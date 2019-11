Las 10 de las Fake News más escandalosas del año electoral

por Agustín Carelli

Las Fake News golpearon de lleno al arco político en este año electoral. Tanto en el oficialismo como la oposición fueron objeto de desinformaciones que se viralizaron rápidamente, algunas de ellas compartidas o viralizadas por funcionarios de alto rango. Desde el Equipo de Investigación de Perfil Educación analiza las 10 fake news que cobraron más notoriedad este año.

1) “Internaron por problemas de salud a Alberto Fernández”, afirmaba una de las más recientes desinformaciones que involucró al flamante presidente electo. El rumor se viralizó en los medios de comunicación y circuló que la figura del Frente de Todos debió ser internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi. La noticia fue desmentida por el propio Fernández, quien a través de su cuenta personal de Twitter acusó al Jefe de Gabinete, Marcos Peña de ser el autor de esta fake news. Perfil.com se hizo eco de la noticia falsa y lo advirtió en su portal.

Agradecería que Marcos Peña deje de gastar los pocos dólares que todavía no dilapidaron en instalar noticias falsas por las redes.



También agradecería a ciertos medios no prestarse a las fake news.



Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Gracias. https://t.co/maDIvHpeJg — Alberto Fernández (@alferdez) November 1, 2019

2) Otra desinformación que dio mucho que hablar en redes y medios de comunicación señalaba que el presidente, Mauricio Macri, tenía un auricular durante el debate presidencial. Varios medios se hicieron eco de esta versión. Sin embargo, a partir de las imágenes obtenidas por el portal Reverso se logró constatar que el líder de Cambiemos no llevaba ningún interlocutor en su oreja.

3) El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro anunció el cierre de multinacionales en Argentina y su posterior mudanza al país carioca. La relación tirante entre el mandatario brasileño y Alberto Fernández fue en escala desde los resultados de las elecciones. En este contexto, el presidente del país vecino, en su twitter, publicó la supuesta migración de tres empresas multinacionales radicadas en Argentina hacia Brasil. Las compañías listas para la supuesta mudanza serían MWM, Honda y L´Óreal.

Además, Bolsonaro explicó que esto se debe a que “la nueva confiabilidad del inversor llega a crear más empleos y una mayor rotación económica en nuestro país”. Sin embargo poco tiempo después debió borrar el twit, dado que se trataba de una noticia falsa.

4) “A Macri no lo dejaron almorzar en un restaurante en Rosario”, afirmó un twit publicado a mediados de septiembre. Poco tiempo después más de 12 mil usuarios de redes sociales compartieron la publicación, donde se advirtió que en la parrilla “La Estancia” no le permitieron al presidente almorzar. Por este motivo la comitiva del líder de Cambiemos debió aclarar que nunca existió la idea de ir a comer allí.

5) Por otro lado, el Senador Federico Pinedo dio de qué hablar cuando compartió una noticia falsa. En la publicación se le adjudicaba al nuevo Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof una superpuesta cita que decía: "Venezuela es el caso más exitoso de redistribución de ingresos en el mundo". Tras saber que se trataba de una fake news, el Presidente provisional del Senado pidió disculpas en su Twitter.

Dicen que una frase de @Kicillofok en favor de la situación de Venezuela que twitie, es fake news. Si es así pido disculpas, como firmante del compromiso contra esas prácticas deplorables. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) July 28, 2019

6) Asimismo, por redes sociales circuló un vídeo en el que se identificó a una hija de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, usando un helicóptero oficial para ir al Lollapallooza. El vídeo tuvo más de 588 mil reproducciones solamente en Facebook, según consignó el portal Chequeado.

En realidad, la aeronave era alquilada por la cervecera Budweiser. Desde la compañía desmintieron lo dicho en el vídeo y aclararon que son sponsor del festival de música y que quienes formaron parte de la tripulación eran periodistas, influencers y personal de la marca.

7) En varios medios de comunicación se difundió que el ex vicepresidente detenido, Amado Boudou, había sido trasladado de urgencia, el 5 de noviembre, al Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Según se divulgó, el motivo era para hacerse estudios prequirúrgicos. La versión generó impacto entre los usuarios de la red social del pajarito y “Hospital Italiano” se volvió Trending Topic.

Lo que sucedió fue que Boudou se había trasladado para hacerse exámenes de rutina que estaban programados y se realizaron una semana antes de que se viralice la desinformación.

8) El ex Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández también viralizó una fake news. En su cuenta de Facebook publicó un vídeo en el que, supuestamente, un granadero corregía a Macri con respecto al uniforme mientras se llevaba a cabo la última cumbre del Mercosur en la ciudad de Santa Fé. En la filmación Macri le dice al granadero: "Algún día me gustaría estar tan elegante como usted" y, según los subtítulos del vídeo, el hombre respondió: "No es un placer de todos. ¡Es el uniforme de la patria! señor presidente".

No obstante, el militar admitió ante el portal Reverso que esto no fue así, sino que el diálogo fue amistoso y no hubo corrección alguna hacía el presidente. Lo que en verdad respondió fue: "Será un placer verlo con el uniforme de la Patria, señor Presidente".

Cuando sos Escolta Presidencial y estas orgulloso de vestir el uniforme creado por el Padre de la Patria. 🐴🇦🇷#OrgulloRGC #EsteEsTuEjercito pic.twitter.com/vUahqD89WE — Granaderos a Caballo (@Granaderosarg) July 18, 2019

9) Por otro lado, el ex mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica también se vio envuelto en noticias falsas producto de la contienda electoral que se vivió de este lado del río. Una cuenta falsa con su nombre, en Twitter, se complajo por el triunfo de Alberto Fernández en los comicios y el fin del “yugo del neoliberalismo”.

“Felicito a la Argentina por librarse del yugo del neoliberalismo. Felicito a @alferdez porque esta vez gano el pueblo. ¡Viva Argentina! ¡Viva Latinoamerica Unida! #ArgentinaVoto2019 #ArgentinaVota2019 #argentinaconalberto”, declaraba la cuenta @Mujicaec. No obstante, según Reverso, Mujica no tiene redes sociales por lo tanto jamás realizó tales afirmaciones.

"La principal utilidad de las fake news es mantener cohesionada a una base de seguidores”

10) Tras quedar electa como legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández fue una víctima más de las desinformaciones. En las redes sociales comenzó a circular la versión de que la joven política comenzaría a percibir $300 mil por su nuevo cargo (Dieta) y que aún no había terminado el secundario. Está versión cobró tal magnitud que el nombre de la flamante diputada llegó a ser Trendign Topic en Twitter.

Sin embargo, ambas afirmaciones son falsas. El sueldo básico de un legislador es de 210 mil pesos bruto (sin descuentos) por lo que neto serían $147 mil. Además, Ofelia terminó sus estudios secundarios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y comenzó a cursar Ciclo Básico Común (CBC) para ingresar a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿De qué sirve hacer una Fake News? Luciano Galup autor de Big Data & Politica explicó al Equipo de Investigación de Perfil que, "la principal utilidad es mantener cohesionada a una base de seguidores”. Y agregó que: “las desinformaciones no generan un gran impacto, excepto que sean levantadas por los medios masivos de comunicación”.

“A nivel global el público que consume información chequeada no consume información falsa y quienes consumen información falsa no consumen chequeo de información. Porque las desinformaciones están orientadas a los más fanáticos y el chequeo de información está dirigido a personas sobre informadas”, cerró Galup.



El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación. En twitter @EquipoPerfil.