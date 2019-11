Circulan rumores de que Alberto Fernandez está internado: su entorno lo desmiente

Alberto Fernández, no está internado en el Sanatorio Otamendi, según confirmaron varias personas muy cercanas al presidente electo este jueves. Las personas informaron directamente a PERFIL que el político se encontraba este jueves por la noche cumpliendo con compromisos privados con personas de su entorno y que la noticia de su internación es falsa.

El rumor se dispersó en las redes sociales, principalmente Twitter, donde decenas de usuarios compartieron links de noticias correspondientes a la internación que Fernández protagonizó el pasado mes de junio. Sucedió el pasado 3 de junio, cuando Fernández ingresó al sanatorio porteño para realizarse unos chequeos médicos tras sufrir "un cuadro de tos seca y dolor torácico, sin otros síntomas asociados", indicó el parte médico dado dos días después.

En esa oportunidad, el entonces precandidato explicó: "Hace muchos años tuve un problema con un coágulo en el pulmón y como ahora era una tos muy persistente, decidí hacer eso". "Está todo bien, no sé por qué hacen tanto bodrio. Me vine a hacer unos estudios antes de la campaña. Me pidieron que me quede 48 horas para hacer los estudios”, agregó.

Según el informe de la directora del sanatorio, Marisa Lanfraconi, el cuadro fue de “tos seca y dolor torácico”. La internación se decidió por los “antecedentes heredo familiares” del paciente (casos de trombofilia y trombosis). Y los resultados de los estudios detectaron una “inflamación pleural (de la membrana que cubre los pulmones) que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria”.

Es decir, la presencia de un coágulo que impide el normal flujo sanguíneo en un vaso, también llamado tromboembolismo pulmonar, publicó la revista NOTICIAS, que habló en exclusiva con el médico personal de Fernández. "Alberto nunca estuvo grave y se fue de alta en excelentes condiciones médicas", explicó el doctor Federico Saavedra, quien anticipó que el paciente debía "continuar con los controles habituales".

Este viernes viaja a México

Según su agenda oficial, Fernández partirá este viernes 1 de noviembre hacia la Ciudad de México para reunirse con el jefe de Estado de ese país, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el diputado nacional Felipe Solá, Santiago Cafiero, el ex funcionario bonaerense y dirigente del Grupo Callao Miguel "Mike" Cuberos, y el político e intelectual progresista chileno Marco Enríquez Ominami.

Todavía no está confirmado el día y horario de la visita a López Obrador, encuentro que será privado y sin protocolo ya que aún Fernández no tomó posesión del cargo, pero la versión más fuerte es que recién ocurriría el lunes que viene. En la agenda de Fernández también figuran reuniones con el jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y con el empresario Carlos Slim.

D.S.