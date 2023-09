"Cuando se meten con Pakapaka": Cristina Kirchner le respondió a Ramiro Marra

Cristina Kirchner compartió una nueva publicación en su flamante cuenta de TikTok, en respuesta a los recientes dichos del candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, quien criticó a Pakapaka. El video de la vicepresidenta es archivo de un discurso que dio en defensa del canal infantil estatal.

“Cuando se meten con Pakapaka” es el título del video que la vicepresidenta compartió en su cuenta inaugurada este lunes. En su discurso, que dio fuera del Museo Sitio de Memoria ESMA, Cristina reivindicó el trabajo de Canal Encuentro y Pakapaka, asegurando que “ahora no nos meten más el Pato Donald”, en referencia al clásico ensayo o “manual de descolonización” publicado en 1972, titulado “Para leer al Pato Donald”.

“Ahora tenemos a Zamba, San Martín, Belgrano, a Juana Azurduy. Ahora tenemos a nuestros propios héroes hechos realidad y cultura para todos los argentinos. Libertad, cultura, memoria, verdad y justicia para siempre y para todos”, había postulado Cristina Kirchner en el discurso que reflotó en respuesta a la voluntad de cerrar o privatizar la televisión pública argentina por parte de La Libertad Avanza.

Cristina inauguró este lunes su cuenta en TikTok, donde se suelen compartir videos más cortos e informales en formato vertical. El anuncio fue realizado por la expresidenta a través de la plataforma que solía conocerse con el nombre de "Twitter". "Hola ¿Qué tal? Salimos con TikTok", escribió en el mensaje con un emoji de una mano haciendo la "V" peronista.

Después subió otros videos con diferentes momentos de la charla que brindó este sábado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), durante la presentación de la reedición del libro “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”, por lo que su publicación contra Marra es ya su décima publicación en la red social china.

Qué dijo Ramiro Marra sobre Pakapaka

El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, ayer cuestionó nuevamente al canal infantil público Pakapaka, bajo un insólito argumento: “Un chico una vez me dijo que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos”, destacó el candidato con tono defensivo y resaltó su doble ciudadanía.

“Yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles. Ellos no eran malos y yo tampoco. Tratá de respetar a mi patria", manifestó Marra en Extra TV y agregó: "No me gusta cómo está contada la historia ni la parcialidad".

Este domingo, Marra ya había propuesto “vender” la TV Pública y habló despectivamente del canal infantil: "¿PakaPaka es el dibujito animado que bajan ideología? ¿Ah, es un canal PakaPaka? ¿Y bajan ideología establecida sobre historia? Me dijo mi mamá, que es profesora de Historia, que bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, tiene mucha experiencia y me dice que cuentan la historia de una manera particular", declaró Marra.

“Una cosa es hacerlo de forma privada y otra es que sea público y con los impuestos. Todos tienen derecho a contar su historia, pero que no lo hagan con mis impuestos, porque sino estás utilizando al gobierno para marcar cierta tendencia”, argumentó el candidato de Javier Milei para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en entrevista con IP Noticias.

Ante la pregunta acerca de si, efectivamente, cerraría el canal, contestó: "Por supuesto. O lo venderíamos. Si es rentable alguien lo va a pagar". Sobre la TV Pública, Marra postuló que “seguramente sería una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en Argentina". "Si vendés un medio público, te entra plata que podés invertir en Salud o Educación para mejorar la calidad de vida de la gente”, explicó.

“¿No viste lo que es el edificio ese? Está re bien ubicado ATC (por Argentina Televisora Color, denominación previa de la TV Pública). ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros. Sería un re negocio", subrayó Marra al proponer la construcción de un emprendimiento inmobiliario en el predio en el que funciona el canal, en Figueroa Alcorta y Tagle, en el barrio porteño de Palermo.

ML / ED