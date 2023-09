Encuesta Nacional: en un hipotético balotaje, cuáles son las chances de Milei, Massa y Bullrich

Falta menos de un mes para las elecciones generales de octubre y Javier Milei (La Libertad Avanza) continúa con fuertes chances de ganar de cara a lo que muestran encuestas como la que realizó Opinaia, donde lidera con un 33% de intención de voto. Si las elecciones fueran el próximo domingo, Sergio Massa (Unión por la Patria) quedaría en segundo lugar con 26% y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) tercera, con 23%. El cuarto y quinto lugar, reservados para Juan Schiaretti (5%) y Myriam Bregman (3%). El balotaje, sin chances para el oficialismo.

Se trata de una encuesta virtual realizada a nivel nacional con base en 2 mil casos, entre el 11 y el 20 de septiembre.

El último anuncio de Sergio Massa en campaña

El estudio también estableció los pisos y techos electorales de los diferentes candidatos. Respecto de Milei, un 45% dijo que nunca lo votaría, mientras que un 55% podría votarlo. En el caso de Bullrich, un 52% nunca la votaría, pero un 48 podría votarla; mientras que en el caso de Massa hay un 61% que no lo votaría y un 39% que podría elegirlo. "El conjunto de dirigentes testeados obtiene más imagen negativa que positiva. En este contexto adverso, los dirigentes de la oposición Milei y Bullrich son los de mejor posicionamiento", explicaron desde Opinaia.

Que se prevé para las generales

De cara a las generales, Milei aparece como el nombre con mayor intención de voto, mientras que "el segundo lugar estaría muy disputado entre Massa y Bullrich, con ventaja para el primero", de acuerdo al estudio. Un dato alentador para el ministro de Economía es que según midió la consultora subió 3 puntos su imagen positiva respecto de agosto, ubicándose en el 30%.

La intención de voto de cara a las generales.

Un dato no menor es que hay un 7% de indecisos que podría ser clave para definir la elección, de acuerdo al sondeo que tiene un margen de error de +/- 2,2% y un nivel de confianza del 95%.

Milei se lleva el 20% de los votos de Larreta y Bullrich retrocede al tercer lugar

El estudio también le preguntó a las personas consultadas qué tan decidido tenían su voto. Entre quienes dijeron que votarán a Milei hay un 5% que avisó que "seguramente cambie mi voto". Ese porcentaje aumenta al 10% en el caso de Massa y al 11% en el caso de Bullrich. Con Schiaretti y Bregman el porcentaje crece todavía más: un 20% en el caso del primero y un 29% en el caso de la segunda.

Balotaje con números desfavorables para Massa

Más allá de octubre, Opinaia también desarrolló una medición de cara al balotaje. Planteó los tres escenarios posibles: Milei vs. Massa; Massa vs. Bullrich y Milei vs. Bullrich. Con un resultado sumamente desfavorable para el candidato de Unión por la Patria, que quedó sin posibilidades de acceder a la Presidencia, siempre según la medición.

"En un eventual balotaje, el escenario más probable en función de la intención de voto de octubre, Milei se impondría frente a Massa y Bullrich, aunque por menor diferencia en el caso de esta última", indicaron desde la consultora.

Concretamente, el primer escenario terminaría 47% a 30%, con el triunfo del candidato de La Libertad Avanza. En el segundo, Bullrich se impondía por 42% a 32% frente a Massa. Y finalmente, uno de los escenarios menos probables terminaría con el candidato libertario, ganándole 38% a 31% a Bullrich. En todos los casos el porcentaje de voto en blanco ronda entre el 9 y el 11 por ciento.

El escenario de balotaje también fue medido por Hugo Haime, en una encuesta publicada por Clarín.

Mauricio Macri descartó un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei: "No existe la posibilidad"

En ese caso, Milei aparece como ganador frente a Sergio Massa en una segunda vuelta. Los porcentajes son 47,9% a 38,6%, con 9,8% de blanco/nulo, 2,6% de indecisos y 1,1% que no iría a votar.

Según el sondeo de Haime, en el escenario de segunda vuelta entre Milei y Bullrich ganaría el primero, con 39,6% frente a un 36,1%. En este caso crece el voto blanco/nulo al 19,6%.

