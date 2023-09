Luego de la polémica respecto a los tuits viejos del libertario Ramiro Marra, salió a la luz un video en el que da una serie de "consejos" financieros donde le recomienda a su audiencia utilizar el dinero de sus padres, extendiendo las "herramientas de financiamiento", como él las definió, a abuelos, tíos o incluso amigos.

"Primer consejo: no te independices, vivilos, son tus padres. Decidieron que vos vengas al mundo porque capaz que estaban aburridos. Que paguen ese costo. Que te financien", comienza indicando el autoproclamado "mejor youtuber financiero", quien reconoció al inicio de la pieza que la mayoría de sus espectadores son jóvenes.

Dentro de sus recomendaciones, enumeró vivir con los padres para no tener que afrontar el gasto de un alquiler y comer los domingos con ellos para ahorrarse una comida. "Ellos tuvieron más recorrido en su vida económica y pudieron ahorrar. Ahora que lo disfruten con sus hijos", justificó el candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA). Sumado a esto, cuestionó a quienes critican esa práctica: "No está mal. No sé quién dijo que sacar beneficios financieros de los padres está mal, si a ellos los hace feliz".

El polémico video de Marra aconsejando a los jóvenes que los padres los financien

Sus consejos no solo alcanzan a los papás, sino que también se extienden a otros familiares y amigos. "Querés cambiar el auto y decís: 'Tengo una abuelita, un abuelito, una tía o capaz un amigo que me pueda prestar esta plata'. Primero vas y le pedís unos pesos prestados", manifestó, aclarando que "obviamente como hay lazos afectivos, no te tienen que cobrar intereses".

Sin embargo, advirtió que "por supuesto" deben retornar la suma prestada, pero "en el mayor tiempo posible". "Seguramente te van a decir: 'Bueno, te presto dólares y me devolvés dólares'. Si por supuesto. Hay que devolverla. No estamos promoviendo que no hay que devolverla... Pero en el mayor tiempo posible. Es parte de la negociación", indicó.

"Saquémonos esas inhibiciones que nos hacen alejarnos de esas posibles herramientas de financiamiento gratuitas", concluyó el candidato. Los consejos del libertario le generaron críticas por parte de los usuarios de redes sociales, quienes lo acusaron de "querer vivir de arriba".

