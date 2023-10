Javier Milei suma nombres a la lista de enemigos. Ahora fue el turno del periodista devenido en tuitero Gabriel Martínez Bracesco, conocido en el universo virtual solo por su segundo apellido. Desde hace semanas, el libertario repite que las fakes en su contra tienen origen en sectores de Juntos por el Cambio. Sin embargo, ahora decidió identificar a una persona detrás de esa acusación. Después del debate, el candidato a presidente por La Libertad Avanza lo asoció con Patricia Bullrich y sostuvo: "Se dedican a generar una mala noticia de mi persona día a día y mintiendo abiertamente".

Milei se refirió al tema durante una entrevista con C5N en el viaje de regreso de Santiago del Estero a Buenos Aires. La candidata a diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano recogió la acusación de su jefe político y también mencionó a Bracesco como el responsable de la circulación de informaciones falsas.

No conforme con eso, el candidato a presidente volvió sobre el asunto en sus redes: "¿Quieren rastrear a los periodistas ensobrados por Bullrich? Muy fácil, van y revisan los archivos donde los periodistas en cuestión repiten las cosas que tira Bracesco. Por ejemplo el C5N Amarillo tiene a cinco periodistas que se nutren del siniestro personaje", escribió Milei en X.

Desde La Libertad Avanza no respondieron la consulta de este medio. La pregunta es por qué ahora Milei apuntó todos sus cañones contra el tuitero. A pesar de que quizás no es tan conocido por el gran público, no es la primera vez que en el universo virtual se asocia a Bracesco con la reproducción de fakes o con el macrismo. Sin embargo, en este caso él se defendió y aseguró a PERFIL: "No es un ataque a mí, es un ataque a la libertad de expresión", y subrayó que su trabajo es periodístico.

Milei, Bullrich, las fakes y Bracesco

Los audios a los que hizo referencia Milei y con los que asoció a Bracesco con Bullrich son un fragmento de un Twitter Space, donde se lo escucha decir que trabajaba para la candidata. Sin embargo, el tuitero aseguró que fue editado y publicó en su cuenta el recorte original y el que, según él, fue manipulado por los libertarios. La declaración, es cierto, fue modificada.

Desde hace varios meses, Bracesco carga contra La Libertad Avanza con frecuencia. En mayo, antes de que se dieran a conocer oficialmente los nombres, publicó quiénes iban a ser los candidatos a legisladores del libertario. La semana pasada, días antes del debate presidencial, fue uno de los primeros en hablar de los supuestos problemas de salud mental del libertario. "Javier Milei tiene acompañamiento psiquiátrico de un profesional desde hace tres días", escribió el 28 de septiembre. Hasta ahora, nada lo confirma.

La hipótesis de que Milei estaba atravesando dificultades con su salud mental saltó el cerco virtual y se instaló. Alejandro Fantino lo entrevistó por esos días y luego aseguró que el candidato lo había "obligado a preguntarle sobre esto" para despejar dudas.

Para Bracesco, sin embargo, el asunto del supuesto "acompañamiento psiquiátrico" no fue lo que alteró a Milei. "Lo que a él le molestó más fue que haya filtrado que en la Embajada de Estados Unidos le fue muy mal. Eso lo sacó de quicio porque es información de un círculo muy privilegiado", aseguró el tuitero.

No es la primera vez que Bracesco es un usuario clave en la instalación de temas en la agenda. Tampoco es la primera vez que se habla de su cercanía por Juntos por el Cambio o de instalar fakes news. En 2018, por ejemplo, compartió una noticia falsa del sitio El Cívico -famoso por echar a andar rumores sin ningún tipo de confirmación- en la que se afirmaba que la causa de Thelma Fardin había sido desestimada en Nicaragua. Ese mismo año escribió que "el 40% de los trasplantes que hace el INCUCAI van a extranjeros que no residen en Argentina”.

Sus posteos no son iguales a los que puede hacer cualquier usuario. Él se define como periodista, tiene influencia y poder de fuego en la red. Por lo tanto, todo lo que escribe suele viralizarse.

Sobre los dos casos de fakes mencionados, Bracesco igualmente se defiende. Sobre la noticia falsa de Fardin dijo que tiene "los chats con el abogado de allá", que el caso en ese momento "era una guerra", y aseguró: "No sé para qué me meto". Sobre el tema trasplantes reconoció que "fue un tuit confuso" y subrayó que se trataba de un hilo con más información -hoy no se puede buscar porque esa cuenta fue eliminada-. "Lo sigo sosteniendo. El hospital Evita en un mes hizo 12 de 30 operaciones a extranjeros", agregó.

Quién es Gabriel Bracesco, el nuevo enemigo de Milei

Bracesco trabajó como asesor de prensa en el Gobierno de la Ciudad hasta el 2011, cuando renunció y comenzó a trabajar como redactor en el diario Muy, del Grupo Clarín. En 2017 dejó ese puesto y se fue a vivir al exterior. La muerte del fiscal Alberto Nisman lo había puesto en el centro de la escena ya que fue uno de los primeros en ponerse en contacto con Damián Patcher, el periodista que había adelantado la noticia en las redes, y lo publicó. De hecho un tiempo después escribió el libro "Suicidado: el asesinato del fiscal Alberto Nisman".

Milei y Bracesco se conocen de los tiempos en los que el libertario comenzaba a circular por los estudios de televisión y él era invitado para hablar de Nisman. Llegaron a tener una relación cordial y cualquiera podría pensar que hasta tendrían afinidades ideológicas: el periodista-tuitero intentó ser candidato a jefe de Gobierno porteño en 2019 por el Partido Autonomista Nacional (PAN) con una campaña basada, sobre todo, en una militancia contra el aborto. Sin embargo, el proyecto se frenó por una sentencia de la Cámara Federal Electoral.

En la actualidad Bracesco no tiene una actividad conocida más allá de sus publicaciones en las redes. Aunque colaboró con algunos medios extranjeros, desde hace tiempo que no se ve su firma en un medio tradicional.

Milei ahora lo suma a su lista de enemigos públicos y lo acusó de ser la mano de obra de Bullrich para instalar fakes en su contra. Los colaboradores de Juntos por el Cambio consultados por PERFIL no respondieron la consulta. El tuitero insistió en que él no tiene ningún tipo de vínculo político y que lo suyo solo es "periodismo independiente".

