cuando Trebucq le preguntó a Marra directamente si creía que Macri iba a votar a Milei, el dirigente aseguró: "No tengo ni idea a quién vota. Obviamente, uno siempre trata de pensar que todos votan a su propio espacio político o a su candidato a presidente. A mí me gusta interpretar que la gente nos vota a nosotros. Después, obviamente, el voto es secreto. Pero si escuchamos sus ideas, seguramente nos quiere votar a nosotros porque últimamente estuvo muy liberal".

Fiel a su estilo, Marra aprovechó la entrevista con Trebucq para chicanear a la candidata de Juntos por el Cambio: "Creo que tenemos que pensar en gobernar, como dijo Javier en el debate, y estamos concentrados en eso. Nuestro contrincante es el kirchnerismo. Te digo la verdad, prefiero no hablar de Bullrich", dijo y agregó: "Hoy no es competitiva y no tenemos por qué darle entidad a un espacio que está en el tercer lugar cómodo".

El candidato porteño aseguró que su declaración se basa en "los sondeos de opinión". "No lo digo yo. Como nos decían a nosotros que estábamos en un tercer lugar cómodo hace unos meses, ahora lo decimos de ellos".

Sin embargo, cuando Marra fue consultado por las declaraciones de Milei sobre Bullrich en las que aseguró que en el pasado la candidata había puesto bombas en jardines de infantes (algo que ya fue desmentido por aliados y adversarios de la candidata), el libertario dijo que prefería no opinar.