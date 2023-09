En el marco de la presentación de los 20 años de la publicación del libro “Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se presenta este sábado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en medio de la campaña electoral. Se trata de su primera aparición pública desde las primarias de agosto, donde fue fotografiada votando, el mismo domingo donde Javier Milei fue el candidato más votado en los comicios.

La charla, llamada "De castas, herencias, derrumbes y futuro", se transmite a través de las redes sociales de la exmandataria. En una de sus primeras intervenciones. se refirió a quienes la critican por su silencio durante la campaña electoral. "Vengo leyendo editoriales que hablan sobre mi postura, sobre qué digo del resultado de las elecciones, pero qué voy a decir si yo había dicho el resultado de las elecciones antes", sostuvo.

Y ahondó: "En mayo dije que iba a ser una elección atípica de tercios y que los importante iba a ser el piso y no el techo".

Junto a Pedro Rosemblat, quien le preguntó si estaba de acuerdo con que la sociedad estaba virando a la derecha, manifestó: "Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, querer tener una casa, no es de derecha o izquierda, te diría que es de peronista".

En otro pasaje, donde cuestionó los festejos del oficialismo luego de perder las elecciones legislativas, dijo: "En el 2021 que tuvimos la peor elección parlamentaria y Juntos por el Cambio sacó 42% y ahora quedó por debajo del candidato de Unión por la Patria y no pudieron construir una mayoría porque la gente no podía acordarse del gobierno de Juntos por el Cambio".

"Al final de la dictadura aparecen dos economistas, Domingo Cavallo, que había estatizado deudas privadas y la deuda en dólares la estatizó Carlos Melconian", recordó en referencia al posible Ministro de Economía de Patricia Bullrich y actual director del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

Respecto al encuentro que tuvo con Melconian en junio de 2022, contó que pidió que fuera un encuentro reservado. “Me explicó qué hacía en la fundación IERAL, me habló de economía bimonetaria, que es que haya dos monedas de curso legal y forzoso apuntan a que la gente use los dólares que tiene guardados en el colchón, pero hay gente que no quiere guardar plata en el banco”, repasó.

“Nadie me supo explicar por qué alguien que tiene dólares, los va a usar en vez de usar los pesos”, sostuvo.

Las causas judiciales reabiertas contra Cristina Kirchner

La aparición de la ex mandataria nacional se da en medio de la campaña electoral donde Unión por la Patria busca recuperar el terreno perdido con el libertario Javier Milei, quien fue la figura más votada en las primarias de agosto.

En simultáneo, el último lunes 18 de septiembre la Cámara de Casación ordenó reabrir las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. La decisión del máximo tribunal penal significa que la vicepresidenta irá a juicio oral.

En el primero de ellos, se la investiga por presunta asociación ilícita y lavado de dinero a través del alquiler de sus hoteles, donde estarían implicados los empresarios Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López. Por otro lado, en la causa del memorándum de entendimiento, se la acusa de encubrir a funcionarios iraníes por el atentado contra la AMIA.

En desarrollo...