Patricia Bullrich cruzó a Macri tras un nuevo guiño hacia Milei

En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales 2023 por la Presidencia de la Nación, Patricia Bullrich cruzó a Mauricio Macri tras un nuevo guiño hacia Milei durante el Segundo Encuentro del Grupo Libertad y Democracia, del que participaron ambos integrantes de la fuerza política.

“Creo que vamos a ganar la elección, pero en caso de que eso no suceda y Milei gane, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable”, expresó el ex jefe de Estado argentino, provocando la reacción de la candidata de Juntos por el Cambio.

Patricia Bullrich le respondió a Javier Milei tras tratarla de "montonera tirabombas"

Milei y Macri

Patricia Bullrich planteó con profundo descontento que “estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso, justamente nuestra fortaleza es la capacidad parlamentaria, considero que no es conveniente que Macri haya dicho una cosa así, no es el momento, lo discutiré con él”.

El exmandatario dejó clara su posición sobre el futuro político de nuestro país durante el desarrollo de su disertación en el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard en la que amplió su respaldo ante un hipotético mandato de Javier Milei y fraternizó con las ideas que propone al asegurar que “ese es el lugar en el que ayudaríamos. El gran desafío que tenemos todos juntos es sacar el populismo del país. Siempre creí en las ideas liberales, trate de llevarlas a cabo en mi gobierno”.

Bullrich denunciará a Milei, se mostrará "más dura" con Massa y lanzó propuestas: cerrar la AFI y presos "sin celular"

Patricia Bullrich y Mauricio Macri , en el marco del Segundo Encuentro del Grupo Libertad y Democracia

El distanciamiento entre Bullrich y Macri

El acercamiento post PASO entre el expresidente y el representante de la Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo y, la relación con Patricia Bullrich se encuentra seriamente desgastada. En roces previos, la candidata le había advertido a Macri que "no es hora de salir a a generar problemas ni críticas". En aquella oportunidad, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales atacó al fundador del PRO al enfatizar que "con tanta alabanza a Milei le ha hecho mucho daño a Juntos Por el Cambio.

En el equipo de Bullrich esperaban un mayor compromiso y respaldo por su parte, pero el creador de la fuerza opositora sorprendió con los constantes elogios hacia el libertario. Por lo que, a principios de septiembre, la aspirante a presidenta mostró su independencia y, junto a su grupo de trabajo avanzó en su propuestas de gobierno. Mientras que, por parte de Mauricio Macri se denotó un llamativo silencio, no hubo declaraciones para brindar su acompañamiento a la formula del espacio, ni siquiera un mensaje en redes sociales.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Pichetto le reclamó que "acompañe con convicción a Bullrich" y agregó que "hay que consolidar el liderazgo de Patricia y darle todas las herramientas para que sea presidente".

Javier Milei acusó al tuitero Bracesco de ser la mano de obra de Bullrich para generar fakes en su contra

Ante un nuevo acercamiento entre ambos, Patricia Bullrich se mostró sumamente disgustada y afirmó que se reunirá personalmente para comunicarle su desacuerdo ante sus dichos controversiales a solo 18 días de la contienda electoral.

PM/fl